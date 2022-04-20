«Свято место пусто не бывает»: Путин поделился ожиданиями от импортозамещения

Президент России Владимир Путин принял участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей». Президент рассказал, зачем Россия начала военную спецоперацию на Украине. Он также поделился своими ожиданиями от импортозамещения, усомнился в норманнской теории образования Древнерусского государства и посоветовал всем посетить Камчатку. Главные заявления российского лидера – в материале «Газеты.Ru».

Цели спецоперации

«К сожалению, и в Луганской народной республике очень много изменилось в худшую сторону. Потому что все эти восемь лет там продолжались бомбежки, удары артиллерии и боевые действия. И конечно, людям было очень-очень тяжело. По-другому складывалась жизнь у людей в Крыму, Севастополе — это очевидно. Но та трагедия, которая происходила на Донбассе, в том числе в Луганской народной республике, заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сейчас все хорошо знают», — сказал Путин.

По его словам, прежде всего, «цель этой операции» — «помощь нашим людям, проживающим на Донбассе».

«Мы будем действовать последовательно и добьемся — на Донбассе жизнь нормализуется», – уверен российский президент.

Импортозамещение

Путин надеется, что российские дизайнеры одежды займут нишу, освободившуюся после ухода из РФ зарубежных брендов. По его словам, власти страны намерены оказывать поддержку малому и среднему бизнесу в этой сфере.

«Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает. Мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место», — подчеркнул президент.

Он рассказал, что ушедшие иностранные предприятия на отечественном рынке заменят российские точки питания.

«Если они будут уходить, то действительно — возможности открываются, рынок будет освобождаться. Я на 100% уверен в том, что замещение иностранных собственников и производителей приведет к повышению качества обслуживания наших граждан», — пояснил российский лидер.

Он также отметил, что многие иностранные предприятия общественного питания используют российские продукты: «на 50%, на 60% и некоторые почти на 90%».

«В любом случае мы будем поддерживать развитие этого вида деятельности. Это относится как раз к той сфере, которая каждый день востребована. Кушать хочется всем и каждый день, и не один раз в день», — заметил он.

Кроме того, президент считает, что в нынешних условиях малый и средний бизнес мог бы активнее подключиться к реализации совместных российско-китайских проектов.

«Китай — наш самый крупный торгово-экономический партнер, свыше 100 млрд долларов (товарооборот – «Газета.Ru»). И я уже не говорю про крупные проекты, связанные с нефтью, газом, авиацией, машиностроением, атомной энергетикой», — пояснил он.

Всероссийское детское движение

Путин также поддержал инициативу школьницы из Севастополя Дианы Красовской, предложившей создать движение, объединяющее детей со всей России.

«Что касается организации детского движения, у нас есть различные направления, «Юнармия» есть и так далее, но что касается общероссийского движения, об этом надо подумать», — сказал президент.

Он также заметил, что можно подумать о дополнительной поддержке для студентов-волонтеров.

«Можно, конечно, подумать о каких-то дополнительных формах поддержки, но нужно выработать тогда критерии понимания того, что и как должно оцениваться», — считает он.

Глава государства добавил, что стипендию студент должен, прежде всего, получать за хорошую учебу или в виде поддержки в трудной финансовой ситуации.

Урок истории

На заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Путин усомнился в норманнской теории образования Древнерусского государства. Согласно «Повести временных лет», славянские племена не могли управлять самостоятельно, поэтому обратились к варягам Рюрику, Синеусу и Трувору, которые стали ими править. А Рюрик основал первую династию на русском престоле.

«То, что он (Рюрик — «Газета.Ru») с дружиной пришел откуда-то из Скандинавии, совсем не значит, что верна вот эта норманнская теория образования Русского государства, его же призвали. Кто-то же его призвал на служение, он же не сам туда заявился, ничего там не покорял», — сказал Путин.

По его словам, если кто-то призвал Рюрика, то, значит, прогосударственные структуры уже существовали на этих территориях. Также есть мнение, что у Рюрика были в роду славяне и он не случайно оказался в конечном итоге в Новгороде.

«Это очень интересная сфера деятельности, которая дает нам понимание, откуда мы пришли, как мы развивались. Исходя из этого, можно строить наши планы на будущее, потому что надо понимать базу, основу, фундамент, на котором строилось российское государство», — считает президент.

Все на Камчатку

Глава государства также посоветовал всем съездить на Камчатку.

«Очень красивое место. Всем рекомендую, кто не был, обязательно туда съездить. Она впечатляет, конечно, немудрено влюбиться. Это уникальное место. Очень много, конечно, нужно сделать для инфраструктуры», — рассказал Путин.

Он добавил, что власти будут и дальше развивать внутренний туризм, в том числе за счет предоставления льгот инфраструктурным проектам.

«Мы будем поддерживать направления внутреннего туризма, развивать, будем дальше льготировать все, что связанно с этим — создание инфраструктуры, налоговые льготы. Все это будем развивать», – подчеркнул российский лидер.

Он заключил, что распространение фото и видеоматериалов помогают развивать туризм, порождая желание съездить в один из уголков России.