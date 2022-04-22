Военная операция на Украине. День 58-й

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению системы GPS. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Америка оказалась в самом опасном моменте за всю свою историю — а Россия больше «не боится» Штатов. Зеленский назвал сумму, нужную Украине ежемесячно для компенсации экономических потерь. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
8:15
Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня — 58-й день военной операции РФ на Украине. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях