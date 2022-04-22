22 апреля 2022, 08:28 Политика Военная операция на Украине. День 58-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 58-й день Петр Николаев

close 100% Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению системы GPS. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Америка оказалась в самом опасном моменте за всю свою историю — а Россия больше «не боится» Штатов. Зеленский назвал сумму, нужную Украине ежемесячно для компенсации экономических потерь. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.