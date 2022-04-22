Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Госдуме предложили увеличить максимальный налоговый вычет... 08:22
Покровская об отстранении россиян: украинцы будут рваться... 08:18
Пожаре в оборонном НИИ в Твери ликвидирован 08:16
Генич о Бакаеве: создается впечатление, что он не мил кому-то... 08:07
Врач рассказала о смертельной опасности здорового питания 08:07
The Economist: США «выстрелят себе в ногу», введя... 08:01
В Госдуме рассказали, кто не получит статус иноагента 08:01
В МЧС рассказали, в каких областях прогнозируются мощные... 07:48
Фетисов: Овечкин неумолимо движется к легенде мирового спорта 07:47
Два человека погибли при пожаре в Петербурге 07:47
Политика

Военная операция на Украине. День 58-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 58-й день

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к возможному отключению системы GPS. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас Америка оказалась в самом опасном моменте за всю свою историю — а Россия больше «не боится» Штатов. Зеленский назвал сумму, нужную Украине ежемесячно для компенсации экономических потерь. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:15

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня — 58-й день военной операции РФ на Украине. Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+