«Несправедливость все еще здесь»: как французы отметили завершение выборов президента

Действующий лидер Франции Эммануэль Макрон победил на выборах и останется на посту президента страны на второй срок. Его соперница во втором туре, кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен признала поражение. Однако после оглашения результатов голосования Францию охватили массовые протесты.

Победитель Макрон

Макрон набрал 58,55% после завершения основного подсчета голосов во втором туре президентских выборов. Эти данные приводит на своем сайте Министерство внутренних дел Франции.

Кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен смогла набрать лишь 41,45% голосов. Она позвонила своему сопернику и поздравила с ожидаемой победой на выборах, сообщает телеканал BFM. Но, выступая на митинге перед сторонниками после оглашения предварительных итогов выборов, Ле Пен заявила, что ее результат — исторический успех для партии.

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По словам Ле Пен, «игра еще не окончена: фактически, через несколько недель будут парламентские выборы». «Мы начинаем большую предвыборную битву, и я буду сражаться в этой битве вместе с Джорданом Барделлой и со всеми, кто посмел бросить вызов в этом туре Эммануэлю Макрону», — сказала Ле Пен.

Голосование завершилось в воскресенье, в 20:00 (21:00 мск). Явка составила 63,23%.

Президент Франции избирается на пять лет. В голосовании могут принять участие около 49 миллионов граждан. Первый тур состоялся 10 апреля, в нем приняли участие 12 кандидатов. Тогда действующий глава государства набрал 27,84% голосов, а лидер «Национального объединения» — 23,15%.

Председатель Конституционного суда Франции официально объявит об итогах голосования 27 апреля.

Президент России Владимир Путин направил Эммануэлю Макрону поздравительную телеграмму по случаю переизбрания.

«Искренне желаю вам успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия», – цитируется послание на сайте Кремля.

Сорос и президент Франции

После оглашения результатов Макрон выступил с победной речью на Марсовом поле в Париже. От отметил, что многие французы голосовали за ультраправых кандидатов, и пообещал учесть их позицию и быть президентом для всех граждан республики.

«Предстоящие годы не будут спокойными, но они войдут в историю, и вместе мы сможем вписать их в историю для будущих поколений», — заявил переизбранный французский лидер.

Александр Сорос — сын Джорджа Сороса, американского трейдера, финансиста, инвестора и филантропа, одним из первых поздравил переизбранного президента с победой. Французские СМИ опубликовали фотографию, на которой Макрон пожимает руку сыну миллиардера.

После выступления на Марсовом поле Макрон отправился в свою резиденцию в Версале, сообщил телеканал BFM со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Изначально президент должен был вернуться с митинга в Елисейский дворец, но вместо этого он отправился в Версаль. В находящемся на территории версальского дворцового комплекса особняке «Лантерн» у него, по данным СМИ, запланировано «частное мероприятие». Ожидается, что переизбранный президент Франции останется там до 25 апреля.

Массовые беспорядки

После объявления предварительных результатов второго тура президентских выборов Францию охватили массовые беспорядки.

РИА «Новости» сообщили, что в Париже начались столкновения радикально настроенной молодежи с полицией. Стражи порядка оцепили все подъезды к площади Республики. Кроме того, к демонстрации присоединились люди в черной одежде, относящиеся к движению black bloc, которые часто устраивают провокации и беспорядки. Они начали кидать в полицейских бутылки и другие предметы. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Издание Progres сообщило, что на улицах Лиона также вспыхнули беспорядки: от 200 до 300 человек, многие из которых одеты в черное, а также несколько «желтых жилетов», пошли по улицам города, скандируя лозунги «Лион, Лион, антифа» и «ни Макрон, ни Ле Пен». Манифестанты также бросили несколько дымовых шашек. Путин поздравил Макрона с победой на президентских выборах во Франции Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону... 25 апреля 14:29

В свою очередь телеканал France 3 рассказало, что около 400 человек вышли на улицы Тулузы. Протестующие несли большой плакат, на котором было написано «Ни Макрон, ни Ле Пен». Они также назвали выборы «нелегитимными».

Телеканал сообщил о демонстрации в Нанте, где люди протестовали против переизбрания Макрона. France 3 опубликовал видео, на котором видна колонна людей, идущих по улице города. У одного из участников в передней части колонны в руках был зажженный факел.

По информации издания Midi Libre, люди вышли на улицы и в Монпелье. На опубликованном ролике запечатлена колонна людей, впереди шли люди в желтых жилетах, держащие в руках плакат с надписью: «Несправедливость все еще здесь!»

В центре французского города Ренн протестующие установили баррикады, сообщает радиостанция France Bleu. Еще в пятницу префектура города запретила манифестацию, к которой призывали ультралевые в соцсетях. Согласно данным радиостанции, в протестах участвуют примерно 250 человек.

На опубликованных фотографиях видны подожженные мусорные баки, а на обнародованном видео можно увидеть столкновения полицейских с протестующими. Издание Telegram me уточнило, что правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ.