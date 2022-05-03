«Так делать нельзя»: Олаф Шольц отказался ехать на Украину из-за запрета на визит Штайнмайера

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отказ президента Украины принять в Киеве президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера мешает главе правительства ФРГ посетить республику. Он также указал властям Украины на непозволительность подобных запретов на въезд в страну.

«Довольно заметное событие»

«Это мешает (визиту канцлера в Киев — «Газета.Ru»)», — ответил в интервью ZDF Шольц на вопрос о возможном визите на Украину. Шольц объяснил, почему не может посетить Украину Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF заявил, что отказ принимать президента страны... 03 мая 10:43

По его словам, отказ Киева принять президента Штайнмайера — «довольно заметное событие».

«Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — уверен немецкий канцлер.

«В Киеве этого не захотели»

После начала военной спецоперации России в знак поддержки Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским поочередно посетили председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также планировал посетить Киев вместе с лидерами балтийских стран, которые позвали его присоединиться. Визит был запланирован на 13 апреля и должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Но Киев его не пригласил.

«Я был готов это сделать (поехать в Киев – «Газета.Ru»), однако, очевидно — и я должен принять это к сведению — в Киеве этого не захотели», — сообщил Штайнмайер 12 апреля. В Германии назвали «оскорбительным» решение Киева не принимать президента Штайнмайера Председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заявил... 16 апреля 16:58

Немецкая газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский лично отказался от визита Штайнмайера. Согласно данным издания, причиной стали «тесные связи» между Штайнмайером и Россией в последние годы, а также тот факт, что президент ФРГ поддерживал проект газопровода «Северный поток — 2».

«Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией. <...>. Ему сейчас не рады в Киеве», — приводит Bild слова неназванного украинского дипломата.

Кроме того, в офисе Зеленского пояснили, что от Берлина ждут конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине.

«В дипломатии есть такое правило: если глава государства хочет посетить другую страну, он должен получить приглашение от руководства этой страны, президента страны. Это то же самое, как если бы вы посещали своего соседа или друга – вы должны получить приглашение. Можно, конечно, прийти и без приглашения, но это не очень вежливо. И затем – все визиты, которые сегодня есть, завершаются результатом, каждый визит должен принести результат. Поэтому мы очень хотели бы, чтобы высокопоставленные политики, если они прибывают на Украину, «привозили» бы результат, например, эмбарго на нефть или аналогично – по тяжелому вооружению, по легкому вооружению, которое Германия уже предоставила, или что Германия, например, гарантирует прием Украины в ЕС… поддержку для восстановления страны», — сказал в эфире телеканала Welt заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.

Он добавил, что в стране все же были бы рады визиту канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Реакция немецких властей

Решение украинской стороны возмутило немецких политиков: председатель консервативного Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что считает оскорбительным отказ Киева принимать Штайнмайера. Глава МИД ФРГ Бербок заявила о планах посетить Украину Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире ARD заявила о своих планах посетить... 02 мая 16:28

«Я рассматриваю произошедшее как чрезмерно эмоциональную реакцию украинских властей, которая не помогает ни одной из сторон», — сказал он, отметив, что решение выглядело как «оскорбление с политическими и историческими предпосылками».

Канцлер Германии Олаф Шольц также не оценил подобный жест украинских властей.

«Мягко говоря, это несколько раздражает. (Для Украины – «Газета.Ru») было бы хорошо принять его», — считает канцлер. Он добавил, что отказ Киева «сбивает с толку».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила сожаление в связи с отменой визита Штайнмайера.

«Я сожалею об этом. Мы вместе обсуждали эту поездку, и я считаю, что она была бы целесообразной», — сказала она.

Однако накануне Бербок сообщила, что сама она все же намеревается посетить Киев.

«Да, я тоже поеду. Я даже уже запланировала поездку. Я договорилась с президентом [ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером], что он поедет первым <...> Но потом, к сожалению, приглашение для президента было отозвано. Однако это не значит, что в будущем я не поеду», — подчеркнула глава немецкого внешнеполитического ведомства.