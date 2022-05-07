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Политика

«Намерены жить в составе РФ». В Херсоне не хотят возвращаться под контроль Киева

В ВГА Херсонской области заявили о желании региона войти в состав РФ

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Иван Родионов/РИА «Новости»
Власти Херсонской области, которая с середины марта находится под контролем ВС РФ, хотят, чтобы «исконно русские земли» вернулись «в свое историческое русло». Такое заявление сделал зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. В России подчеркивают, что статус региона в любом случае будут определять его жители. Депутат Госдумы Казбек Тайсаев предположил в беседе с «Газетой.Ru», что референдум о присоединении Херсонской области к РФ может состояться в ближайшее время.

Херсонская область намерена стать субъектом РФ, заявил зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов в комментарии РИА «Новости».

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму», – сказал он. Но «никто ни к чему не будет принуждать», пообещал Стремоусов.

По его словам, «исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей». Он подчеркнул, что при необходимости власти Херсонщины могут обратиться к российским властям с вопросом о включении региона в состав РФ. При этом Херсонская область, отметил он, не вернется обратно под контроль Украины.

Кирилл Стремоусов, как пишет Ura.ru, сообщил телеканалу «Херсон и Запорожье – 24», что у граждан области будет возможность получить гражданство РФ.

В Госдуме ранее заявили, что регионы, которые находятся под контролем ВС РФ, так и останутся под протекторатом России.

«Будущее освобожденных территорий неразрывно связано с Россией. Они будут находиться под протекторатом России и ее надежной защитой. Никто не допустит возвращения украинских нацистов», – подчеркнул в комментарии РИА «Новости» депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его мнению, экономическая интеграция таких регионов Украины позволит в разы сократить время их восстановления и развития.

Ранее Херсонскую область посетил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он заявил, что Россия «будет помогать региону так же, как помогает Донецкой и Луганской республикам».

«Россия здесь навсегда, в этом не должно быть никаких сомнений, будем жить вместе», – заверил Турчак. Говоря о статусе региона, он отметил, что не стоит забегать вперед – судьбу Херсонской области определяют ее жители.

В беседе с «Газетой.Ru» сенатор Андрей Климов подчеркнул, что «РФ не вмешивается в чьи бы то ни было внутренние дела».

«Есть разные варианты решения таких непростых вопросов, но официальная точка зрения в том, что мы должны исходить прежде всего из позиции самих жителей. Тут не может быть так, что мы в одном случае одними принципами руководствуемся, а в другом другими», – добавил он.

В то же время первый зампред комитета ГД по делам СНГ Казбек Тайсаев в комментарии «Газете.Ru» на вопрос о референдуме ответил, что он может пройти в Херсонской области в ближайшее время.

«Сейчас в Херсонской области ситуация нормализовалась. Идет уже спокойная нормальная жизнь, поскольку это возможно в сегодняшних условиях. Конечно, люди хотели бы достойно нормально жить на своей родной земле, поэтому им надо определяться», – считает он.

Он полагает, что «определение предельно понятно», так как «фашизм ничего хорошего жителям Херсонской области не несет».

На вопрос о том, поддержат ли россияне такой референдум, он предположил, что в этой ситуации будет то же самое, что и в случае с ДНР и ЛНР, когда «более 80% по всем данным поддержало» признание республик.

Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов сообщил РИА «Новости» еще об одной инициативе — власти региона намерены вернуть области герб времен Российской Империи.

По его словам, в основу лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года, в виде двуглавого орла с короной. В его левой лапе – пламя, в правой — лавровая ветвь. На груди орла в голубом щите расположен золотой крест.

В середине марта Минобороны РФ объявило, что Херсонская область попала под полный контроль России. 9 апреля над городской администрацией подняли российский флаг.

Сейчас на территории региона действует военная комендатура и военно-гражданская администрация России. Украинский губернатор Геннадий Латуга покинул регион, а украинский мэр города Игорь Колыхаев отказался сотрудничать с российскими войсками. Новым мэром Херсона был назначен Александр Кобец, а главой области стал Владимир Сальдо (до 2012 года он руководил Херсоном).

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