Вован и Лексус разыграли Буша. Главное из нового пранка

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Под видом украинского лидера Владимира Зеленского они расспросили политика о биолабораториях на Украине, противостоянии России и Запада и об отношениях с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) показали отрывки из своего разговора с Бушем на всероссийском марафоне «Новые горизонты».

«Всего беседа шла 40 минут на самом деле. <...> Мы показали самые интересные куски <...>. Разговор был прекрасный. Потом офис Джорджа Буша нам скинул фотографии, думая, что разговор прошел именно с Зеленским. Они скинули нам фотографии прямо из комнаты Буша, где происходил разговор. <...> Получилось очень забавно, и сам Буш был очень положительно настроен», — рассказал Кузнецов.

Он уточнил, что вместе с Бушем во время разговора присутствовали несколько его помощников. «Еще было человека три-четыре. <...> Там сидели его помощники, ассистенты. Можно было заметить, когда он [Буш] получает записку из-под стола, это, видимо, были какие-то комментарии от его представителей», — отметил Кузнецов. Российские пранкеры «развели» уехавших из России режиссера Туминаса и Чулпан Хаматову Российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) удалось связаться... 05 мая 02:39

На показанном отрывке разговора пранкеры первым делом поинтересовались у экс-президента США правда ли, что он «не хотел брать Россию в НАТО».

«Нет. Я хотел, чтобы она [Россия] была на краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина вступила в НАТО. Какое-то время я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем [президент России Владимир] Путин резко изменился», — заявил Буш.

Он добавил, что Украина «должна быть в ЕС и в НАТО». На это блогеры напомнили ему, что бывший глава Госдепа Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять альянс на восток.

«Бейкер был госсекретарем при моем отце, это было много лет назад. А значит, и Соединенным Штатам надо гибко подстраиваться под время. И именно поэтому сейчас вы находите такую мощную поддержку нашей страны», — парировал Буш.

Экс-президент также утвердительно ответил на формулировку «Зеленского», что сейчас на Украине идет «война западного мира против русских». Джордж Буш в своей речи перепутал Украину и Ирак Бывший президент США Джордж Буш по ошибке осудил «жестокое, необоснованное вторжение в Ирак»... 19 мая 10:26

«Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь. Для США очень важно продолжать возглавлять это движение и оказывать вам необходимую поддержку», — сообщил Буш.

«Вы поддерживаете нас «Джавелинами» (Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс — «Газета.Ru») и многими другими ракетами, это здорово. Но в прошлый раз США прислали нам вместо «Джавелинов» [актрису] Анджелину Джоли», — пошутили на это пранкеры.

Вован и Лексус также поинтересовались насчет американских биолабораторий на Украине. «Мы смогли сохранить ваше наследие на Украине. Например, те биолаборатории, которые финансировали США на территории нашей страны. Это программа Пентагона. Вы помните?» — сказал мнимый «Зеленский».

«Да», — кратко ответил на это Буш.

Американская разведка объясняла, что биолаборатории на Украине с американским финансированием не разрабатывали биологическое оружие, как утверждает Минобороны РФ. США помогали Украине обеспечить «биологическую безопасность» в стране, то есть, изучать способы борьбы с различными болезнями. Так же США сотрудничают и с другими странами, объединяя усилия в этой сфере.

Отдельно Вован и Лексус обсудили с Бушем бывшего президента Грузии (2008-2013) Михаила Саакашвили, который активно поддерживал Евромайдан и смену власти на Украине в 2014 году. В 2015 году он стал председателем Одесской областной государственной администрации, главой наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины и советником тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство. Однако уже в 2016-м Саакашвили покинул занимаемые посты и стал активным критиком Порошенко. После этого Порошенко лишил его гражданства и депортировал с Украины. В 2019 году Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, и тот стал главой Исполнительного комитета реформ Украины. Осенью 2021 года Саакашвили нелегально вернулся в Грузию, где его задержали, сейчас он остается в грузинской тюрьме.

От имени Зеленского блогеры заявили, что украинский лидер, якобы, «выгнал» Саакашвили, потому что тот «постоянно употреблял наркотики» прямо на рабочем месте и «просил много денег». На это Буш посмеялся, а затем махнул рукой и сказал, что Саакашвили «буйный парень». Он добавил, что не разговаривал с Саакашвили с 2008 года.

«Да, я знаю. Слушайте, в душе он буйный парень. <...> У нас были проблемы с ним в Грузии. Путин расставил ловушку, и он в нее попал. А любая паника в то время была недопустима. Вам нужно было спросить меня, должен ли он быть частью вашего правительства, я бы дал вам совет. <...> Если бы он был верен своим корням, он бы до сих пор был в Грузии, а не мотался по Украине и другим местам. <...> Я думал, что он останется и будет бороться за грузинскую демократию, но вместо этого он уехал на Украину», — резюмировал Буш.

Американский политик поинтересовался, остается ли Саакашвили на Украине. Буш добавил, что если у Саакашвили есть украинское гражданство, он должен получить военную форму и «сражаться против русских».