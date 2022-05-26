«Немецкое оружие для Украины уже в пути». Украинский посол продолжает троллить Германию

Неоднократно критиковавший действия Берлина посол Украины в ФРГ Андрей Мельник снова упрекнул Германию, высмеяв промедление немецкого правительства с поставками оружия. Он опубликовал фотографию улитки в своем Twitter. На этом фоне агентство DPA утверждает, что между странами НАТО существуют неофициальные договоренности об отказе от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник разместил в своем аккаунте в Twitter картинку улитки с приклеенным к ней патроном, высмеивающую власти Германии за промедление с военными поставками. DPA: в НАТО договорились не поставлять Киеву некоторые виды вооружений Между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок... 26 мая 13:52

«Немецкое оружие для Украины уже в пути», — так дипломат подписал изображение.

Мельник давно критикует Берлин за нерешительность в поставках вооружения Киеву, отмечает РИА «Новости». В интервью медиагруппе Funke посол выразил разочарование тем, что «обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 — только в конце августа».

По его словам, ФРГ в состоянии поставить Украине не менее 100 боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1.

"Deutsche Waffen fr die Ukraine bereits unterwegs" ‍

Gerade von einem Regierungsmitglied aus Kyjiw per whatsapp zugeschickt bekommen. Tja. Russland darf den Krieg nicht gewinnen pic.twitter.com/giDldA20tv — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) May 25, 2022

В апреле в Германии опубликовали петицию с призывом выдворить из страны посла Украины, ее подписали более 35 тыс. человек.

«Он радикальный, конечно, но в целом справляется со своими обязанностями. Но вообще в Германии можно любые петиции писать и подписывать, конкретно эту пока не обсуждают в местных новостях», — рассказал «Газете.Ru» политолог из Ольденбурга на условиях анонимности. Шольц ушел от ответа. Чем закончился скандал вокруг посла Украины в ФРГ В начале мая посол Украины Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ за его отказ посетить Киев... 15 мая 18:08

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «любые грузы с вооружением для Украины станут законной целью для России». В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что «накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху переговоров и будет иметь негативный эффект».

Риски прямой конфронтации между НАТО и Россией

На этом фоне агентство DPA утверждает, что между странами НАТО существуют неофициальные договоренности об отказе от поставок на Украину некоторых систем вооружений.

По данным его источников, риск прямой военной конфронтации между Североатлантическим альянсом и Россией должен быть сведен к минимуму.

В то же время у НАТО есть опасения, что РФ может официально расценить поставки западных танков и боевых самолетов как вступление в конфликт, а затем принять ответные военные меры. Системы вооружений этого типа на Украину пока не поставлялись. Украинский посол Мельник с помощью фото улитки высмеял поставки оружия от Германии Посол Украины в Германии Андрей Мельник разместил фотографию, которая высмеивает немецкие власти из-за... 26 мая 13:52

Накануне представитель НАТО отметил, что все решения о поставках оружия в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов альянса. Как рассказали дипломаты, они до сих пор придерживались неофициальных договоренностей еще и потому, что в противном случае им пришлось бы опасаться, что они не получат полной поддержки своих партнеров по альянсу в случае нападения. По этой причине Польша более двух месяцев назад воздержалась от поставок Украине истребителей МиГ-29 советского производства, говорится в публикации.

При этом уточняется, что в НАТО постоянно следят за развитием ситуации на Украине и пересматривают возможные риски, связанные с поставками оружия Украине. Поэтому нельзя исключать, что в какой-то момент Украине будут переданы и танки, и истребители, констатирует агентство.