Британский премьер выступил за продолжение войны на Украине и поставку вооружений Киеву

Британский премьер Борис Джонсон признал, что ВС РФ на Украине добиваются «медленного, но верного» прогресса ценой больших потерь. Ранее итальянская пресса сообщила, что Джонсон якобы предлагал создать коалицию против России, но Кремль призвал не верить журналистам без первоисточника.

Скорейшие мирные переговоры Киева и Москвы — плохая идея, считает премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg.

Глава британского кабмина добавил, что российская армия шаг за шагом добивается ощутимого прогресса на Украине, поэтому нужно продолжать поставлять вооружения Киеву.

«Боюсь, что Путин ценой больших потерь для себя и российской армии продолжает прогрызать землю на Донбассе», — сказал Джонсон.

Он добавил, что одной из мер «жизненно необходимой ВСУ» поддержки должны стать поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) — для защиты украинской армии от «жесточайшего огня российской артиллерии».

Кончились снаряды

Украинские власти в последнее время активно требуют от Запада начать поставки ракетных вооружений. В частности, подобные требования выдвигал советник президента Украины Алексей Арестович.

«Мы утратили возможность наносить удары по российским тылам, потому что закончились соответствующие снаряды и ракеты. И для нас критической является поставка вооружений, способных восстановить способность украинской армии «выносить» российские оперативные тылы», — говорил он в одном из интервью в конце мая.

25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что без получения от США систем залпового огня украинские войска не смогут занять Херсон. По его словам, РСЗО — это «ключ к переменам» на фронте.

22 мая глава Офиса президента Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк практически одновременно потребовали от США поставок ракетной системы MLRS.

«Украина нуждается в более тяжелом вооружении, среди которого, в частности, — высокоточные ракеты, ПВО и реактивные системы залпового огня MLRS», — заявил Ермак.

Вашингтон ранее отказывал Киеву в поставках РСЗО, однако, по данным CNN, уже на следующей неделе американские власти могут объявить о новых поставках этих вооружений Украине.

Коалиция против Москвы

Итальянская газета Corriere Della Sera 26 мая со ссылкой на свои источники сообщила, что британский премьер-министр Борис Джонсон якобы предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс — антироссийскую коалицию европейских стран. В публикации отмечалось, что членами этого объединения могли бы стать Польша, Эстония, Латвия и Литва, Турция. Bloomberg: премьер Британии Джонсон препятствует мирному разрешению ситуации на Украине Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его окружение препятствуют мирному урегулированию ситуации... 21 мая 08:31

Однако вскоре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не воспринимать все сообщения в СМИ за первоисточник.

«Вы знаете, при всем уважении к Corriere Della Sera, давайте все же относиться к этому как к сообщению СМИ. <...> Их нужно подвергать сомнению. Во-вторых, мы не знаем, были ли такие инициативы у Бориса Джонсона. В этом случае, наверное, это означало бы, что он предлагает такой «междоусобчик» с тем, чтобы подорвать позиции ЕС, то есть позиции такого общеевропейского объединения, которое сама Великобритания покинула», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в администрации президента не знают, насколько эта информация достоверна, и будут следить за развитием ситуации.