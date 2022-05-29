Военная операция на Украине. День 95-й

Военнослужащих соединения специального назначения, танкистов, мотострелков и других военнослужащих военного округа наградили орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные при освобождении Красного Лимана.
Трамп также призвал страны направить все усилия на переговоры по ситуации на Украине. Иначе, по его мнению, может начаться Третья мировая война:
«Это ужас, и у вас не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол [переговоров]».
Политика президента США Джо Байдена по ситуации на Украине может привести к конфликту мирового масштаба, считает его предшественник Дональд Трамп.
Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 годOctavio Jones/Reuters
Еврокомиссия предложила отложить запрет на поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», но в течение восьми месяцев планирует отказ от российского топлива, которое поставляется по морю — агентство Bloomberg.
Россия не будет применять на Украине тактическое ядерное оружие, сказал российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью вещательной корпорации BBC.