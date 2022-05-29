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Политика

Военная операция на Украине. День 95-й

Онлайн-трансляция военной операции РФ на Украине — 95-й день

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РИА «Новости»
ЕК предложила пока не вводить эмбарго на поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», но ЕС за восемь месяцев может отказаться от российского топлива, поставляемого по морю, пишет Bloomberg. Бывший президент США Дональд Трамп призвал Москву и Украину вернуться за стол переговоров, чтобы не началась Третья мировая война. Тем временем Германия сократила поставки вооружения Украине. «Газета.Ru» следит за развитием событий.
Трансляция
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9:14

Военнослужащих соединения специального назначения, танкистов, мотострелков и других военнослужащих военного округа наградили орденами и медалями за мужество и героизм, проявленные при освобождении Красного Лимана.

9:10

Трамп также призвал страны направить все усилия на переговоры по ситуации на Украине. Иначе, по его мнению, может начаться Третья мировая война:

«Это ужас, и у вас не будет никаких победителей... Они должны вернуться за стол [переговоров]».

9:07

Политика президента США Джо Байдена по ситуации на Украине может привести к конфликту мирового масштаба, считает его предшественник Дональд Трамп.

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Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Экс-президент США Дональд Трамп, 2021 год

Octavio Jones/Reuters
9:05

Еврокомиссия предложила отложить запрет на поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба», но в течение восьми месяцев планирует отказ от российского топлива, которое поставляется по морю — агентство Bloomberg.

8:59

Россия не будет применять на Украине тактическое ядерное оружие, сказал российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью вещательной корпорации BBC.

8:56

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает хронику 95-го дня военной операции России на Украине.

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