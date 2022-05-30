Побег Порошенко: политик покинул Украину с третьего раза

Порошенко смог уехать из страны только после личного обращения к Зеленскому. В своем Telegram-канале бывший президент Украины написал, что у него есть все необходимые для выезда документы, но его не пускают пограничники. Но, согласно законодательству, политику нельзя покидать Украину, так как против него возбуждены уголовные дела.

С третьего раза экс-президент Украины Петр Порошенко смог выехать из страны. Об этом сообщила депутат от его партии («Европейская солидарность») Виктория Сюмар.

В соцсетях она написала, что Порошенко уехал «на саммит Европейской народной партии», который проходит в Нидерландах.

Первую попытку покинуть Украину он предпринял в пятницу, 27 мая. Порошенко приехал с сопровождением на пункт пропуска Рава-Русская Львовской таможни, предоставил пограничникам копии распоряжения спикера Рады о командировке и письма сотрудника аппарата парламента к властям Литвы (тогда Порошенко собирался в Вильнюс на Парламентскую ассамблею НАТО).

Но пограничники не смогли установить подлинность бумаг, а QR-код не считался. Так было дважды.

Депутат Ирина Геращенко заявила, что Порошенко не выпустили из страны «без объяснения причин»: «Пограничники несли какую-то чушь про «поддельное или отмененное распоряжение».

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Третья попытка отъезда из страны связана с участием Порошенко в конгрессе и саммите Европейской народной партии. Перед тем, как политика выпустили из страны, он, как пишет «Украинская правда», обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, убедив его, что действует на благо государства.

В планы бывшего украинского лидера входит призыв предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже в июне, а также оказать финансовую поддержку и одобрение «Плана Маршалла 2.0» для восстановления Украины после окончания боевых действий.

«При такой ясности в целях и месседжах в чьих интересах останавливать меня на границе?» — цитирует Порошенко «Известия».

В своем Telegram-канале политик разместил пост, в котором заверил, что у него есть все необходимые для командировки в Роттердам документы.

«Запланированы мои выступления на Конгрессе и Саммите ЕНП, ряд встреч с руководителями ЕС, государств и правительств стран, лидерами европейских партий», – подчеркнул он в своем послании.

Порошенко выразил надежду на то, что после «незаконного срыва» поездки в составе делегации на Парламентскую ассамблею НАТО, ему «никто не помешает выехать в Роттердам».

Неделю назад, 23 мая, Служба безопасности Украины сообщила, что лидер «Оппозиционной партии – За Жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, ранее арестованный, на допросе рассказал, что Порошенко был инициатором торговли углем с ДНР и ЛНР и курировал приватизацию трубопровода «Самара – Западное направление».

«Описывая сущность схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно – что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством России, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях», – цитирует РИА «Новости» сообщение СБУ.

Порошенко обвиняется в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит 15 лет. Суды, прокуратура, антимонопольный комитет и фонд госимущества, как считает СБУ, действовали в интересах бывшего президента страны.

По версии следствия, объем закупок сырья составил около $8 млн. Схему отладили в 2014-2015 годах. В ней якобы были замешаны все высокопоставленные чиновники, «начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал».

Что касается показаний Медведчука, то адвокат лидера партии «Европейская солидарность» Игорь Головань назвал сообщение СБУ «пиар-акцией».

«Во-первых, это не их [СБУ] дело, этим должно заниматься ГБР [Госбюро расследований]. И то, что об этом говорит СБУ – это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет», – приводит слова Голованя «Суспiльне» («Общественное»).