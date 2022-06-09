«Добровольно сдают государственный суверенитет»: Нарышкин заявил об аннексии Украины Польшей

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши подталкивают президента Владимира Зеленского к передаче им контроля над государственными учреждениями Украины. По мнению сотрудников СВР, Киев добровольно передает Варшаве свой суверенитет.

«Аннексия Украины Польшей»

Согласно данным российской разведки, «Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета Украины». Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что «по поступающей в Службу внешней разведки Российской Федерации информации, грезы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия». СВР: Польша побуждает Зеленского передать ей важнейшие украинские госфункции Варшава склоняет президента Украины Владимира Зеленского передать ей важнейшие государственные функции страны... 09 июня 15:48

«Варшава усиленно подталкивает режим Владимира Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями. С согласия Киева поляки в настоящий момент, в частности, размещают у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СВР.

Также отмечается, что «до украинского руководства было доведено», что это «якобы позволит повысить эффективность деятельности указанного ведомства».

«Основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ на территории Польши взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEC. Методическое сопровождение и поддержку осуществляемой операции оказывают представители американских цифровых гигантов — DELL, IBM и CISCO», — уточнили в пресс-службе российского ведомства.

По мнению сотрудников внешней разведки, Киевские власти «осознанно» открывают «польско-американскому тандему» доступ к сведениям государственной важности, среди которых есть информация о налогоплательщиках и «реальном финансовом положении Украины».

«В бизнесе такую «сделку» можно было бы отнести к категории слияний и поглощений. Но государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет», — считают в СВР. Зеленский рассказал о договоренности с Польшей по упрощению пересечения общей границы Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной Раде рассказал... 23 мая 20:12

«Великая Польша»

28 апреля Сергей Нарышкин заявил, что Польша при поддержке США планирует установить военно-политический контроль над своими бывшими «историческими владениями» на Украине. Директор СВР предположил, что «первым этапом «воссоединения» должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их «защиты от российской агрессии».

По его словам, Варшава стремится повторить историческую для Польши «сделку» после Первой мировой войны, когда Запад в лице Антанты признал за ней право на оккупацию части Украины для защиты населения от «большевистской угрозы». Затем военно-политический блок одобрил включение этих земель в состав польского государства.

Часть современной Украины была в составе Польши с 1921 года по 1939-й. В 1919 году Совет послов Антанты признал за новообразованной Польской Республикой право на оккупацию восточной Галиции. А через несколько лет, после советско-польской войны, в состав Польши вошли западные территории Украины. Красная армия заняла эти территории и передала под контроль советских властей в 1939 году.

6 мая об угрозе целостности Украины со стороны Польши говорил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В МИД РФ заявили, что Польша планирует присвоить территории Украины Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Польша рассчитывает... 25 мая 16:00

«То, что из Польши идет весьма и весьма враждебная риторика в последние месяцы, она традиционная и давно не была дружественной. Но в последние месяцы она стала враждебной. И то, что для территориальной целостности Украины из Польши могут исходить угрозы — это тоже очевидные факты», — сказал Песков.

22 мая Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, объявил о предстоящем подписании с Польшей соглашения, которое бы упростило пересечение границы. Он заявил, что между двумя странами «не должно быть границ и барьеров».

А депутат украинского парламента Ольга Совгиря написала в своем Telegram-канале, что глава государства «анонсировал внесение в парламент в ближайшее время законопроекта об особом правовом статусе граждан Польши в Украине».

25 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что польские власти готовят план по «ползучей экспансии» на украинскую территорию. А «увязка» с российской военной спецоперацией используется Варшавой как предлог.