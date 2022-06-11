Мельник: 22 июня немецкие самоходные гаубицы окажутся на Украине

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что власти ФРГ намерены летом поставить на Украину семь самоходных гаубиц и 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard. При этом дипломат в очередной раз раскритиковал Берлин за то, что до сих пор Киеву не было поставлено тяжелое вооружение.

Германия поставит Украине тяжелое вооружение в конце июня, заявил украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью украинскому изданию «Новое время».

«Ситуация такова: у нас есть объявления, которые либо совсем не выполняются, либо… Речь идет о двух обещаниях: 7 самоходных гаубиц, которые будут переданы нам — мы эти системы получим где-то 22 июня», – рассказал он.

22 июня в России и на Украине отмечается как День памяти и скорби, в 1941 году в этот день началась Великая отечественная война.

По словам дипломата, в два этапа будут поставлены «самоходные зенитные системы, так называемые «Гепарды».

«15 «Гепардов» – до конца июля, еще 15 – до конца августа. То есть только два решения из всех объявленных немецким правительством на сегодняшний день, которые находятся в стадии реализации», – пояснил Мельник.

В интервью уделяется внимание мнению Мельника о том, соответствуют ли обещания канцлера Германии Олафа Шольца о помощи Украине действительности.

Посол считает, что Германия не делает для Украины больше, чем остальные страны. Хотя 8 июня немецкий канцлер заявил, что Берлин оказывает поддержку Киеву намного лучше, чем другие государства, за исключением США.

Мельник напомнил, что, с одной стороны, Бундестаг решил поставлять Украине тяжелое вооружение, и была сделана оговорка: «При условии, что это не нанесет ущерба обязательствам Германии в сфере защиты суверенитета, а также в рамках обязательств в НАТО».

Но, с другой стороны, дипломат подчеркнул, что «ни одна, я повторяю, ни одна единица именно тяжелой техники — по меньшей мере, это артиллерия, гаубицы, БМП, танки, — ни одна не была поставлена ​​на Украину». Посол сделал акцент на том, что если Берлин что-то и делает, то под политическим давлением Киева.

В связи с этим он считает заявление Шольца «несколько странным», так как «под ним, к сожалению, до сих пор нет оснований».

Говоря о выделении Германией €2 млрд на нужды Украины, Мельник также высказал свое недовольство.

По его словам, это тоже было «только объявление», причем для Киева оно «прозвучало довольно расплывчато»: «Около €1 млрд, или львиная доля тех денег, будет направлена ​​на повышение обороноспособности Украины». Как заявил собеседник издания, из этих денег немецкие власти «еще ничего не потратили, чтобы закупить что-нибудь в немецкой промышленности».

«Все, что мы до сих пор получали от Германии, за исключением противотанкового оружия «Матадор», которое страна закупила из бюджета, — это произошло в конце марта, это были поставки из Бундесвера, или того, чем на сегодняшний день владеет правительство и Минобороны», – подчеркнул он.

Он также заявил, что компания Rheinmetall сделала Украине коммерческое предложение, которое находится на рассмотрении правительства Шольца «практически шесть недель».

«Речь идет о 100 единицах БПМ «Мардер». Это довольно старое оружие, оно когда-то находилось в Бундесвере, потом эта компания их выкупила, они были заменены на более новые. Это те 100 БМП, которые находятся на складе компании, которые по нашей негласной договоренности, не дожидаясь решения правительства, они начали готовить к продаже, к передаче», – рассказал Мельник, выразив мнение, что это вооружение, которому около 40 лет, «довольно эффективно».

Что касается стоимости, посол указал на более €100 млн. Обучение бойцов ВСУ, утверждает дипломат, предусматривает срок до трех недель, «а на самом деле около 7-10 дней».

Но решения по этому вопросу до сих пор нет, сетует посол. По его словам, Берлин «использует отговорки». В частности аргумент в пользу того, что Германия следует в русле политики стран НАТО, которые договорились о запрете на поставки тяжелого вооружения ВСУ.

Украинский представитель в Германии не в первый раз критикует немецкие власти за отказ напрямую помогать ВСУ с поставками вооружения.

Западные СМИ упрекали Мельника в некомпетентности. В мае это отметили и немецкие политики. Это произошло после того, как Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за того, что Киев не стал принимать у себя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

Извиняться дипломат не стал. В то же время представители некоторых немецких партий стали защищать Шольца. Они подчеркивали, что риторика Мельника безответственна и недипломатична, а Шольц – глава кабмина страны, а не колбаса.

Сам же Шольц практически проигнорировал это высказывание со стороны Мельника. По словам канцлера, не стоит придавать значение «каждому слову». «Важно сосредоточиться на главном: мы хотим помочь Украине защитить себя», — отметил он.

Канцлер утверждал, что вместе с союзниками Берлин хочет, чтобы «Россия прекратила огонь и вывела войска с территории Украины», поэтому и были введены «обширные санкции».