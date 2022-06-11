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Политика

«Нужно успокоить Россию»: Запад подталкивает Украину к компромиссу

Канадский депутат Бейкер: Запад устал от украинского кризиса и предлагает Киеву пойти на уступки

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Военнослужащий Народной милиции ЛНР у здания отдела МВД, поврежденного в результате обстрела, в городе Кременная

Военнослужащий Народной милиции ЛНР у здания отдела МВД, поврежденного в результате обстрела, в городе Кременная

Александр Река/ТАСС
Разговоры о передаче Украиной своих территорий России ведутся, подтвердил канадский парламентарий Иван Бейкер. Он подчеркнул, что западные страны уже устали от кризиса на Украине и напомнил о словах французского президента о том, что Москву стоит «успокоить». О полемике вокруг украинских территорий — в материале «Газеты.Ru».

Призывы к Киеву уступить часть территорий России показывают, что Запад уже устал от украинского кризиса, который усугубился с началом спецоперации РФ. Об этом сказал депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер.

«Так, президент Франции Эммануэль Макрон недавно говорил, что нужно успокоить [Россию]», – отметил политик в эфире телеканала «Украина 24».

Он подтвердил, что передача Украиной части своих территорий обсуждается. Бейкер добавил, что этот вопрос его беспокоит.

В интервью французскому изданию Ouest France Макрон сказал, что Россию нельзя унижать и подавлять. По его словам, это необходимо для нахождения дипломатического выхода из ситуации, которая будет на момент окончания спецоперации.

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Запад подталкивает Киев к заключению мира с Москвой на выгодных для российской стороны условиях, пишут «Украинские новости».

«Всем очень хочется максимально нас немного толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодного для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы», – подчеркнул Зеленский.

Он уверен, что одни союзники хотят получить финансовую выгоду, другие – политическую. По мнению политика, это происходит из-за того, что в мире растет усталость от кризиса на Украине, и Запад хочет уже «какой-нибудь» результат. Но Киеву необходим свой результат, который соответствовал бы позиции украинской стороны.

Тем временем эксперт Хью Де Сантис, который занимался вопросами НАТО и контроля над вооружениями в Госдепартаменте, уверен, что странам-участницам НАТО стоит подтолкнуть Украину к переговорам с Россией, чтобы Киев уступил Москве территории и принял нейтральный статус.

«Военная победа Украины маловероятна, и единственной реалистичной целью является достижение результата путем переговоров», – утверждает он.

Кроме того, Североатлантический альянс, по мнению специалиста, должен ограничить поставки вооружения для ВСУ, что может стать «рычагом давления на Киев», и наладить отношения с российским руководством.

На Украине такие призывы воспринимают в негативном ключе. «Чего только не предложишь, чтобы обезопасить свою комфортную ленту в соцсетях от плохих новостей и возобновить бизнес с Россией», – написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале.

Он отметил и риторику западных партнеров, которые утверждают, что «хотят вернуть старый, довоенный образ жизни», из-за чего Украине стоит пойти на компромиссы.

Подоляк подчеркнул, что Киев не станет участвовать в этой дискуссии, так как не намерен торговать гражданами, территориями или суверенитетом. «Спасибо за совет, но, пожалуй, примем помощь оружием», – ответил он на призывы партнеров.

Зеленский ранее утверждал, что готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. По его мнению, западные страны могли бы побудить Москву к ускорению этого процесса, если и дальше продолжат поставлять Украине оружие и ужесточать санкции против России.

При этом незадолго до этого заявления украинский президент высказал свою принципиальную позицию: переговоры могут пройти только после возвращения границ страны «в состояние до 24 февраля».

Кремль настаивает, что для проведения переговоров стороны должны составить «конкретный письменный документ» об урегулировании ситуации на Украине.

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