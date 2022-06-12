«Для ее безопасности». В Польше предложили подарить Украине ядерное оружие

Запад «имеет право» передать Украине ядерное оружие, заявил депутат Европарламента и экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, Россия нарушила положения Будапештского меморандума. В середине февраля, еще до начала спецоперации России, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение, лишившее Киев ядерного арсенала, может быть денонсировано. Слова Сикорского прокомментировала также представитель МИД РФ Мария Захарова.

Экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европейского парламента Радослав Сикорский обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума. В эфире украинского «Еспресо ТВ» он призвал страны Запада «подарить» Украине ядерное оружие, поскольку теперь они «имеют на то право».

«Как известно, Украина отдала свой ядерный потенциал после того, как в 1994 году был подписан Будапештский меморандум. Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии, но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР», — отметил польский депутат Европарламента.

Однако, добавил Сикорский, из-за якобы нарушения РФ положений Будапештского меморандума Украине можно передать ядерное оружие «для ее безопасности».

Будапештский меморандум

После распада СССР в 1991 году Украина унаследовала третий в мире по мощности ядерный арсенал. На территории бывшей УССР находились 176 межконтинентальных баллистических ракет различных моделей, 44 тяжелых бомбардировщика, оснащенных более чем 1 тыс. ядерных крылатых ракет большой дальности, а также 1240 боеголовок.

Ракеты имели дальность поражения более 10 тыс. км и могли уничтожать цели за пределами Евразии. Украина теоретически могла угрожать США. Вашингтон и Москва требовали от Киева отказаться от ядерного оружия — в ином случае Украину ожидала бы международная изоляция. Кроме того, у многих ядерных боеголовок истекал срок хранения, и у Киева не было средств и сил на их техобслуживание и утилизацию.

В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — ядерные державы взяли на себя обязательство гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины.

Этими государствами было определено, что советское ядерное наследство в полном объеме отойдет к правопреемнице СССР — то есть России. Украина позиционировалась как слишком незрелая страна, не способная надежно управляться со столь опасной «игрушкой».

В обмен на разоружение Киеву обещали предоставить международные гарантии безопасности. Соответствующий документ был подписан 5 декабря 1994 года на саммите ОБСЕ в Будапеште. Подписанты обязывались воздерживаться от проявления любых видов агрессии против Украины, в том числе в экономическом отношении.

Однако киевские политики часто критиковали Будапештский меморандум за несостоятельность. Как вспоминал впоследствии Леонид Кучма, в середине того года избранный президентом страны, на саммите к нему подошел французский коллега Франсуа Миттеран со словами: «Сынок, не верь этому документу, тебя обманут».

Реакция в МИДе

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова Сикорского.

«Депутат Европарламента от Польши, бывший министр иностранных дел этой страны, муж англо-американской пропагандистки-русофобки Энн Эпплбаум Радослав Сикорский заявил: «Россия нарушила Будапештский меморандум и потому Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость».

Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное — они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», — говорится в публикации.

Неосторожные слова

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает созвать саммит стран, подписавших Будапештский меморандум — для проведения консультаций. Если саммит не соберется, Украина может признать документ недействительным, заявлял украинский глава.

«Созвать [консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает...» — сказал Зеленский в своем видеообращении.

До сих пор Будапештский меморандум не был ратифицирован ни одной из стран, его подписавших — то есть с точки зрения международного права он не имеет юридической силы.

В частности, посол Германии на Украине Анка Фельдгузен заявила, что Будапештский меморандум — это «действительно формат без юридических обязательств в рамках международного права».

Вскоре после этого президент России Владимир Путин, выступая с телеобращением к гражданам страны, заявил, что угроза Украины создать свое ядерное оружие — «не пустая бравада».

«Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактические ракеты «Точка-У» тоже еще советской конструкции, дальность которых превышает 100 км, но сделают и больше, это вопрос только времени. Заделы с советского времени есть», — сказал он.

24 февраля началась специальная военная операция ВС РФ на Украине.