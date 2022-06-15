Обе стороны заинтересованы в этом. Для чего российские военные находятся в Никарагуа

Никарагуа продлила разрешение на пребывание на своей территории иностранных военных, в том числе российских. На фоне текущих геополитических событий эта тема стала обсуждаемой, но российские дипломаты напоминают, что продление этого разрешения — рутинная процедура. Для чего российские военные находятся в Никарагуа и как это влияет на отношения с США — в материале «Газеты.Ru».

Российские военные остаются в Никарагуа — такое решение приняла Национальная ассамблея (однопалатный парламент) страны, одобрив соответствующую инициативу президента Даниэля Ортеги. Разрешение на пребывание в стране воинских контингентов иностранных государств, в том числе России, продлено до конца года.

Помимо РФ, в Никарагуа смогут допускаться войска, морские и воздушные суда ВС Венесуэлы, Гондураса, Гватемалы, Доминиканской Республики, Кубы, Мексики, Сальвадора и США.

Такое решение принято в целях организации обмена опытом и гуманитарной помощи во взаимных интересах в чрезвычайных ситуациях. Иностранные военные могут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей, а также в мероприятиях по борьбе с наркотрафиком и организованной преступностью. Их пребывание в стране предусмотрено конституцией Никарагуа. Условный статус: кто в Европе не хочет видеть Украину кандидатом в ЕС В Евросоюзе до сих пор нет единого мнения относительно необходимости предоставить Украине статус... 14 июня 20:26

В нахождении на территории Никарагуа российских военных специалистов нет ничего нового — они открыто и на законных основаниях работают в стране, а корабли и самолеты, как и прежде, в случае необходимости будут посещать никарагуанские порты и аэродромы, пояснял РИА «Новости» посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

Москва развивает с Никарагуа равноправное сотрудничество по широкому спектру вопросов, представляющих интерес для обеих стран, в том числе во взаимодействию в сфере обороны, борьбе с новыми вызовами и угрозами,

следует из заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

«Работаем здесь открыто и транспарентно, на основе действующих двусторонних документов, в частности межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве 2001 года, о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотических средств и психотропных веществ 2004 года и о сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в данной области 2013 года», — уточняла она.

Никарагуа — один из союзников и стратегических партнеров России, и в этом сотрудничестве заинтересованы обе стороны.

«Россия заинтересована в присутствии в западном полушарии, а у Никарагуа натянутые отношения с США, то есть она тоже заинтересована в укреплении своей обороноспособности», — объяснил «Газете.Ru» руководитель Центра политических исследований Института Латинской Америки Збигнев Ивановский. Главные «ястребы» мировой политики. Насколько они влиятельны Понятие «ястреб» появилось в американском политическом дискурсе еще в XVIII веке. С тех пор... 13 июня 10:06

При этом никаких военных целей у России в Никарагуа нет,

обратил внимание заместитель директора Института Латинской Америки РАН, кандидат исторических наук Дмитрий Розенталь.

«Россия достаточно осторожно относится к этой истории, понимает всю остроту момента. Что касается пребывания там российских силовых ведомств, РФ уже давно сотрудничает с Никарагуа в этом вопросе, там есть центр подготовки правоохранительных органов. Поэтому в самой ситуации нет ничего нового, не стоит переоценивать продление разрешения на пребывание там военных», — сказал он «Газете.Ru».

Влияние на отношения с США

Сотрудничество Никарагуа и России не может оставлять равнодушными США, обеспокоенные укреплением позиций РФ в Латинской Америке. Как писало издание The Hill, усиление присутствия России в этом регионе представляет собой угрозу демократии, безопасности и региональной стабильности в Западном полушарии. Как следует из публикации, Вашингтон может столкнуться с потенциальными проблемами, если Россия заключит с Никарагуа соглашения, которые предоставят ей возможность разместить свои средства и силы «на так называемом заднем дворе США».

Газета The Washington Post также писала, что США, вероятно, придется занять более жесткую позицию, принимая во внимание геополитические опасения касательно России.

Присутствие России в Никарагуа действительно может осложнить отношения России с США, если оно будет серьезным,

считает Дмитрий Розенталь.

«На уровне небольших подразделений российское присутствие было и раньше. Самое главное, что прибытие российских военных сил в Никарагуа может осложнить отношения с другими странами Латинской Америки», — предупредил он.

При этом Збигнев Ивановский выразил мнение, что в США есть недовольство присутствием России в Никарагуа, но не более того.

«Никарагуа — суверенное государство и имеет право сотрудничать с разными странами, в том числе и с Россией», — сказал он.