Военная операция на Украине. День 114-й

9:50

Введенные Западом санкции пока не причинили России достаточного экономического ущерба и не побудили Москву к ведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине, утверждают обозреватели Wall Street Journal Георгий Канчев и Пол Хэннон.

Россия смогла компенсировать действие санкций за счет «непредвиденной прибыли от экспорта дорогостоящих энергоносителей» — нефти, газа и нефтепродуктов. РФ удается добиться экономической устойчивости и «давить» на страны Европы, которые зависят от поставок нефти и газа, считают авторы статьи. По их словам, Россия по-прежнему каждый день зарабатывает «сотни миллионов долларов».