Военная операция на Украине. День 114-й

Проект постановления об обращении к государствам-членам и институтам Евросоюза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС зарегистрирован в Верховной раде.
Введенные Западом санкции пока не причинили России достаточного экономического ущерба и не побудили Москву к ведению переговоров по урегулированию ситуации на Украине, утверждают обозреватели Wall Street Journal Георгий Канчев и Пол Хэннон.
Россия смогла компенсировать действие санкций за счет «непредвиденной прибыли от экспорта дорогостоящих энергоносителей» — нефти, газа и нефтепродуктов. РФ удается добиться экономической устойчивости и «давить» на страны Европы, которые зависят от поставок нефти и газа, считают авторы статьи. По их словам, Россия по-прежнему каждый день зарабатывает «сотни миллионов долларов».
❗️Белгородская область семь раз была обстреляна за минувший день, это самый интенсивный обстрел региона за все время ведения боевых действий на Украине, пишет Telegram-канал Baza.
16 июня с 06 утра до 22 часов поселки Белгородской области были обстреляны не менее семи раз из ствольной артиллерии и ракетными системами залпового огня «Ураган». Обстрелы велись, предположительно, с расстояния 12-13 километров. Снаряды упали на территорию (в том числе и в окрестности) сел Дроновка, Муром, Середа, Солнцевка, Варишкин, Журавлевка.
Подразделения РФ и Луганской Народной Республики закрепились в промышленной зоне завода «Азот», сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР.
Украинские военные на заводе прикрываются цистернами с ядохимикатами и взрывчатыми веществами, говорится в сообщении.
Российская «дочка» Google подала в Арбитражный суд города Москвы заявление о собственном банкротстве.
Ранее компания опубликовала сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в связи с невозможностью исполнять денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, а также обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принимает участие в приготовлениях к выступлению на пленарном заседании Петербургского международного экономичного форума (ПМЭФ). Оно пройдет 17 июня.
Песков подчеркнул: несмотря на то, что сейчас против РФ «началась абсолютно беспрецедентная экономическая война», все будут слушать выступление российского лидера с большим вниманием.
«Трудно переоценить значение этого выступления. Сам президент принимает лично участие в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И конечно, будем ждать его оценок происходящего, его видение будущего. Речь идет именно... об экономических процессах», — рассказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, 7 июня 2019 годаГригорий Сысоев/РИА «Новости»
По данном немецкой газеты Die Welt, лидеры Германии, Франции и Италии Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги во время визита в Киев «за закрытыми дверями», убеждали украинского коллегу Владимира Зеленского возобновить переговоры с российской стороной.
«Взамен главы государств и правительств «за закрытыми дверями», скорее всего, убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Потому что экономический ущерб, который их страны несут... становится все больше, и его все труднее компенсировать», — говорится в статье.
«Санкции, которые мы ввели [против России], не будут отменены, пока не удастся достичь справедливого соглашения с Украиной. А какое соглашение, с точки зрения Украины, будет справедливым, это может определять только она сама. Это не может и не намерен предписывать им [украинцам] никто в Европе», — канцлер Германии Олаф Шольц.
Администрация США старается сделать санкции как можно более болезненными для Москвы, но при этом нивелировать их воздействие в остальном мире, заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Вашингтон рассчитывает на долгосрочный эффект ограничительных мер в отношении РФ — ТАСС.
Экономические санкции против России были для Соединенных Штатов наилучшим выбором, не отреагировать на ситуацию на Украине было невозможно, заявил президент США Джо Байден агентству Associated Press.
Президент США Джо БайденJoshua Roberts/Reuters