Украина запретила российскую музыку. А Молдавия — новости

Украинские нардепы проголосовали за запрет публичного исполнения российской и белорусской музыки, а также импорта книг из РФ и РБ. Под эмбарго оказывается также печатная и музыкальная продукция из ДНР и ЛНР. Одновременно с этим в Молдавии президентским указом было запрещено вещание новостных программ и политических телешоу из России.

Народный депутат Верховной рады Ярослав Железняк (партия «Голос») сообщил о принятии украинским парламентом законопроекта, запрещающего в стране российские музыку и книги.

«За» запрет исполнения российской музыки в медиа и общественных пространствах проголосовали 303 депутата ВР из 450, сказал Железняк.

Запретить нардепы хотят также ввоз и распространение книг и печатной продукции из России — отдельный законопроект поддержали 306 парламентариев. Кроме того, запрет на музыку и книги распространяется на Белоруссию, ДНР и ЛНР.

В Telegram-канале украинского агентства УНИАН был опубликован опрос среди читателей – как они относятся к законопроекту. 51% из более чем 20 тыс. проголосовавших поддержали запрет в следующей формулировке: «Да! Наконец-то. Сколько можно слушать ЭТО? Особенно в общественных местах».

Критически к инициативе депутатов ВР отнеслись 35% читателей: «Нет. Зачем эти запреты? Как говорится, на вкус и цвет…». Наконец, 14% заявили, что им все равно.

16 июня областной совет Хмельницкой области Украины ввел мораторий на прослушивание музыки и просмотр фильмов на русском языке, запрещена также реклама на русском.

В России украинскую музыку и книги повсеместно не запрещали. Впрочем, случаются эксцессы — к примеру, в конце мая Белгороде в караоке-клубе менеджер отказался ставить песню украинской группы «Океан Эльзы» «в связи с ситуацией».

Молдаванам не покажут «Вести»

Президент Молдавии Майя Санду 19 июня подписала закон, запрещающий в стране новостные программы из Российской Федерации. Об этом сообщила глава Совета по телевидению и радио Республики Молдова Лилиана Вицу в эфире YouTube-канала Rlive.

«Закон был подписан президентом. В следующую пятницу, вероятно, будет опубликован в «Официальном вестнике», после чего вступит в силу. В нем появились определение «дезинформации» и более жесткие за нее санкции. То есть, если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет», — сообщила чиновница.

Она добавила, что такие жесткие ограничения были введены в связи с военной операцией РФ на Украине.

После начала военных действий на Украине в феврале 2022 года парламент Молдавии ввел чрезвычайное положение сроком на 60 дней. На этот период были введены ограничения в отношении российских телепередач – новостей и политических ток-шоу. Был также заблокирован новостной сайт Sputnik Молдова. Генпрокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении ряда лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.

Российское посольство назвало это решение необъективным и политизированным.

ЕС запрещает «Россию»

3 июня на сайте Евросовета был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось – новые санкции ЕС против Российской Федерации включают в себя запрет на вещание на территории Европы ряда российских телеканалов.

Брюссель намерен отключить от вещания каналы «Россия-24», «ТВ-Центр» и «РТР-Планета» за «распространение дезинформации». При этом, как уточнили представители ЕС, работники российских каналов смогут продолжить работу на территории Европы, например, они смогут брать интервью и проводить исследования.

В РФ на основании решений Минюста признавали иноагентами ряд иностранных СМИ. Среди них — «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов). Прекращено было также вещание в России немецкого Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов), а сайт русской службы «Би-би-си» — заблокирован. Ряд украинских СМИ были также заблокированы в РФ решением Роскомнадзора. Статусы иноагента получили также более 120 физлиц, 46 СМИ и 76 некоммерческих организаций.