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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 125-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 125-й день

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Александр Река/ТАСС
Силы ЛНР и РФ заняли часть Лисичанского НПЗ, продолжаются городские бои. Постпред Украины запросил срочное заседание Совбеза ООН из-за взрыва в торговом центре в Кременчуге, где погибли люди. Зеленский попросил США признать РФ страной — спонсором терроризма. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:48

Британский и канадский премьеры высказались в поддержку Украины.

8:40

❗️Белый дом все больше сомневается, что Украине удастся вернуть под свой контроль утраченные с начала российской военной операции территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне.

Отмечается, что советники президента США Джо Байдена ведут внутренние обсуждения относительно того, существует ли необходимость признания Украиной территориальных уступок для скорейшего завершения конфликта. Однако, как сообщает телеканал, Вашингтон не планирует оказывать давление на Киев в этом вопросе.

8:35

Австралия рассматривает возможность увеличить помощь Украине, в том числе за счет дополнительной партии бронированных автомобилей Bushmaster, вице-премьер, министр обороны Ричард Марлз.

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defensie.nl
8:30

Подразделения ВСУ за прошедшие сутки дважды обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР, в том числе с применением тактического ракеты «Точка-У» и станковых гранатометов. Под обстрелами оказались Зимогорье и Светлодарск.

Два мирных жителя погибли, четверо получили ранения, сообщило во вторник представительство ЛНР в СЦКК.

8:20

❗️Войска России и ЛНР заняли часть Лисичанского НПЗ, в западной части предприятия идут бои.

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Виктор Антонюк/РИА «Новости»
8:12

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица запросил выступление генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на заседании Совбеза 28 июня.

Как сообщает ТАСС, украинский постпред заявил, что срочность вопроса «связана с якобы участившимися ракетными обстрелами, в частности ситуацией с торговым центром в Кременчуге».

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что в Кременчуге горит торговый центр после попадания ракеты. Украинский глава обвинил в обстреле Россию, передает агентство.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в украинском Кременчуге в ТЦ произошел взрыв, по данным местных властей, 13 человек погибли, по меньшей мере 50 пострадали.

«Похоже, что мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО», — заявил в Twitter зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

8:10

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон включить Россию в список государств — спонсоров терроризма, передает ТАСС.

«Соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Госдепартаментом. Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир. Я сказал об этом участникам саммита G7, который состоялся в Германии», — сказал он.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий на Украине. Сегодня — 125-й день.

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