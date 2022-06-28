Военная операция РФ на Украине. День 125-й

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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица запросил выступление генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша на заседании Совбеза 28 июня.

Как сообщает ТАСС, украинский постпред заявил, что срочность вопроса «связана с якобы участившимися ракетными обстрелами, в частности ситуацией с торговым центром в Кременчуге».

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал, что в Кременчуге горит торговый центр после попадания ракеты. Украинский глава обвинил в обстреле Россию, передает агентство.

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в украинском Кременчуге в ТЦ произошел взрыв, по данным местных властей, 13 человек погибли, по меньшей мере 50 пострадали.

«Похоже, что мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи. Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО», — заявил в Twitter зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.