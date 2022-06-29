«Самая значительная угроза»: НАТО изменило определение России в своей стратегии

Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде приняли новую концепцию стратегической безопасности. Россия в ней называется «ключевой и прямой угрозой» альянсу. Из числа партнеров НАТО Москва была исключена. Сенатор Андрей Климов напомнил «Газете.Ru», что альянс изначально создавался, чтобы «как минимум сдерживать наше Отечество, а как максимум — его разгромить и уничтожить».

Россия отныне является «самой значительной и прямой» угрозой безопасности НАТО. Соответствующий тезис закрепили в новой концепции стратегической безопасности альянса лидеры стран-участниц, передает ТАСС.

«Организация больше не хочет рассматривать Россию как партнера, но готова сохранять каналы связи. Также НАТО заявляет, что не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для нее самой», — говорится также в документе.

В альянсе убеждены, что изменение отношений между ним и Россией зависят от Москвы. Кроме того, НАТО будет «значительно укреплять» свои возможности по сдерживанию и обороне в ответ на «недружественные шаги» России. «Мы недостаточно заплатили?» Зеленский не понимает, почему Украина еще не в НАТО Украине не рады в НАТО, заявили в офисе украинского президента. По словам замглавы офиса Игоря... 29 июня 18:16

В настоящее время сближение России с Китаем альянс считает идущим «вопреки ценностям» НАТО. По мнению альянса, КНР пытается подорвать сложившийся миропорядок, используя для этого контроль над мировыми грузоперевозками и экономикой.

Кроме того, утверждается, что расширение НАТО стало «историческим успехом альянса», укрепило его и обеспечило безопасность миллионам европейцев. Страны НАТО решили увеличить свои военные бюджеты более чем на 2% ВВП.

На «восточном фланге» альянс развернет дополнительные мощные силы высокой боеготовности. Их укрупнят до уровня бригад.

Что касается Украины, то НАТО будет укреплять с Киевом партнерство и усилит военную и финансовую помощь ему. В коммюнике страны альянса призвали РФ прекратить военную спецоперацию на Украине.

Мнения в парламенте

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что общая суть концепции НАТО «сводится к оруэлловскому «война — это мир».

«Россия предсказуемо названа самой значительной угрозой для безопасности Североатлантического блока. Вновь фактическое противостояние нашей стране официально определено как смысл существования Альянса и одновременно оправдания политики «открытых дверей», которая, собственно, и привела к сегодняшней ситуации», — говорится в публикации.

По словам Слуцкого, Украина «опять выносится на знамена «анти-России».

«Столтенберг заявил, что НАТО будет поддерживать Киев столько, сколько нужно. Иными словами, Украину будут использовать в попытках ослабить нашу страну столько, сколько будет нужно Брюсселю и Вашингтону. Пусть и до последнего украинца».

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Зампред комитета Совфеда по международным делам, сенатор Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что НАТО продолжает заниматься тем же, для чего оно создавалось в 1949 году. Он также заявил, что в случае с новой концепцией стратегической безопасности НАТО нет ничего принципиально нового, «просто какие-то вещи становятся виднее, из того, что они [НАТО] раньше маскировали».

«Его создавали для того, чтобы как минимум сдерживать наше отечество, а как максимум его разгромить и уничтожить. В этом смысле ничего нового с 1949 года я не наблюдаю. Другое дело, что был период времени, в девяностые — начале нулевых, когда они эти цели маскировали и так маскировали, что многие в это поверили.

Но суть этого военно-политического антироссийского блока, как бы ни называлось наше Отечество в разные периоды времени, она не менялась совершенно», — сказал парламентарий.

По мнению Климова, подход НАТО к отношениям с Россией — чисто колониальный. «Мы им — про суверенитет, про национальные интересы, а они говорят, что отберут у нас McDonald's. Это все несерьезно. Это разговор с людьми, которые имеют о нас какое-то карикатурное представление», — сказал он. «Мы им про суверенитет, про национальные интересы, они говорят, что отберут у нас McDonald's. Это все несерьезно. Это разговор с людьми, которые имеют о нас какое-то карикатурное представление. И слава Богу, что у нас тех, кто верит во все это, становится все меньше» Андрей Климов Член Совета Федерации Российской Федерации от Пермского края

Что касается внимания, которое альянс обращает на сближение России и Китая, — это тоже не новая история, добавил сенатор.

«По ряду причин с конца 1950-х годов началось осложнение отношений между нашей страной и Китаем, что активно стимулировалось американцами. Им очень нравилось, когда СССР и Китай были почти что по разные стороны баррикад. Они этим пользовались, они это разжигали, приветствовали, поощряли. А теперь у них не получается. И благодаря мудрости наших руководителей, благодаря тому, что мы провозгласили наш курс сопряжения евразийской интеграции нашей. Это наша стратегическая линия», — сказал он.

По мнению парламентария, конкуренцию НАТО и странам G7 теперь может составить БРИКС.

«Я думаю, что когда заседала «семерка», они [члены G7] и в страшном сне не могли представить, что в БРИКС подадут заявки еще две страны: это мощные суверенные государства Аргентина и Иран.

Антироссийские санкции вводят «страны исторического заката, они цепляются за свою власть, придумывают всякую муть», подчеркнул член Совфеда. По его словам, у недружественных государств при этом была возможность нормального партнерства — РФ им это предлагала.