Военная операция РФ на Украине. День 127-й

На этом «Газета.Ru» завершает текущую онлайн-трансляцию. Следите за дальнейшим развитием событий в нашей новостной ленте.
Зеленский считает, что электричество с Украины может заместить в ЕС часть газа из России — ТАСС.
Владимир Зеленский считает, что уход ВС РФ с острова Змеиный не гарантирует безопасность Украине — ТАСС.
Как утверждают российские социологи, уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне не изменился: 83% респондентов одобряют, 16% — не одобряют.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для завершения конфликта на Украине не требуется уход Владимира Путина с поста президента России.
Джонсон выразил мнение, что «Путин ввиду существенной поддержки среди российского населения может завершить специальную военную операцию фактически на любых условиях», передает ТАСС.
Кадыров утверждает, что подразделения ВСУ в Лисичанске якобы находятся в плачевном состоянии и полностью деморализованы — ТАСС.
Автобусные рейсы из Крыма в Херсон и Мелитополь стартуют 1 июля, несмотря на отмену поездов, сообщает Крымавтотранс — ТАСС.
Путин предписал сменить оператора проекта Сахалин-2 на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy — РИА.
Улица и станция метро в Харькове, названные в честь русского писателя и поэта Александра Пушкина, не будут переименованы, заявил мэр города Игорь Терехов — ТАСС.
Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств — ТАСС.
Запуск поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь, запланированный на 1 июля, переносится, заявил Аксенов — ТАСС.
Иран готов принять участие в работе коридора по транспортировке зерна в Черном море, заявил глава МИД — ТАСС.
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета la Repubblica.
Президент России Владимир Путин во время гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, 10 мая 2019 годаМихаил Климентьев/РИА «Новости»
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что украинские власти совместно с партнерами из МВФ, работают над возможными сценариями реструктуризации госдолга, включая согласованное изменение условий выплат по обязательствам, а также использование заблокированных российских активов в качестве залога.
В публикации отмечается, что в сентябре Киеву предстоит погасить долговые бумаги и выплатить проценты на общую сумму $1,4 млрд, что станет наиболее значительным объемом до конца 2022 года.
За сутки в Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 23 тыс. человек — ТАСС.
Более 40 человек обратились к России за сутки с просьбой об эвакуации с Украины.
Отели в Крыму загружены в среднем на 50% с учетом уже начавшегося высокого сезона. C 1 июля будет запущен дополнительный поезд по маршруту Москва — Симферополь, передает Profi.Travel.
На этом фоне туристов возмущают цены на фрукты в Сочи, пишет TourDom.ru.
Заказчиком теракта в районе телецентра Херсона являются украинские власти, утверждают в военно-гражданской администрации региона — РИА Новости.
⚡️Посол России в Софии заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов РФ, решение примет Москва — РИА.
Российские регионы занимаются строительно-монтажными работами на 200 объектах в Донбассе, общее число рабочих составляет порядка шести тысяч строителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, которые думают так же, как она, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух — ТАСС.
Власти США не дали ответа на запрос Киева о предоставлении украинским военным нескольких тысяч барражирующих снарядов Switchblade, утверждает обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной из-за помощи Киеву. «Мы тоже платим цену за эту войну. Но цена, которую мы платим, это что-то, что можно измерить в деньгах, цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях», — рассказал Столтенберг.
По его словам, цена, которую Североатлантический альянс платит, поддерживая Украину, гораздо ниже той, которую придется заплатить, если НАТО не будет поддерживать страну, передает телеканал CNN.
Запад все чаще демонстрирует стремление «идти напролом» по мере сужения индивидуальных и коллективных возможностей образующих его стран. Такое мнение выразил, комментируя нынешний геополитический кризис, вызванный ситуацией вокруг Украины, президент вашингтонского научно-исследовательского Центра за национальный интерес Димитри Саймс — ТАСС.
Шведские власти пообещали турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что экстрадируют в Турцию 73 члена Рабочей партии Курдистана. Если Стокгольм не выполнит договоренности, турецкий парламент не станет рассматривать вопрос одобрения заявки на вступление в НАТО. В самой Швеции заявляют, что не экстрадируют своих граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»:
Смартфон iPhone 12 Pro Max от американской компании Apple начали продавать в российских магазинах электроники по цене ниже 80 тыс. руб. Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, в результате стоимость гаджета упала более чем на 25% от первоначальной цены в 110 тыс. руб.
Правительство с 1 июля по 31 декабря ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы, сообщили в Минсельхозе — ТАСС.
Посла Великобритании вызывали в МИД РФ из-за хамства и вранья руководителей страны, заявили в дипведомстве — ТАСС.
Есть предварительная договоренность о взаимном открытии диппредставительств ДНР и Сирии в Дамаске и Донецке, заявил Пушилин — РИА.
ДНР и Сирия станут партнерами как в политическом, так и в экономическом плане, заявил РИА Новости Пушилин.
Минфин подтвердил, что разовое повышение НДПИ для «Газпрома» в период сентября–ноября 2022 года составит 1,248 трлн руб., сообщили в пресс-службе — ТАСС.
Железнодорожники Херсонской области Украины обеспечили техническую готовность для движения поездов из Крыма, сообщил представитель профсоюза — ТАСС.
Повестку встречи президентов России и Индонезии Владимира Путина и Джоко Видодо составили Украина, продовольственный кризис и рейсы на Бали. «Газета.Ru» следила за ходом визита главы Индонезии в Москву и рассказывает о самых ярких моментах:
Минфин США заявил, что заблокировал трастовый фонд объемом $1 млрд, который ведомство связывает с Керимовым — РИА.
Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире — РИА.
Пушилин: ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, сделаем все, чтобы все вернулись домой — РИА.
В ГУ МВД Херсонской области Украины отметили, что взрыв у территории воинской части в Херсоне мог быть попыткой диверсии — ТАСС.
В Мелитополе открылось первое отделение Промсвязьбанка в Запорожской области Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации региона.
Банк также до конца года откроет новые отделения в Запорожской области, появится возможность взять ипотеку и кредиты — ТАСС.
Посольство РФ в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с оскорбительными высказываниями британских властей в адрес РФ, следует из заявления. Посольство также предложило британской стороне предпринять шаги для выправления негативного впечатления от заявлений о России — ТАСС.
ВСУ выпустили за сутки по ДНР более 350 снарядов из РСЗО, артиллерии и минометов, утверждает Басурин — ТАСС.
Стоимость проезда на поезде из Мелитополя в Крым составит 250 рублей, сообщили в военно-гражданской администрации города — ТАСС.
Пострадавших при взрыве в Херсоне в районе СИЗО, предварительно, нет, передает корреспондент ТАСС.
Омбудсмен ДНР заявила, что оповестит ООН и МККК о фактах пыток пленных бойцов ДНР — РИА.
Если мировое сообщество проигнорирует новые факты пыток пленных ДНР, оно выступит пособником преступлений Украины, утверждает омбудсмен республики.
В ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР, сообщила омбудсмен ДНР. По ее словам, они в тяжелом психологическом состоянии, почти ко всем украинская сторона применяла жестокие пытки — РИА.
Мирная жительница Александровки ранена во время обстрела со стороны ВСУ, утверждают в ДНР — ТАСС.
Министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила проводить в стране обучение украинских военных владению новой боевой техникой, уточняя, что идут переговоры на эту тему. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В данный момент проходят интенсивные переговоры о том, каким способом Чехия могла бы участвовать в обучении украинских военнослужащих владению новой боевой техникой на нашей территории», — сказала министр.
По данным чешских СМИ, аналогичное обучение украинские военные уже проходят в Великобритании и Германии. «Чешская армия и наше минобороны играют значительную роль в том, что касается военной помощи, а также поставок гуманитарных материалов», — отметила Чернохова.
Глава ДНР Пушилин назвал циничным обращение ЕСПЧ к России о гарантиях неисполнения смертной казни осужденных наемников — ТАСС.
❗️Посольство РФ потребовало у болгарского МИД отменить решение о высылке 70 российских дипломатов и предупредило о серьезных последствиях — ТАСС.
31% россиян считают блокировки сайтов, соцсетей и приложений оправданной и необходимой сейчас мерой, выяснил Фонд «Общественное мнение».
«27% наших сограждан уверены, что блокировки не являются оправданными и необходимыми. Сторонники меры чаще всего аргументируют свою позицию так: из-за блокировки «меньше будет лживой информации», в интернете «выкладывают что надо и что не надо», «клевещут на Россию». Доводы противников блокировки соцсетей и сайтов: «смысл? Есть другие сети»; «не вижу в этом никакого смысла», «народ должен быть в курсе событий», «я считаю, что безопасности соцсети не угрожают», — отмечается в исследовании.
Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом ФРГ «наращивание оборонной поддержки» Украины — ТАСС.
Внимание россиян к специальной операции в Украине продолжает плавно снижаться, констатируют социологические службы.
Большинство респондентов по-прежнему обеспокоены событиями в Украине, при этом поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой, утверждают социологи. Нарастает уверенность, что спецоперация продлится от полугода и дольше.
Карту «Мир» в Турции начали принимать в половине всех банкоматов страны, пишет Profi.Travel.
Служба безопасности Украины 30 июня сообщила, что по ее инициативе арестованы «корпоративные права» на бизнес крупнейшего туроператора страны, конечным бенефициаром которого является российский миллиардер. В релизе не упоминается его имя и название компании, но очевидно, что речь идет о владельце «Северстали» Алексее Мордашове и аффилированной с ним киевской TUI Украина, пишет TourDom.ru.
«В деловых кругах РФ этого мужчину называют «железным мальчиком». Владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций», – указано в сообщении. Напомним, что после начала спецоперации на Украине Алексей Мордашов попал под санкции.
⚡️Приехавший в Москву президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского — РИА.
Минобороны России объявило о добровольном выводе военных с украинского острова Змеиный. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась – в чем ценность Змеиного с военной точки зрения и почему его сначала заняли, а потом оставили:
Штайнмайер и Зеленский провели телефонный разговор, обсуждалась возможность визита президента ФРГ в Киев, сообщает телеканал Welt.
❗️Замглавы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что цели, поставленные Россией в Донбассе, будут достигнуты через год — к следующему Санкт-Петербургскому международному юридическому форуму. Об этом он заявил в ходе выступления на десятом ПМЮФ, передает «Интерфакс».
«Я хочу выразить надежду, что наш следующий форум будет, и панельная дискуссия посвящена разнообразным вопросам, поскольку мы сможем достигнуть тех целей, которые поставила перед собой наша страна», — сказал Медведев. Он уточнил, что эти цели заключаются в защите проживающих в Донбассе людей и интересов России.
Банк России разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до $1 млн в месяц (вместо нынешних $150 тыс) — РИА.
ВСУ нанесли два артиллерийских удара по Ясиноватой за полчаса, утверждают в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
К концу 2022 года цена тройской унции золота (31,1 грамма) вырастет на 37% до $2,5 тыс. — такой прогноз «Газете.Ru» дал основатель независимой финансово-консалтинговой компании «DS Consulting» Денис Саляхутдинов.
Песков: «Путин может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать - время еще есть, примем решение, соответствующее нашим интересам», приводит его слова РИА.
Правительство Канады в рамках оказания военной помощи Украине поставит ей 39 бронетранспортеров и шесть камер для беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеканал СВС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.
❗️Украина планирует установить физический контроль над островом Змеиный, который ранее покинули российские войска, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов — ТАСС.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий — ТАСС.
Ромир: россияне экономят на товарах повседневного спроса
Затраты домохозяйств на продукты питания и непродуктовые категории товаров повседневного спроса в структуре всех расходов в мае составили 44%, что на 5,4% меньше, чем в апреле, отмечается в исследовании.
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Управление казначейства США выдало лицензии неправительственным организациям и СМИ для работы на территории ДНР, ЛНР и Крыма в обход санкций.
Международные резервы РФ на 24 июня 2022 года составили $586,1 млрд, увеличившись за неделю на 0,7% (или на $3,8 млрд), утверждают в ЦБ.
Турция считает необходимым активизировать усилия для скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил Эрдоган — ТАСС.
ООН не комментирует вывод российского гарнизона с острова Змеиный у берегов Украины и влияние этого на планы по экспорту украинского зерна через черноморские порты, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик — ТАСС.
Индекс экономической уверенности россиян вырос. При этом часть людей, которые неделей ранее считали, что страна находится в кризисе, стала склоняться к тому, что в стране существуют некоторые проблемы экономического характера, выяснил «Ромир».
Также за неделю увеличилась доля тех, для кого информационная повестка не является приоритетной.
⚡️Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом с 2014 года. Как утверждает министр иностранных дел, причиной этому стало содействие Запада украинской оппозиции, сместившей официальную власть в Киеве — ТАСС.
Ромир: индекс «свободных» денег россиян сократился
Исследование показало, что в мае после основных трат в кошельке россиянина осталось 24% «свободных» денег (на 2% меньше, чем в апреле). «В период закупки впрок в связи с нестабильной экономической ситуацией россияне снова нарастили свои траты. На фоне стагнации доходов это привело к дополнительному сокращению «свободных» денег в кошельке россиянина. Сейчас показатель сравним с декабрем – месяцем больших затрат и высоких цен», — отметила директор бизнес-направления компании Ксения Пайзанская.
Уровень одобрения деятельности Госдумы снизился. Если в мае деятельность нижней палаты одобряли 61% респондентов, а не одобряли 34%, то в июне — 57% и 37% соответственно, следует из последних опросов.
В июне доля россиян, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, составила 68%, тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 22%, утверждают социологические службы.
❗️Подавляющее большинство представителей российского малого бизнеса (73%) в той или иной степени ощутили негативное влияние санкций. При этом почти две трети предпринимателей (65%) считают, что стране удастся преодолеть их последствия, отмечается в исследовании ФОМ.
Уровень общественных и личных протестных настроений в июне остается низким: по данным ВЦИОМ на 25 июня, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают 11%, в июне прошлого года такого мнения придерживались четверть опрошенных (24%).
Готовность принять участие в протестах выразили 11% россиян, скорее всего не примут участие в акциях протеста в случае, если они состоятся, 83% граждан, следует из опроса.
На протяжении четырех месяцев мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции России на Украине значительно не меняется – по последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают, утверждает ВЦИОМ.
Понимание целей проведения спецоперации остается также стабильным, отмечают социологи. По мнению 38%, СВО преследует цели защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Для каждого пятого цель заключается в защите населения Донбасса — 20%. Еще 19% назвали изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 8% полагают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России, говорится в исследовании.
РФ не обязана выполнять предписание ЕСПЧ гарантировать жизнь британским наемникам, заявил Песков — ТАСС.
Конфликт на Украине может приобрести затяжной характер, стать войной на истощение, закончить которую удастся благодаря компромиссу, считает президент Чехии Милош Земан — ТАСС.
Председатель правительства Испании Педро Санчес отметил, что в какой-то момент необходимо открыть пути для переговоров по Украине — ТАСС.
Остров Змеиный, который ранее покинули российские военные, может быть либо украинским, либо безлюдным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов — ТАСС.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что ВСУ все еще способны вернуться к ситуации, которая была в стране до 24 февраля, используя поставляемое западное вооружение — ТАСС.
Делегация Межпарламентского союза в середине июля приедет в Москву для обсуждения налаживания диалога между парламентариями России и Украины, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев — ТАСС.
Байден заявил, что США и союзники не дадут российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать транспортировке — РИА.
Мониторинговый комитет ОПЕК+ и министерская встреча завершились, страны альянса сохранили рост добычи на август в объеме 648 тыс. б/с, сообщили источники ТАСС.
❗️Украина начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД — ТАСС.
⚡️США предоставят Украине в ближайшие дни новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий в том числе системы ПВО — ТАСС.
В морском порту Мариуполя налажено энергоснабжение, он готовится к началу работы, заявил Хуснуллин — ТАСС.
Украинские военные интенсивно обстреливают Донецк, так как им поступает новое вооружение из-за рубежа, утверждает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Донецк сегодня обстреливают очень интенсивно, потому что им поставляют дальнобойную артиллерию массового уничтожения. Например, из Франции. Они обстреливают Донецк новыми партиями оружия», — сказал он.
Странам Запада не стоит ждать военной победы Украины, которой «не будет по определению», утверждает вице-спикер СФ Константин Косачев, комментируя слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что переговоры с РФ можно будет вести только после победы Украины — ТАСС.
Владимир Путин указал, что формально против ряда товаров из РФ не введены западные санкции, но ограничения в отношении компаний России осложняют работу — ТАСС.
Обращение отца приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Брагима Саадуна в Кремль не поступало, Дмитрий Песков не знает, как именно это обращение направлялось — ТАСС.
Уже 50% Лисичанска контролируется союзными силами России и ЛНР, утверждают в республике — РИА.
Акции «Россетей» упали более чем на 6% на решении акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года — ТАСС.
РФ и Белоруссия регулярно ведут диалог по ситуации на Украине, Москва признательна Минску за полное понимание причин и целей российской специальной военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — ТАСС.
❗️Путин на встрече с индонезийским президентом Видодо заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты.
Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России в случае заключения с Украиной мира на навязанных Киеву условиях.
❗️Французское оружие на Украине не должно использоваться для ударов по РФ — Макрон
Эммануэль Макрон во время выступления на саммите стран НАТО в Брюсселе, Бельгия, 24 марта 2022 годаGonzalo Fuentes/Reuters
Инициаторами прекращения международных договоренностей чаще всего выступали США и некоторые другие страны НАТО, а не Россия, заявил Медведев.
⚡️НАТО считает, что Россия должна прекратить спецоперацию на Украине и полностью вывести оттуда свои войска – Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс СтолтенбергOlivier Matthys/AP
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» в ходе специальной военной операции.
Расчеты комплексов выполняют боевые задачи по прикрытию подразделений ВС РФ, ЛНР и ДНР от средств воздушного нападения противника.
Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам европейской безопасности, но она будет знать цену его обязательствам, заявил Сергей Лавров.
⚡️В Минобороны РФ сообщили об обмене по формуле 144 на 144 военнослужащих, он был совершен по прямому указанию Путина.
«Обмен был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача», - заявили в ведомстве.
«Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен составляет более 6 тысяч человек», — говорится в заявлении МО РФ.
Володин об обмене военнопленных с Украиной: обмениваются тяжелораненые, надо бороться за каждого.
По словам спикера Госдумы, Россия обменивает только тяжелораненых боевиков «Азова». Он добавил, что по каждому участнику батальона «ведутся предметные следственные мероприятия».
На территории завода «Азот» в Северодонецке осталось около 1 тыс. человек, в том числе мирные жители, сообщили в МВД ЛНР.
❗️Главное из нового брифинга Минобороны РФ:
▪️ ВС РФ высокоточным оружием уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ в Днепре;
▪️ Средства ПВО РФ сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе ДНР;
▪️ Российские ВКС сбили в воздухе два самолета Су-25 Украины в Днепропетровской и Херсонской областях;
▪️ Безвозвратные потери ВСУ в районе Авдеевки и Берестового в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%;
▪️ РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и иностранных боевиков ударами по пункту управления 123-й бригады теробороны и наемников в Николаеве.
⚡️Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска покинули остров Змеиный.
В Минобороны РФ заявили, что «в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря, заявили в ведомстве. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории»,
— говорится в сообщении военного ведомства РФ.
Остров Змеиный в Одесской областиВести.Ru
❗️Акционеры «Газпрома» вопреки ожиданиям и рекомендации совета директоров решили, что дивиденды по итогам 2021 выплачивать нецелесообразно.
На этом фоне Акции «Газпрома» перешли к резкому падению и теряют 15%, передает РИА «Новости».
Херсонский политик и экс-депутат украинской Верховной рады Алексей Ковалев сообщил о совершенной против него украинскими спецслужбами диверсии.
ТАСС:
Росгвардия уничтожила взвод ВСУ из более чем 30 человек в Донбассе.
Минэкономразвития сообщает, что ВВП России в мае сократился на 4,3% (по отношению к прошлому маю, после спада на 2,8% в апреле). Основными факторами снижения остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса.
По итогам первых пяти месяцев года фиксируется рост — +0,5%.
⚡️Подразделения ВСУ, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Командование украинской группировки в Лисичанске активно покидает город, рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
Малые группы украинских силовиков, потерявшиеся при отступлении армии Киева из района Золотого в Донбассе, продолжают выходить на позиции Народной милиции ЛНР и сдаваться в плен — источник в рядах формирования.
Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно с 7 тыс. тонн зерна, которые отправлены в дружественные страны.
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа при уничтожении укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ.
Число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2,2 млн человек, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
Черемушкинский суд Москвы 29 июня арестовал главу адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова по делу о дискредитации российской армии. Под стражей он будет находиться до 21 августа.
По версии Следственного комитета, в апреле 2022 года Талантов на своей странице в одной из соцсетей «под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», нарушив таким образом пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК.
В посте адвоката было пять предложений якобы о действиях российской армии «в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче». Лингвистическая экспертиза обнаружила в записи «информацию о совершении вооруженными силами РФ массовых убийств мирного населения на территории Украины», а также «негативное, враждебное, презрительное отношение к президенту Путину и проводимой им политике».
Глава украинской Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что на Украине был разработан законопроект о депортации жителей с территорий, где ведутся боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский признал накануне, что украинская армия находится в очень тяжелой ситуации в Донбассе, в районе городов Лисичанск, Авдеевка, Бахмут (Артемовск).
30 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных войск. Кроме того, все значимые дороги вокруг Лисичанска находятся под их контролем.
Компания-производитель электроники Honor приостановила поставки устройств в Россию — «Ведомости».
❗️Разведка США не видит возможности мирного соглашения между РФ и Украиной «на данном этапе».
«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.
В то же время, по словам чиновницы, цели президента России Владимира Путина «по захвату большей части Украины» не изменились и он по-прежнему намерен добиться «нейтральности Киева».
❗️Владимир Путин накануне в ходе Каспийского саммита заявил, что «военная операция на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно».
По его словам, конечная цель спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.