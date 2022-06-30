Военная операция РФ на Украине. День 127-й

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Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что украинские власти совместно с партнерами из МВФ, работают над возможными сценариями реструктуризации госдолга, включая согласованное изменение условий выплат по обязательствам, а также использование заблокированных российских активов в качестве залога.

В публикации отмечается, что в сентябре Киеву предстоит погасить долговые бумаги и выплатить проценты на общую сумму $1,4 млрд, что станет наиболее значительным объемом до конца 2022 года.