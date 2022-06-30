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Суд рассмотрит дело россиянина, который до смерти избил знакомого... 19:50
Правительство РФ перевело в рубли пошлины на экспорт зерна и... 19:49
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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 127-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 127-й день

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Военнослужащие у комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4»

Военнослужащие у комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-С4»

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В Херсоне заявили, что взрыв в городе является терактом со стороны Украины, пострадавших нет. Посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипотношений с Болгарией. ВСУ планируют установить физический контроль над островом Змеиный, который ранее покинули российские войска. США предоставят Украине в ближайшие дни новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий в том числе системы ПВО. МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Сирией в ответ на признание ДНР и ЛНР. «Газета.Ru» вела хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
23:59

На этом «Газета.Ru» завершает текущую онлайн-трансляцию. Следите за дальнейшим развитием событий в нашей новостной ленте.

23:50

Зеленский считает, что электричество с Украины может заместить в ЕС часть газа из России — ТАСС.

23:48

Владимир Зеленский считает, что уход ВС РФ с острова Змеиный не гарантирует безопасность Украине — ТАСС.

23:47

Как утверждают российские социологи, уровень одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента в июне не изменился: 83% респондентов одобряют, 16% — не одобряют.

23:43

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для завершения конфликта на Украине не требуется уход Владимира Путина с поста президента России.

Джонсон выразил мнение, что «Путин ввиду существенной поддержки среди российского населения может завершить специальную военную операцию фактически на любых условиях», передает ТАСС.

23:01

22:57

Кадыров утверждает, что подразделения ВСУ в Лисичанске якобы находятся в плачевном состоянии и полностью деморализованы — ТАСС.

22:55

Автобусные рейсы из Крыма в Херсон и Мелитополь стартуют 1 июля, несмотря на отмену поездов, сообщает Крымавтотранс — ТАСС.

22:47

22:46

Путин предписал сменить оператора проекта Сахалин-2 на новое юрлицо, которому перейдут права и обязанности Sakhalin Energy — РИА.

22:41

Улица и станция метро в Харькове, названные в честь русского писателя и поэта Александра Пушкина, не будут переименованы, заявил мэр города Игорь Терехов — ТАСС.

22:39

22:35

Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств — ТАСС.

22:33

22:26

22:24

Запуск поездов из Крыма в Херсон и Мелитополь, запланированный на 1 июля, переносится, заявил Аксенов — ТАСС.

22:14

Гражданам России с 30 июня разрешили свободный въезд в Херсонскую область — РИА «Новости».

22:11

Иран готов принять участие в работе коридора по транспортировке зерна в Черном море, заявил глава МИД — ТАСС.

22:10

22:07

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета la Repubblica.

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Президент России Владимир Путин во время гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, 10 мая 2019 года

Президент России Владимир Путин во время гала-матча Ночной хоккейной лиги в Сочи, 10 мая 2019 года

Михаил Климентьев/РИА «Новости»
22:02

21:52

21:46

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники утверждает, что украинские власти совместно с партнерами из МВФ, работают над возможными сценариями реструктуризации госдолга, включая согласованное изменение условий выплат по обязательствам, а также использование заблокированных российских активов в качестве залога.

В публикации отмечается, что в сентябре Киеву предстоит погасить долговые бумаги и выплатить проценты на общую сумму $1,4 млрд, что станет наиболее значительным объемом до конца 2022 года.

21:43

За сутки в Россию с Украины и из Донбасса эвакуировали более 23 тыс. человек — ТАСС.

Более 40 человек обратились к России за сутки с просьбой об эвакуации с Украины.

21:42

21:35

Минобороны Украины заявило, что Киеву слишком рано занимать остров Змеиный — ТАСС.

21:34

21:29

Отели в Крыму загружены в среднем на 50% с учетом уже начавшегося высокого сезона. C 1 июля будет запущен дополнительный поезд по маршруту Москва — Симферополь, передает Profi.Travel.

На этом фоне туристов возмущают цены на фрукты в Сочи, пишет TourDom.ru.

21:24

Заказчиком теракта в районе телецентра Херсона являются украинские власти, утверждают в военно-гражданской администрации региона — РИА Новости.

21:22

В ДНР утверждают, что ВСУ выпустили семь ракет из «Града» по Ясиноватой — ТАСС.

21:20

21:19

⚡️Посол России в Софии заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов РФ, решение примет Москва — РИА.

21:12

Российские регионы занимаются строительно-монтажными работами на 200 объектах в Донбассе, общее число рабочих составляет порядка шести тысяч строителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

21:11

Путин заявил, что у России в мире много единомышленников, которые думают так же, как она, только они боятся поднять головы и сказать об этом вслух — ТАСС.

21:06

Власти США не дали ответа на запрос Киева о предоставлении украинским военным нескольких тысяч барражирующих снарядов Switchblade, утверждает обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.

21:05

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что НАТО платит свою цену в ситуации с Украиной из-за помощи Киеву. «Мы тоже платим цену за эту войну. Но цена, которую мы платим, это что-то, что можно измерить в деньгах, цена, которую платят украинцы, измеряется в жизнях», — рассказал Столтенберг.

По его словам, цена, которую Североатлантический альянс платит, поддерживая Украину, гораздо ниже той, которую придется заплатить, если НАТО не будет поддерживать страну, передает телеканал CNN.

21:04

Запад все чаще демонстрирует стремление «идти напролом» по мере сужения индивидуальных и коллективных возможностей образующих его стран. Такое мнение выразил, комментируя нынешний геополитический кризис, вызванный ситуацией вокруг Украины, президент вашингтонского научно-исследовательского Центра за национальный интерес Димитри Саймс — ТАСС.

20:59

20:55

Шведские власти пообещали турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что экстрадируют в Турцию 73 члена Рабочей партии Курдистана. Если Стокгольм не выполнит договоренности, турецкий парламент не станет рассматривать вопрос одобрения заявки на вступление в НАТО. В самой Швеции заявляют, что не экстрадируют своих граждан. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»:

20:54

Смартфон iPhone 12 Pro Max от американской компании Apple начали продавать в российских магазинах электроники по цене ниже 80 тыс. руб. Как сообщает Hi-Tech Mail.ru, в результате стоимость гаджета упала более чем на 25% от первоначальной цены в 110 тыс. руб.

20:53

Правительство с 1 июля по 31 декабря ограничило вывоз из России кормовых аминокислот, риса и рисовой крупы, сообщили в Минсельхозе — ТАСС.

20:51

20:46

Посла Великобритании вызывали в МИД РФ из-за хамства и вранья руководителей страны, заявили в дипведомстве — ТАСС.

20:42

⚡️В Херсоне заявили, что взрыв в городе является терактом со стороны Украины — ТАСС.

20:41

20:40

Есть предварительная договоренность о взаимном открытии диппредставительств ДНР и Сирии в Дамаске и Донецке, заявил Пушилин — РИА.

20:39

ДНР и Сирия станут партнерами как в политическом, так и в экономическом плане, заявил РИА Новости Пушилин.

20:38

Минфин подтвердил, что разовое повышение НДПИ для «Газпрома» в период сентября–ноября 2022 года составит 1,248 трлн руб., сообщили в пресс-службе — ТАСС.

20:24

20:20

Железнодорожники Херсонской области Украины обеспечили техническую готовность для движения поездов из Крыма, сообщил представитель профсоюза — ТАСС.

20:13

ВСУ выпустили по поселку Гольмовский 40 ракет из «Градов», утверждают в ДНР — ТАСС.

20:12

Повестку встречи президентов России и Индонезии Владимира Путина и Джоко Видодо составили Украина, продовольственный кризис и рейсы на Бали. «Газета.Ru» следила за ходом визита главы Индонезии в Москву и рассказывает о самых ярких моментах:

20:11

Пушилин: осужденные иностранные наемники пока не просили о помиловании — РИА.

20:08

20:06

Минфин США заявил, что заблокировал трастовый фонд объемом $1 млрд, который ведомство связывает с Керимовым — РИА.

20:01

Путин сообщил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире — РИА.

20:00

19:59

Пушилин: ведутся переговоры по новому обмену пленными с Украиной, сделаем все, чтобы все вернулись домой — РИА.

19:58

В ГУ МВД Херсонской области Украины отметили, что взрыв у территории воинской части в Херсоне мог быть попыткой диверсии — ТАСС.

19:57

19:56

В Мелитополе открылось первое отделение Промсвязьбанка в Запорожской области Украины, сообщил глава военно-гражданской администрации региона.

Банк также до конца года откроет новые отделения в Запорожской области, появится возможность взять ипотеку и кредиты — ТАСС.

19:55

19:53

Шотландия предупредила, что не намерена впредь платить за поставки оружия Киеву — ТАСС.

19:52

19:50

Украина пыталась сорвать обмен 144 на 144 пленных, утверждает Пушилин — ТАСС.

19:49

19:47

Посольство РФ в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании в связи с оскорбительными высказываниями британских властей в адрес РФ, следует из заявления. Посольство также предложило британской стороне предпринять шаги для выправления негативного впечатления от заявлений о России — ТАСС.

19:45

19:39

ВСУ выпустили за сутки по ДНР более 350 снарядов из РСЗО, артиллерии и минометов, утверждает Басурин — ТАСС.

19:36

19:35

Стоимость проезда на поезде из Мелитополя в Крым составит 250 рублей, сообщили в военно-гражданской администрации города — ТАСС.

19:18

Пострадавших при взрыве в Херсоне в районе СИЗО, предварительно, нет, передает корреспондент ТАСС.

19:17

Омбудсмен ДНР заявила, что оповестит ООН и МККК о фактах пыток пленных бойцов ДНР — РИА.

Если мировое сообщество проигнорирует новые факты пыток пленных ДНР, оно выступит пособником преступлений Украины, утверждает омбудсмен республики.

19:09

❗️Посол Великобритании в Москве была вызвана в МИД РФ, сообщили в дипведомстве — ТАСС.

19:07

В ходе обмена пленными между Россией и Украиной были освобождены 47 граждан ДНР, сообщила омбудсмен ДНР. По ее словам, они в тяжелом психологическом состоянии, почти ко всем украинская сторона применяла жестокие пытки — РИА.

19:00

18:51

⚡️В Херсоне прозвучал взрыв, сообщает корреспондент ТАСС.

18:44

Мирная жительница Александровки ранена во время обстрела со стороны ВСУ, утверждают в ДНР — ТАСС.

18:41

Министр обороны Чехии Яна Чернохова предложила проводить в стране обучение украинских военных владению новой боевой техникой, уточняя, что идут переговоры на эту тему. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В данный момент проходят интенсивные переговоры о том, каким способом Чехия могла бы участвовать в обучении украинских военнослужащих владению новой боевой техникой на нашей территории», — сказала министр.

По данным чешских СМИ, аналогичное обучение украинские военные уже проходят в Великобритании и Германии. «Чешская армия и наше минобороны играют значительную роль в том, что касается военной помощи, а также поставок гуманитарных материалов», — отметила Чернохова.

18:40

Глава ДНР Пушилин назвал циничным обращение ЕСПЧ к России о гарантиях неисполнения смертной казни осужденных наемников — ТАСС.

18:39

ВСУ выпустили 10 ракет из «Града» по Гольмовскому, утверждают в ДНР — ТАСС.

18:38

Одна женщина ранена при обстреле Донецка, информировало представительство ДНР в СЦКК.

18:29

❗️Посольство РФ потребовало у болгарского МИД отменить решение о высылке 70 российских дипломатов и предупредило о серьезных последствиях — ТАСС.

18:28

31% россиян считают блокировки сайтов, соцсетей и приложений оправданной и необходимой сейчас мерой, выяснил Фонд «Общественное мнение».

«27% наших сограждан уверены, что блокировки не являются оправданными и необходимыми. Сторонники меры чаще всего аргументируют свою позицию так: из-за блокировки «меньше будет лживой информации», в интернете «выкладывают что надо и что не надо», «клевещут на Россию». Доводы противников блокировки соцсетей и сайтов: «смысл? Есть другие сети»; «не вижу в этом никакого смысла», «народ должен быть в курсе событий», «я считаю, что безопасности соцсети не угрожают», — отмечается в исследовании.

18:27

Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом ФРГ «наращивание оборонной поддержки» Украины — ТАСС.

18:26

Внимание россиян к специальной операции в Украине продолжает плавно снижаться, констатируют социологические службы.

Большинство респондентов по-прежнему обеспокоены событиями в Украине, при этом поддержка действий российских вооруженных сил в Украине остается высокой, утверждают социологи. Нарастает уверенность, что спецоперация продлится от полугода и дольше.

18:22

Карту «Мир» в Турции начали принимать в половине всех банкоматов страны, пишет Profi.Travel.

18:18

18:15

Служба безопасности Украины 30 июня сообщила, что по ее инициативе арестованы «корпоративные права» на бизнес крупнейшего туроператора страны, конечным бенефициаром которого является российский миллиардер. В релизе не упоминается его имя и название компании, но очевидно, что речь идет о владельце «Северстали» Алексее Мордашове и аффилированной с ним киевской TUI Украина, пишет TourDom.ru.

«В деловых кругах РФ этого мужчину называют «железным мальчиком». Владеет одной из крупнейших российских сталелитейных и горнодобывающих компаний и имеет контрольные пакеты акций», – указано в сообщении. Напомним, что после начала спецоперации на Украине Алексей Мордашов попал под санкции.

18:05

⚡️Приехавший в Москву президент Индонезии заявил, что передал Путину послание Зеленского — РИА.

18:05

18:02

Минобороны России объявило о добровольном выводе военных с украинского острова Змеиный. «Газета.Ru» вместе с экспертами разбиралась – в чем ценность Змеиного с военной точки зрения и почему его сначала заняли, а потом оставили:

18:00

17:51

Штайнмайер и Зеленский провели телефонный разговор, обсуждалась возможность визита президента ФРГ в Киев, сообщает телеканал Welt.

17:46

17:45

❗️Замглавы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил надежду, что цели, поставленные Россией в Донбассе, будут достигнуты через год — к следующему Санкт-Петербургскому международному юридическому форуму. Об этом он заявил в ходе выступления на десятом ПМЮФ, передает «Интерфакс».

«Я хочу выразить надежду, что наш следующий форум будет, и панельная дискуссия посвящена разнообразным вопросам, поскольку мы сможем достигнуть тех целей, которые поставила перед собой наша страна», — сказал Медведев. Он уточнил, что эти цели заключаются в защите проживающих в Донбассе людей и интересов России.

17:42

Банк России разрешил россиянам переводить на зарубежные счета до $1 млн в месяц (вместо нынешних $150 тыс) — РИА.

17:34

ВСУ нанесли два артиллерийских удара по Ясиноватой за полчаса, утверждают в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

17:33

К концу 2022 года цена тройской унции золота (31,1 грамма) вырастет на 37% до $2,5 тыс. — такой прогноз «Газете.Ru» дал основатель независимой финансово-консалтинговой компании «DS Consulting» Денис Саляхутдинов.

17:31

Песков: «Путин может поехать на саммит G20 сам или кого-то делегировать - время еще есть, примем решение, соответствующее нашим интересам», приводит его слова РИА.

17:29

Эрдоган планирует обсудить с Путиным и Зеленским вопросы экспорта украинского зерна — ТАСС.

17:28

Правительство Канады в рамках оказания военной помощи Украине поставит ей 39 бронетранспортеров и шесть камер для беспилотных летательных аппаратов, сообщил телеканал СВС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.

17:27

❗️Украина планирует установить физический контроль над островом Змеиный, который ранее покинули российские войска, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов — ТАСС.

17:26

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наделении гражданских лиц, привлеченных к выполнению задач в ходе специальной военной операции на Украине, статусом ветеранов боевых действий — ТАСС.

17:25

Ромир: россияне экономят на товарах повседневного спроса

Затраты домохозяйств на продукты питания и непродуктовые категории товаров повседневного спроса в структуре всех расходов в мае составили 44%, что на 5,4% меньше, чем в апреле, отмечается в исследовании.

17:21

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Управление казначейства США выдало лицензии неправительственным организациям и СМИ для работы на территории ДНР, ЛНР и Крыма в обход санкций.

17:17

17:06

17:05

Международные резервы РФ на 24 июня 2022 года составили $586,1 млрд, увеличившись за неделю на 0,7% (или на $3,8 млрд), утверждают в ЦБ.

17:03

Турция считает необходимым активизировать усилия для скорейшего урегулирования украинского кризиса, заявил Эрдоган — ТАСС.

17:02

ООН не комментирует вывод российского гарнизона с острова Змеиный у берегов Украины и влияние этого на планы по экспорту украинского зерна через черноморские порты, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик — ТАСС.

17:00

16:59

16:55

Индекс экономической уверенности россиян вырос. При этом часть людей, которые неделей ранее считали, что страна находится в кризисе, стала склоняться к тому, что в стране существуют некоторые проблемы экономического характера, выяснил «Ромир».

Также за неделю увеличилась доля тех, для кого информационная повестка не является приоритетной.

16:54

⚡️Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет отношений с Евросоюзом с 2014 года. Как утверждает министр иностранных дел, причиной этому стало содействие Запада украинской оппозиции, сместившей официальную власть в Киеве — ТАСС.

16:52

Ромир: индекс «свободных» денег россиян сократился

Исследование показало, что в мае после основных трат в кошельке россиянина осталось 24% «свободных» денег (на 2% меньше, чем в апреле). «В период закупки впрок в связи с нестабильной экономической ситуацией россияне снова нарастили свои траты. На фоне стагнации доходов это привело к дополнительному сокращению «свободных» денег в кошельке россиянина. Сейчас показатель сравним с декабрем – месяцем больших затрат и высоких цен», — отметила директор бизнес-направления компании Ксения Пайзанская.

16:51

Уровень одобрения деятельности Госдумы снизился. Если в мае деятельность нижней палаты одобряли 61% респондентов, а не одобряли 34%, то в июне — 57% и 37% соответственно, следует из последних опросов.

16:50

В июне доля россиян, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, составила 68%, тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 22%, утверждают социологические службы.

16:48

❗️Подавляющее большинство представителей российского малого бизнеса (73%) в той или иной степени ощутили негативное влияние санкций. При этом почти две трети предпринимателей (65%) считают, что стране удастся преодолеть их последствия, отмечается в исследовании ФОМ.

16:46

16:45

16:44

Уровень общественных и личных протестных настроений в июне остается низким: по данным ВЦИОМ на 25 июня, вероятными протесты в населенном пункте своего проживания считают 11%, в июне прошлого года такого мнения придерживались четверть опрошенных (24%).

Готовность принять участие в протестах выразили 11% россиян, скорее всего не примут участие в акциях протеста в случае, если они состоятся, 83% граждан, следует из опроса.

16:43

На протяжении четырех месяцев мониторинга общественная поддержка решения о проведении специальной военной операции России на Украине значительно не меняется – по последним данным, 72% граждан скорее поддерживают решение провести спецоперацию, 17% скорее не поддерживают, утверждает ВЦИОМ.

Понимание целей проведения спецоперации остается также стабильным, отмечают социологи. По мнению 38%, СВО преследует цели защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Для каждого пятого цель заключается в защите населения Донбасса — 20%. Еще 19% назвали изменение политического курса Украины и очищение ее от нацистов, 8% полагают, что цель — оккупировать Украину и присоединить ее к России, говорится в исследовании.

16:42

РФ не обязана выполнять предписание ЕСПЧ гарантировать жизнь британским наемникам, заявил Песков — ТАСС.

16:41

Конфликт на Украине может приобрести затяжной характер, стать войной на истощение, закончить которую удастся благодаря компромиссу, считает президент Чехии Милош Земан — ТАСС.

16:40

В ДНР утверждают, что ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку и 10 — по Верхнеторецкому.

16:39

16:38

16:36

Председатель правительства Испании Педро Санчес отметил, что в какой-то момент необходимо открыть пути для переговоров по Украине — ТАСС.

16:35

16:34

Остров Змеиный, который ранее покинули российские военные, может быть либо украинским, либо безлюдным, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов — ТАСС.

16:33

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что ВСУ все еще способны вернуться к ситуации, которая была в стране до 24 февраля, используя поставляемое западное вооружение — ТАСС.

16:32

16:31

Делегация Межпарламентского союза в середине июля приедет в Москву для обсуждения налаживания диалога между парламентариями России и Украины, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев — ТАСС.

16:30

Байден заявил, что США и союзники не дадут российским судам страховку на перевозку нефти, чтобы помешать транспортировке — РИА.

16:29

16:28

Мониторинговый комитет ОПЕК+ и министерская встреча завершились, страны альянса сохранили рост добычи на август в объеме 648 тыс. б/с, сообщили источники ТАСС.

16:27

16:26

❗️Акционеры группы «ГАЗ» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года — ТАСС.

16:25

16:24

❗️Украина начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии из-за признания ДНР и ЛНР, заявили в МИД — ТАСС.

16:23

⚡️США предоставят Украине в ближайшие дни новый пакет военной помощи на $800 млн, включающий в том числе системы ПВО — ТАСС.

16:20

В морском порту Мариуполя налажено энергоснабжение, он готовится к началу работы, заявил Хуснуллин — ТАСС.

16:19

16:18

Украинские военные интенсивно обстреливают Донецк, так как им поступает новое вооружение из-за рубежа, утверждает председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Донецк сегодня обстреливают очень интенсивно, потому что им поставляют дальнобойную артиллерию массового уничтожения. Например, из Франции. Они обстреливают Донецк новыми партиями оружия», — сказал он.

16:15

Странам Запада не стоит ждать военной победы Украины, которой «не будет по определению», утверждает вице-спикер СФ Константин Косачев, комментируя слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что переговоры с РФ можно будет вести только после победы Украины — ТАСС.

16:13

Владимир Путин указал, что формально против ряда товаров из РФ не введены западные санкции, но ограничения в отношении компаний России осложняют работу — ТАСС.

16:10

16:09

Обращение отца приговоренного в ДНР к смертной казни марокканца Брагима Саадуна в Кремль не поступало, Дмитрий Песков не знает, как именно это обращение направлялось — ТАСС.

16:08

Уже 50% Лисичанска контролируется союзными силами России и ЛНР, утверждают в республике — РИА.

16:03

16:01

Акции «Россетей» упали более чем на 6% на решении акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года — ТАСС.

16:00

РФ и Белоруссия регулярно ведут диалог по ситуации на Украине, Москва признательна Минску за полное понимание причин и целей российской специальной военной операции, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров — ТАСС.

15:59

Посольство ДНР в Москве откроется 12 июля — РИА.

15:58

15:52

15:50

❗️Путин на встрече с индонезийским президентом Видодо заявил, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, никто не мешает им разминировать порты.

15:48

15:40

Шольц заявил, что Запад не снимет санкции с России в случае заключения с Украиной мира на навязанных Киеву условиях.

15:31

❗️Французское оружие на Украине не должно использоваться для ударов по РФ — Макрон

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Эммануэль Макрон во время выступления на саммите стран НАТО в Брюсселе, Бельгия, 24 марта 2022 года

Эммануэль Макрон во время выступления на саммите стран НАТО в Брюсселе, Бельгия, 24 марта 2022 года

Gonzalo Fuentes/Reuters
15:15

15:03

❗️Цена газа в Европе превысила $1600 за тысячу кубометров — данные лондонской биржи ICE

14:55

В Мариуполе состоялся торжественный выпуск молодых офицеров академии МВД ДНР.

14:31

Инициаторами прекращения международных договоренностей чаще всего выступали США и некоторые другие страны НАТО, а не Россия, заявил Медведев.

14:20

⚡️НАТО считает, что Россия должна прекратить спецоперацию на Украине и полностью вывести оттуда свои войска – Столтенберг

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Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Olivier Matthys/AP
14:14

14:10

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» в ходе специальной военной операции.

Расчеты комплексов выполняют боевые задачи по прикрытию подразделений ВС РФ, ЛНР и ДНР от средств воздушного нападения противника.

13:50

Медведев усомнился, что Евросоюз продолжит свое существование в ближайшие десятилетия.

13:39

Лавров о Минских соглашениях — видео

13:25

Кадыров заявил, что Лисичанск будет полностью взят в течение двух дней.

13:20

Россия не уходит от диалога с Западом по вопросам европейской безопасности, но она будет знать цену его обязательствам, заявил Сергей Лавров.

12:49

⚡️В Минобороны РФ сообщили об обмене по формуле 144 на 144 военнослужащих, он был совершен по прямому указанию Путина.

«Обмен был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, поскольку жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, — это самая главная задача», - заявили в ведомстве.

«Практически все освобожденные - раненые или тяжелораненые. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь. Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен составляет более 6 тысяч человек», — говорится в заявлении МО РФ.

12:20

Володин об обмене военнопленных с Украиной: обмениваются тяжелораненые, надо бороться за каждого.

По словам спикера Госдумы, Россия обменивает только тяжелораненых боевиков «Азова». Он добавил, что по каждому участнику батальона «ведутся предметные следственные мероприятия».

12:05

12:00

Заявление Конашенкова по поводу оставления ВС РФ острова Змеиный:

11:57

На территории завода «Азот» в Северодонецке осталось около 1 тыс. человек, в том числе мирные жители, сообщили в МВД ЛНР.

11:50

❗️Главное из нового брифинга Минобороны РФ:

▪️ ВС РФ высокоточным оружием уничтожили пункт управления оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ в Днепре;

▪️ Средства ПВО РФ сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе ДНР;

▪️ Российские ВКС сбили в воздухе два самолета Су-25 Украины в Днепропетровской и Херсонской областях;

▪️ Безвозвратные потери ВСУ в районе Авдеевки и Берестового в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%;

▪️ РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и иностранных боевиков ударами по пункту управления 123-й бригады теробороны и наемников в Николаеве.

11:30

⚡️Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские войска покинули остров Змеиный.

В Минобороны РФ заявили, что «в качестве шага доброй воли завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».

«Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины. Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря, заявили в ведомстве. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории»,

— говорится в сообщении военного ведомства РФ.

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Остров Змеиный в Одесской области

Остров Змеиный в Одесской области

Вести.Ru
10:44

❗️Акционеры «Газпрома» вопреки ожиданиям и рекомендации совета директоров решили, что дивиденды по итогам 2021 выплачивать нецелесообразно.

На этом фоне Акции «Газпрома» перешли к резкому падению и теряют 15%, передает РИА «Новости».

10:35

Херсонский политик и экс-депутат украинской Верховной рады Алексей Ковалев сообщил о совершенной против него украинскими спецслужбами диверсии.

10:19

ТАСС:

Росгвардия уничтожила взвод ВСУ из более чем 30 человек в Донбассе.

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100%
Росгвардия
10:15

Минэкономразвития сообщает, что ВВП России в мае сократился на 4,3% (по отношению к прошлому маю, после спада на 2,8% в апреле). Основными факторами снижения остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса.

По итогам первых пяти месяцев года фиксируется рост — +0,5%.

9:53

⚡️Подразделения ВСУ, находящиеся в Лисичанске и его окрестностях, получили приказ на отход, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Командование украинской группировки в Лисичанске активно покидает город, рассказал посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

9:40

Малые группы украинских силовиков, потерявшиеся при отступлении армии Киева из района Золотого в Донбассе, продолжают выходить на позиции Народной милиции ЛНР и сдаваться в плен — источник в рядах формирования.

9:35

Из порта в Бердянске после нескольких месяцев простоя ушло первое судно с 7 тыс. тонн зерна, которые отправлены в дружественные страны.

9:24

Подробности штурма Лисичанского НПЗ — видео РИА «Новости»

9:22

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа при уничтожении укрепленных долговременных опорных пунктов и позиций ВСУ.

9:08

Число прибывших в Россию беженцев с Украины и из Донбасса превысило 2,2 млн человек, сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

8:47

Кадры с занятого ВС РФ и НМ ЛНР Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

8:33

Черемушкинский суд Москвы 29 июня арестовал главу адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова по делу о дискредитации российской армии. Под стражей он будет находиться до 21 августа.

По версии Следственного комитета, в апреле 2022 года Талантов на своей странице в одной из соцсетей «под видом достоверных сообщений опубликовал заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции», нарушив таким образом пункт «д» ч. 2 ст. 207.3 УК.

В посте адвоката было пять предложений якобы о действиях российской армии «в Харькове, Мариуполе, Ирпене, Буче». Лингвистическая экспертиза обнаружила в записи «информацию о совершении вооруженными силами РФ массовых убийств мирного населения на территории Украины», а также «негативное, враждебное, презрительное отношение к президенту Путину и проводимой им политике».

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ФПА
8:28

Глава украинской Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что на Украине был разработан законопроект о депортации жителей с территорий, где ведутся боевые действия.

8:20

Президент Украины Владимир Зеленский признал накануне, что украинская армия находится в очень тяжелой ситуации в Донбассе, в районе городов Лисичанск, Авдеевка, Бахмут (Артемовск).

30 июня посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что территория Лисичанского НПЗ полностью перешла под контроль союзных войск. Кроме того, все значимые дороги вокруг Лисичанска находятся под их контролем.

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Телеграм канал «РИА Новости»
8:15

Компания-производитель электроники Honor приостановила поставки устройств в Россию — «Ведомости».

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Huawei
8:08

❗️Разведка США не видит возможности мирного соглашения между РФ и Украиной «на данном этапе».

«Вы знаете, честно говоря, на данном этапе мы не видим возможности для того, чтобы обе стороны пришли к достижению мирной договоренности — что, как мне кажется, очевидно для всех», — заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, передает Reuters.

В то же время, по словам чиновницы, цели президента России Владимира Путина «по захвату большей части Украины» не изменились и он по-прежнему намерен добиться «нейтральности Киева».

8:03

❗️Владимир Путин накануне в ходе Каспийского саммита заявил, что «военная операция на Украине идет по плану, а говорить о ее сроках или подгонять их — неправильно».

По его словам, конечная цель спецоперации — защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий и других событий в ходе военной операции ВС РФ на Украине.

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