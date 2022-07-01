«Доверие вернется»: глава МИД Финляндии оценил перспективы отношений с Россией

Доверительные отношения с Россией вернутся, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Его слова приводит испанская газета El Mundo.
Он напомнил, что финское посольство продолжает работать в Москве, а на границе между Россией и Финляндией царит спокойствие.
Проблема в отношениях между двумя странами – исчезновение доверия к России после начала военной операции на Украине, добавил Хаависто. Понадобится время, чтобы вернуть прежний уровень доверия.
«Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать, как и когда», — сказал он.
В качестве примера министр привел семью, члены которой живут по обе стороны границы. Хаависто добавил, что об отношениях между людьми нужно помнить всегда, несмотря на политические разногласия.
Путь в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинистё еще в марте заявлял, что большинство населения страны впервые выступило за вступление в НАТО после начала боевых действий на Украине 24 февраля.
Вскоре после этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения с Финляндией на фоне вступления страны в НАТО могут испортиться.
«В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?» — сказала она в интервью испанской газете ABC.
18 мая Финляндия и Швеция передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. После саммита НАТО выступавшая против принятия двух стран Турция также согласилась одобрить их заявки – в обмен на согласие Хельсинки и Стокгольма не поддерживать курдов.
Экономический надрыв
Похолодание российско-финляндских отношений распространилось и на экономические связи между странами.
Финская Gasum объявила, что не будет платить за российский газ в рублях, и готовится к остановкам поставок из РФ. Москва намерена прекращать поставки топлива тем потребителям из «недружественных» стран, которые отказались от платежей в рублях.
В Gasum заявили, что летом намерены снабжать финских клиентов через газопровод Balticconnector, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии по дну Финского залива. Но ограничения пропускной способности трубы могут усложнить эту задачу.
Финляндия импортирует из РФ подавляющую долю потребляемого газа, но на этот вид топлива приходится лишь около 5% от использования энергии в стране.
Кроме того, российская «Интер РАО» с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию из-за неплатежей на бирже Nord Pool. Финляндия считается ключевым зарубежным рынком для «Интер РАО». Финский электросетевой оператор тем не менее заявил, что может обойтись без российских поставок — сейчас их доля не превышает 10% от потребления. Из-за этого цены на электроэнергию в Финляндии могут вырасти на 10%.
2 мая госкорпорация «Росатом» потеряла многомиллиардный контракт на строительство атомной электростанции в Финляндии. Работа над этим проектом велась много лет, его одобрило финское правительство, несмотря на протесты экологов.
Наконец, финская госкомпания VR Group объявила 27 марта, что останавливает железнодорожное сообщение с Россией – хотя ранее поддерживала его, несмотря на санкции ЕС.
Причина — в британских санкциях против РЖД: соглашения VR Group с банками требуют от нее «прислушиваться» к решениям властей Великобритании.
В грузовых перевозках, которые продолжались, значительный объем финны отказались принимать еще после того, как санкции распространились на российские металлургию и химическую промышленность.
Мнение дипломатов
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил 16 мая, что двухсторонние торгово-экономические отношения между Москвой и Хельсинки «практически обрушились».
По его словам, это произошло в результате «варварских» экономических санкций ЕС в отношении России, к которым присоединилась Финляндия.
«Товарооборот резко упал, многие проекты инвестиционные заморожены, финский бизнес уже ушел или уходит с российского рынка», — сказал дипломат.
Бывший посол России в Финляндии Владимир Гринин заявил, что двум странам необходимо наладить каналы общения, чтобы лучше понимать друг друга на фоне желания Хельсинки стать частью НАТО. По его словам, в Финляндии всегда были люди, которые разделяют антироссийскую точку зрения, а возможности оказать на них влияние в текущих обстоятельствах практически нет.
«Как мне кажется, нам нужно было бы с ними найти канал или каналы непосредственного общения... Тогда мы могли бы если не осуществить, то по крайней мере выяснить очень немало», — сказал бывший посол.
Для этого нужно давать обещания, демонстрировать намерения и выдвигать условия, считает Гринин.