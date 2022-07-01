«Доверие вернется»: глава МИД Финляндии оценил перспективы отношений с Россией

Доверие в отношениях с Россией будет восстановлено, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, политические разногласия не должны мешать общению между людьми, разделенными границей. На фоне военной операции России на Украине соседняя страна объявила о вступлении в НАТО. «Газета.Ru» разбиралась, сильно ли изменились отношения между Москвой и Хельсинки.

Доверительные отношения с Россией вернутся, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Его слова приводит испанская газета El Mundo.

Он напомнил, что финское посольство продолжает работать в Москве, а на границе между Россией и Финляндией царит спокойствие.

Проблема в отношениях между двумя странами – исчезновение доверия к России после начала военной операции на Украине, добавил Хаависто. Понадобится время, чтобы вернуть прежний уровень доверия.

«Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать, как и когда», — сказал он.

В качестве примера министр привел семью, члены которой живут по обе стороны границы. Хаависто добавил, что об отношениях между людьми нужно помнить всегда, несмотря на политические разногласия.

Путь в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё еще в марте заявлял, что большинство населения страны впервые выступило за вступление в НАТО после начала боевых действий на Украине 24 февраля.

Вскоре после этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения с Финляндией на фоне вступления страны в НАТО могут испортиться.

«В случае вступления Финляндии и Швеции в альянс они превратятся в пространство противостояния Североатлантического блока с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями, в том числе для наших испытанных временем добрососедских отношений. К этому ли стремятся народы Швеции и Финляндии?» — сказала она в интервью испанской газете ABC.

18 мая Финляндия и Швеция передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. После саммита НАТО выступавшая против принятия двух стран Турция также согласилась одобрить их заявки – в обмен на согласие Хельсинки и Стокгольма не поддерживать курдов.

Экономический надрыв

Похолодание российско-финляндских отношений распространилось и на экономические связи между странами.

Финская Gasum объявила, что не будет платить за российский газ в рублях, и готовится к остановкам поставок из РФ. Москва намерена прекращать поставки топлива тем потребителям из «недружественных» стран, которые отказались от платежей в рублях.

В Gasum заявили, что летом намерены снабжать финских клиентов через газопровод Balticconnector, соединяющий газотранспортные системы Финляндии и Эстонии по дну Финского залива. Но ограничения пропускной способности трубы могут усложнить эту задачу.

Финляндия импортирует из РФ подавляющую долю потребляемого газа, но на этот вид топлива приходится лишь около 5% от использования энергии в стране.

Кроме того, российская «Интер РАО» с 14 мая приостановила поставки электроэнергии в Финляндию из-за неплатежей на бирже Nord Pool. Финляндия считается ключевым зарубежным рынком для «Интер РАО». Финский электросетевой оператор тем не менее заявил, что может обойтись без российских поставок — сейчас их доля не превышает 10% от потребления. Из-за этого цены на электроэнергию в Финляндии могут вырасти на 10%.

2 мая госкорпорация «Росатом» потеряла многомиллиардный контракт на строительство атомной электростанции в Финляндии. Работа над этим проектом велась много лет, его одобрило финское правительство, несмотря на протесты экологов.

Наконец, финская госкомпания VR Group объявила 27 марта, что останавливает железнодорожное сообщение с Россией – хотя ранее поддерживала его, несмотря на санкции ЕС.

Причина — в британских санкциях против РЖД: соглашения VR Group с банками требуют от нее «прислушиваться» к решениям властей Великобритании.

В грузовых перевозках, которые продолжались, значительный объем финны отказались принимать еще после того, как санкции распространились на российские металлургию и химическую промышленность.

Мнение дипломатов

Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил 16 мая, что двухсторонние торгово-экономические отношения между Москвой и Хельсинки «практически обрушились».

По его словам, это произошло в результате «варварских» экономических санкций ЕС в отношении России, к которым присоединилась Финляндия.

«Товарооборот резко упал, многие проекты инвестиционные заморожены, финский бизнес уже ушел или уходит с российского рынка», — сказал дипломат.

Бывший посол России в Финляндии Владимир Гринин заявил, что двум странам необходимо наладить каналы общения, чтобы лучше понимать друг друга на фоне желания Хельсинки стать частью НАТО. По его словам, в Финляндии всегда были люди, которые разделяют антироссийскую точку зрения, а возможности оказать на них влияние в текущих обстоятельствах практически нет.

«Как мне кажется, нам нужно было бы с ними найти канал или каналы непосредственного общения... Тогда мы могли бы если не осуществить, то по крайней мере выяснить очень немало», — сказал бывший посол.

Для этого нужно давать обещания, демонстрировать намерения и выдвигать условия, считает Гринин.