Последствия блокады Шпицбергена. В Москве задумались о необходимости договора с Осло

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею депутата от КПРФ Михаила Матвеева, предложившего денонсировать или приостановить договор между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. В нижней палате российского парламента объяснили это стремление тем, что Норвегия препятствует доставке продовольствия и грузов в российские поселения на архипелаге Шпицберген.

Инициатива Госдумы

Во время пленарного заседания во вторник Михаил Матвеев отметил, что по договору о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море Россия уступила 175 тысяч квадратных километров моря Норвегии, сообщается на сайте Госдумы. В Госдуме рассматривают отказ от договора с Норвегией о сотрудничестве в Баренцевом море Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по международным делам изучить... 05 июля 15:58

«Это объяснялось тем, что договор позитивно повлияет на укрепление международной региональной безопасности, на добрососедство и дружбу», — пояснил Матвеев.

Но, по его словам, в нынешней ситуации следует денонсировать или приостановить договор. Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с парламентарием.

«Сегодня мы видим, как Королевство Норвегия препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы. У нас (глава международного комитета — «Газета.Ru») Леонид Эдуардович Слуцкий присутствует. Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», — заявил Володин.

Блокада Шпицбергена

Архипелаг Шпицберген находится в Северном Ледовитом океане, в самой северной части Норвегии. Хотя архипелаг находится под норвежским суверенитетом, договор о его статусе — Шпицбергенский трактат 1920 года — предоставляет гражданам всех подписавших его стран равные права по экономической эксплуатации природных ресурсов. В наши дни Россия — единственная страна, которая, помимо Норвегии, поддерживает свое экономическое присутствие в этом регионе. На острове Западный Шпицберген расположены российские поселки — Баренцбург, Пирамида и Грумант (законсервирован).

Здесь работает Государственный трест «Арктикуголь» — головная российская организация на архипелаге Шпицберген. Согласно информации, опубликованной на сайте компании, она ведет горные работы по добыче угля и полезных ископаемых. В Норвегии объяснили блокировку грузов РФ на Шпицбергене санкциями Норвегия не считает, что, отказывая в допуске российских грузов на остров Шпицберген, нарушает... 30 июня 05:07

Помимо подразделений, расположенных непосредственно на архипелаге, трест «Арктикуголь» включает в себя филиал в Мурманске, который осуществляет логистику, — поставки материалов, оборудования и продуктов на Шпицберген, а также находящийся в Москве аппарат управления.

Несмотря на действующие договоренности, генконсул России на архипелаге Сергей Гущин сообщил 21 июня, что с 30 апреля на границе с Норвегией стоят два контейнера с 7 т груза, в который входит продовольствие, промышленные товары и оборудование для судов и автомобилей в российских поселках Шпицбергена.

По словам дипломата, российское посольство передало МИД Норвегии ноту с просьбой освободить от запрета на транзит грузы, направляемые на архипелаг.

«Мы ставили этот вопрос перед губернатором Шпицбергена на совещании 18 мая. Руководство треста «Арктикуголь» написало обращение 25 мая к губернатору Шпицбергена с просьбой предоставить освобождение от запрета на транзит российских автомобильных грузов для именно грузов в Баренцбург и поселок Пирамида на Шпицбергене», — заявил Гущин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что надеется на положительное решение норвежской стороны, так как оно будет отвечать гуманитарным целям и способствовать стабильной ситуации в российских поселках. МИД России призвал Осло к здравомыслию по вопросу доставки грузов на Шпицберген Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета... 01 июля 15:13

Генконсул отметил, на тот момент жители российских поселков Шпицбергена не испытывали нехватки продовольствия, отдельные продукты все еще доставлялись из других стран Европы.

Гуманитарный кризис

28 июня телеканал NRK сообщил, что Норвегия все еще отказывается отправлять российские товары в Баренцбург: российской горнодобывающей компании запретили перевозить товары на Шпицберген через материковую часть Норвегии. В государственном тресте «Арктикуголь» сочли, что ситуация «может привести к гуманитарному кризису».

В статье говорилось, что на пограничной станции Стурскуг остановлено уже 20 тонн российских товаров.

В беседе с News.ru Гущин заявил, в магазинах российских поселков архипелага стало «меньше фруктов и овощей». Кроме того, больше не хватает «муки и молочных продуктов». Также прекратились поставки медицинского и технического оборудования.

NRK сообщил со ссылкой на заявление представителя норвежского МИД, что страна отвергает возможность возникновения гуманитарной катастрофы в русских сообществах на Шпицбергене.

«В целом Норвегия заботится о том, чтобы удовлетворялись основные потребности местного населения», — сказал он.

30 июня глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт заявила, что страна не нарушает договор о Шпицбергене и не пытается намеренно создавать препятствия РФ, не пропуская российские грузы на остров. По ее словам, это решение продиктовано западными санкциями, которые запрещают въезд грузовых транспортных компаний РФ на территорию Норвегии.