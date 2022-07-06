«Последнее, что нужно стране, — это выборы». Почему от Бориса Джонсона бегут министры

Британские чиновники массово уходят в отставку, заявляя о несогласии с действиями премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. На этот раз волну протеста спровоцировал скандал с протеже Джонсона, Кристофером Пинчером, устроившим пьяный дебош в частном клубе. Уйдет ли Джонсон с поста премьера — в материале «Газеты.Ru».

Более 30 сотрудников правительства Великобритании подали в отставку за последние сутки, передает Sky News. Первыми об уходе заявили два ключевых члена кабмина: министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид. Зампредседателя Консервативной партии Великобритании заявил об отставке Заместитель председателя Консервативной партии Великобритании Бим Афолами заявил, что уходит в отставку... 05 июля 22:55

Заявления об уходе посыпались одно за другим после того, как премьер-министр Борис Джонсон был вынужден извиниться за скандал, в центре которого оказался его протеже в партии консерваторов Кристофер Пинчер.

«Я просто хочу абсолютно четко заявить, что в этом правительстве нет места никому, кто является хищником или злоупотребляет своим положением», — сказал Джонсон, отметив, что назначение Пинчера было ошибкой.

Пинчер — экс-замглавы МИД Великобритании по Европе и Америке, депутат от Консервативной партии и экс-замкоординатора парламентской фракции. Ранее стало известно, что в состоянии алкогольного опьянения он приставал к двум мужчинам в частном клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли. Политик сам сознался в этом и подал в отставку. По информации СМИ, Джонсон при назначении Пинчера замкоординатора фракции знал о подозрениях в домогательствах в адрес чиновника.

Если добавить к покинувшим свои посты чиновникам еще 148 депутатов, которые месяц назад проголосовали против премьера Джонсона при вынесении вотума доверия, это будет означать, что он потерял поддержку более половины своей партии.

«Речь идет о 182 парламентариях, а половина от [общего состава фракции тори] 358 человек — 179. Неважная ситуация, не правда ли? Вы потеряли доверие более чем половины депутатов своей партии. Без поддержки собственной партии вы не можете ответственно и эффективно руководить государством. Каковы бы ни были наши политические противоречия, я уважаю премьерский пост, но боюсь, что потеряла всякое уважение лично к вам, как и веру в вашу способность управлять этой страной», — заявила на встрече с Джонсоном депутат оппозиционной Лейбористской партии Мег Хиллиер (на тот момент свои посты покинули 34 чиновника).

«Я не собираюсь уходить в отставку, и, откровенно говоря, последнее, что нужно этой стране, — это выборы», — подчеркнул премьер (цитата по Reuters). Он напомнил, что получил мандат по результатам выборов 2019 года, на которых он победил с подавляющим большинством голосов.

В настоящее время Джонсон проводит «совершенно обычную еженедельную аудиенцию с королевой» по телефону, передает ВВС.

Кто ушел

После глав Минфина и Минздрава об отставке заявил министр по делам детей и семьи Уилл Айвинс. Он подчеркнул, что «у него не было выбора». Затем в отставку подал министр образования Робин Уокер, отметивший, что работа правительства была «омрачена ошибками».

Министр юстиции Виктория Аткинс, покидая пост, заявила, что «мы можем и должны быть выше этого». Затем Стюарт Эндрю подал в отставку с поста министра жилищного строительства, заключив, что «наша великая страна заслуживает лучшего». После этого Мимс Дэвис ушла с поста министра занятости, отметив, что Консервативной партии нужен «новый старт».

Кроме того, об уходе заявили парламентский заместитель государственного секретаря по агроинновациям и адаптациям к изменению климата Джо Черчилль, секретарь по экономическим вопросам министерства финансов Британии и заместитель главы Минфина Джон Глен, министр безопасности Рэйчел Маклин, министр по вопросам равноправия Майк Фрир, помощник министра Лаура Тротт, помощник министра Фелисити Бьюкан, торговый представитель премьер-министра в Марокко Эндрю Меррисон, торговый представитель премьер-министра в Кении Тео Кларк и другие.

Вотум недоверия

Месяц назад партия консерваторов инициировала вотум недоверия своему лидеру из-за вечеринок, проводившихся на Даунинг-стрит и Уайтхолле во время всеобщего карантина и жестких ограничений, которые сам Джонсон и вводил. Джонсон тогда извинился за «пир во время чумы», но даже не заикнулся о возможности ухода в отставку.

«Скандалы, аморальное поведение, провалы в политике привели к тому, что нынешнее правительство разваливается на глазах, — заявил лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер на встрече с Джонсоном сегодня, 6 июля. — Те, кто выгораживал его все это время, и только теперь уходят — в них нет ни капли порядочности. Похоже, мы имеем дело с первым в истории случаем, когда тонущий корабль бежит от крысы». Скандал с британским политиком вошел в сотню самых популярных мемов года Бывший министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок оказался в списке ста самых популярных мемов страны... 08 декабря 15:22

При вынесении вотума доверия перевес в сторону Джонсона составил 63 голоса. Политика поддержали 211 человек, 148 высказались о недоверии к нему. Голосование было тайным.

После объявления итогов представитель консерваторов Грэм Брэйди сообщил о том, что партия доверяет Джонсону, а сторонники премьера «громко и продолжительно стучали по столам».

Согласно правилам, второй раз вотум недоверия премьеру можно инициировать только через год, но консерваторы уже заявили о необходимости изменить существующий порядок. Комитет тори уже 11 июля, в будущий понедельник, проведет выборы собственного руководства, до этого момента правила смены партийного лидера останутся неизменными. Новое руководство комитета собирается изменить правила о вотуме недоверия, однако пока неизвестно, насколько будет сокращен временный иммунитет.

Британская писательница Джоан Роулинг призвала премьера покинуть должность. «Боже милостивый. Когда твоя лопата начинает плавиться от палящего жара земного ядра, прекращай рыть [себе могилу]», — написала она в соцсетях, добавив к посту хештег #JohnsonMustGo («Джонсон должен уйти»).