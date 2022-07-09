Запад ищет способ решить конфликт на Украине дипломатическим путем

Секретные консультации по прекращению конфликта на Украине уже идут, сообщает Welt. Западные политики, такие как канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон, все еще выступают за «дипломатическое решение» ситуации, и их в этом поддерживают «большинство европейских избирателей», говорится в статье.

«Предпочитают дипломатию»

Авторы статьи Welt считают, что на лицах «трех главных европейских лидеров», прибывших в Киев 16 июня, «читалась неуверенность». Тогда Шольц, Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги посетили Украину вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. При этом украинская сторона, принимая гостей, вновь запросила увеличение поставок оружия и боеприпасов. В Кремле прокомментировали слова Зеленского про сроки военной операции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга заявил о том, что... 28 июня 18:57

«Похоже, что между США и ключевыми европейскими союзниками ведутся тайные консультации, в ходе которых рассматриваются дипломатические методы прекращения войны и возможность дать Путину уйти, сохранив при этом лицо», — говорится в статье.

По мнению авторов материала, «явное большинство европейских избирателей» по-прежнему предпочитает «дипломатическое решение» военным действиям. Они надеются, что конфликт на Украине удастся остановить с помощью диалога, а не применения силы.

«Акцент Запада на необходимости мирного процесса подкрепляет российский нарратив, воплощаемый в первую очередь министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Лавров часто бывает высокомерным и саркастичным. Но вместе с ним Путин убедил значительную часть мировой общественности в том, что вторжение России на Украину является оправданной реакцией на предполагаемое расширение НАТО и западный империализм, а не наказанием за ориентацию Украины на Запад и ЕС», — считают в редакции Welt.

При этом авторы материала уверены, что недавние заявления президента России Владимира Путина — «доказательство того, что он на самом деле не заинтересован в дипломатическом решении». Шольц: Германия поставит Украине больше оружия Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин собирается расширить свою военную помощь Украине и... 13 июня 22:31

7 июля российский лидер, выступая на встрече с лидерами фракций в Госдуме, предупредил страны, говорящие о победе на Украине, что «желание Запада воевать» с РФ «до последнего украинца — это трагедия для украинского народа», так как «мы-то, по большому счету, всерьез еще ничего не начинали».

«Усталость от войны»

1 июля газета Politico сообщила, что главы западных государств, которые поддерживают Киев, опасаются, что их население устанет от событий на Украине и перейдет на внутреннюю повестку.

«Повсюду приходит усталость от войны. Это продолжается уже четыре месяца. А есть высокая инфляция, есть энергетический кризис. Ковид никуда не денется. Так что это становится все более проблематичным», — приводит издание слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас.

При этом она уверена, что западные страны «не могут уставать», «потому что должны помочь Украине защитить свою страну».

Авторы материала считают, что «именно на усталость» рассчитывает российский президент. Они уверены, что Путин «надеется, что избиратели накажут своих лидеров за то, что они беспокоятся о событиях в Украине, а не о проблемах, которые уже подкрадываются к их дому». Песков оценил слова Делимханова о сроках окончания военной операции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что военная операция на Украине закончится после... 09 июня 13:35

В статье говорится, что YouGov провел социологический опрос среди жителей США, который показал, что лишь 8% участников исследования поддержали идею «обеспечить поражение России на Украине». Большинство – 38% респондентов – считают, что «главным приоритетом» американского президента Джо Байдена должно стать «снижение или устранение инфляции» в Соединенных Штатах. Следующими по популярности шли требования «решить энергетический кризис» и «снизить стоимость и улучшить доступ к здравоохранению».

«Не помогает делу и то, что быстро приближаются промежуточные выборы. Внутренние вопросы займут центральное место, и республиканцы будут вынуждены критиковать Байдена за экономику и воздерживаться от горячей поддержки дела украинского сопротивления», — говорится в статье.

Авторы материала отметили, что пока «решимость Запада остается твердой». Однако неясно, на сколько ее хватит. Они считают, что все будет «зависеть от того, смогут ли те, кто настаивает на продолжении поддержки Украины, убедить свой народ в том, что требуется больше» усилий.