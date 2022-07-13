13 июля 2022, 08:14 Политика Военная операция РФ на Украине. День 140-й Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 140-й день Григорий Плакучев

close 100% Военнослужащие группы разминирования международного противоминного центра ВС РФ производят разминирование газопровода на территории завода «Азовэлектросталь» в Мариуполе Павел Лисицын/РИА «Новости»

Серия мощных взрывов прогремела ночью в районе села Александровка и поселка Металлист ЛНР, к северу от Луганска возник мощный пожар. В небе над городом незадолго до первых взрывов сработала система ПВО. По предварительным данным, была сбита ракета «Точка-У». ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО в Луганске, несколько ракет достигли цели. В Купянске был слышен грохот работы артиллерии, прозвучало более 10 разрывов. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.