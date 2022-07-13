Военная операция РФ на Украине. День 140-й

В текущем летнем сезоне турпоток в Калининградскую область сократился примерно на 30%, рассказала директор региональной ассоциации индустрии гостеприимства Ольга Тесленко.
По ее словам, в прошлом году область была довольно популярна у туристов. Этому поспособствовали ковидные ограничения в России и мире, а также отсутствие авиасообщения по некоторым зарубежным направлениям. Однако сейчас многие отпускники отказываются от поездки в регион из-за обострения политической ситуации, пишет портал TourDom.ru.
Достижение договоренностей на встрече в Стамбуле по созданию коридоров безопасности для поставок зерновых по Черному морю может способствовать урегулированию украинского кризиса, считают турецкие эксперты — ТАСС.
Миронов заявил, что в Думу внесен законопроект об упрощении правил доставки грузов в Донбасс — на основе правил Евразийского экономического союза, передает РИА.
В представительстве ДНР заявили, что артиллерийские расчеты ВСУ нанесли удар по Донецку и Ясиноватой из 122-миллиметровых орудий.
«Обстрел зафиксирован в 07:40, Ясиноватой - в 07:55. Украинские войска выпустили 11 снарядов по Донецку и четыре по Ясиноватой. Кроме того, с украинской стороны обстреляли Новобахмутовку в Ясиноватском районе. В 07:55 по поселку выпущено шесть снарядов из артиллерии калибра 122 мм», — цитирует сообщение ТАСС.
Представительство ДНР сообщило об обстреле ВСУ Горловки из артиллерии калибра стандарта НАТО — ТАСС.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник назвал удары ВСУ по мирным объектам и городам тактикой террористов — ТАСС.
В Штабе территориальной обороны ДНР утверждают, что украинские войска в минувшие сутки неоднократно обстреливали жилые районы городов ДНР, в результате чего погибли три мирных жителя. Еще 12 человек получили ранения — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: ВСУ использовали для удара по Луганску боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS дальностью стрельбы от 140 км до 300 км — ТАСС.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждает, что ВСУ дважды нанесли удар по пригороду Горловки — поселку Пантелеймоновка из артиллерии калибра стандарта НАТО 155 мм. В 05:10 по местному времени (совпадает с мск) было выпущено пять снарядов, в 07:20 — еще 10 ракет, передает ТАСС.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Соединенным Штатам якобы пора «признать свою роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году» — ТАСС.
❗️Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а с 31 декабря откажется и от российской нефти — Reuters.
В российском обществе нет четкого понимания того, кого имеют в виду российские чиновники, когда говорят о «пятой колонне» и «национал-предателях», отмечают социологические службы. Тем не менее, можно выделить три широкие категории ответов на этот вопрос: «коллективный Запад» (западные страны, их лидеры, НАТО и др.), российские элиты (преимущественно уехавшие за границу или хранящие там деньги) и критики российской власти.
Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по вопросу экспорта зерна, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Pais.
ВСУ выпустили по Ясиноватой семь ракет из реактивной системы залпового огня «Град», утверждает представительство ДНР — ТАСС.
МВД России с 19 февраля поставило на миграционный учет 450 тыс. граждан Украины, ДНР и ЛНР — ТАСС.
Россия работает с зарубежными партнерами над получением гарантий для самолетов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы, заявил РИА Новости представитель МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Украины Владимир Рогов сообщил, что украинский ударно-разведывательный беспилотник ВСУ сбит над Мелитополем — ТАСС.
Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что российские спецподразделения успешно применяют в ходе военной спецоперации на Украине роботизированный пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ».
Врио мэра Северодонецка сообщил ТАСС, что российские саперы начали работы по разминированию города, один из объектов водообеспечения полностью обследован.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко утверждает, что ВСУ в жилых районах Северодонецка якобы использовали в боях мины, начиненные строительным мусором, который при попадании в тело человека вызывал множественные нагноения и гангрену — ТАСС.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что РФ оперативно делится с коллегами в ООН информацией, касающейся преступлений украинских военных — ТАСС.
В представительстве ЛНР утверждают, что ВСУ выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS — ТАСС.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждают, что ВСУ обстреляли село Новобахмутовка из ствольной артиллерии калибра 152 мм — ТАСС.
Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил ТАСС, что ВСУ выпустили по Луганску сразу несколько тактических ракет «Точка-У», удар был нанесен со стороны «городов ДНР, контролируемых в настоящее время украинскими войсками».
❗️Корреспондент ТАСС сообщил о том, что в Купянске ночью был слышен грохот работы артиллерии, прозвучало более 10 разрывов.
Пасечник заявил, что обстрелы со стороны ВСУ с применением реактивных систем залпового огня HIMARS «угрожают ЛНР, но не стоит из-за этого паниковать» — ТАСС.
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко утверждает, что ВСУ нанесли массированный удар по военной части ПВО в Луганске, которая обеспечивает безопасность города. По его словам, несколько украинских ракет достигли цели, небо над Луганском контролируется резервными силами — ТАСС.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что многофункциональный госпиталь, возводимый в Луганске Министерством обороны РФ, готов на 48% — ТАСС.
❗️Серия мощных взрывов прогремела в районе села Александровка и поселка Металлист ЛНР в ночь на среду, к северу от Луганска возник мощный пожар. Как передает агентство Луганскинформцентр, в небе над городом незадолго до первых взрывов сработала система ПВО. По предварительным данным, над городом была сбита украинская ракета «Точка-У».