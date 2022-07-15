Путин уволил Рогозина из «Роскосмоса»

Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста гендиректора «Роскосмоса» и назначил на его место бывшего вице-премьера Юрия Борисова. С 2018 года Борисов курировал в правительстве космическое направление и оборонно-промышленный комплекс. Причем до Борисова этот пост занимал Дмитрий Рогозин. О перестановках в российском космосе— в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал указ «О генеральном директоре Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Он снял с должности Дмитрия Рогозина и назначил Юрия Борисова, который занимал должность вице-премьера и курировал в правительстве космос и оборонно-промышленный комплекс.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что Рогозин будет трудоустроен. У него появится новая работа, о которой Кремль своевременно сообщит. При этом Песков подчеркнул, что отставка главы «Роскосмоса» не связана с какими-либо претензиями к его работе.

О том, что 65-летний Борисов может стать главой «Роскосмоса», стало известно 12 июля. РБК со ссылкой на источники сообщил, что вице-премьер должен уйти со своего поста «в ближайшее время».

«Ведомости» написали, что Борисов покинет правительство после назначения министра промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост вице-премьера. При этом подтверждалось, что Борисова могут назначить гендиректором космической корпорации.

Что касается Рогозина, то ему, как отмечает издание, могут предложить работу, связанную с Донбассом. Близкий к Минобороны России источник предположил в разговоре с «Ведомостями», что его могли бы назначить послом РФ в ДНР или на должность в администрации президента. При этом два собеседника издания, близких к администрации президента, уверены, что Рогозин не вернется в правительство.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин перед началом всероссийского мотопробега «Космос наш - 60. Юрий Гагарин» в Москве, 2021 год Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин с мороженым на открытии Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» «Роскосмос» Дмитрий Рогозин фотографируется с дизайнерами бренда DNK Russia после окончания показа в рамках Московской недели моды на ВДНХ в Москве, 2022 год Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, 2019 год Президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания контрактов между министерством обороны РФ и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии по итогам заседания военно-промышленной комиссии (ВПК) в Ижевске. Слева - генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, 2019 год Полную галерею можно посмореть

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Если назначение Мантурова на должность вице-премьера, которое произошло сегодня, 15 июля, требовало согласия депутатов, то ротацию в «Роскосмосе» производит президент страны единолично.

Политолог Алексей Макаркин считает, что Рогозин не допускал фатальных ошибок, поэтому его ждет новая должность. «Назначение «в Донбасс» выглядело бы логичным в контексте его идеологического бэкграунда – Рогозин был лидером Конгресса русских общин задолго до идеи «русского мира», – сказал он «Ведомостям».

«Медуза» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано иноагентом) со ссылкой на источники сообщала, что Дмитрий Рогозин может стать главой администрации президента или курировать ДНР и ЛНР.

11 июля стало известно, что Госдуму экстренно вернут с каникул для проведения внеочередного заседания 15 июля. На следующий день, 12 июля, Путин увеличил количество заместителей премьер-министра России с 10 до 11. 15 июля на эту должность был назначен Мантуров. Вслед за этим были сняты со своих постов Борисов и Рогозин. Борисова назначили главой «Роскосмоса», и Путин вернул прежнее количество вице-премьеров – 10.

65-летний Борисов был заместителем главы кабмина с 2018 года. До этого эту должность занимал Дмитрий Рогозин. В зону ответственности Борисова входили оборонная промышленность и «Роскосмос». В начале 2020 года Путин расширил его полномочия: Борисов стал курировать еще и гражданскую промышленность и топливно-энергетический комплекс. Но под конец 2020-го его освободили от контроля над ТЭК.

Дмитрий Рогозин занимал пост гендиректора «Роскосмоса» с 24 мая 2018 года. При нем стартовали Вторая и Третья очереди строительства космодрома Восточный. Кроме того, началась стройка одноименного аэропорта на космодроме «Восточный» и возведение Национального космического центра. При Рогозине также стартовало проектирование «Национальной орбитальной космической станции».