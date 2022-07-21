«Я тоже осип»: Песков объяснил кашель Путина

Кремль заявил, что здоровье президента РФ Владимира Путина в порядке, а слухи об обратном — «утки», которые вбрасывают западные «информационные специалисты». Ранее директор ЦРУ Уильям Бернс признал, что Путин «слишком здоров». Накануне СМИ обратили внимание, что президент России покашливал. Сам Путин объяснил это работой «кондишена» на саммите в Тегеране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что состояние здоровья у Владимира Путина хорошее.

«Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это ничто иное, как утки», — сказал Песков.

Накануне СМИ отмечали, что Путин покашливал в ходе мероприятия 20 июля. Сам президент говорил, что это из-за сильно работающего кондиционера в ходе саммита в Тегеране.

«Вчера в Тегеране было очень жарко, плюс 38. А «кондишен» там шуровал как следует. Поэтому я прошу прощения», — заявил Путин.

Песков отметил, что «тоже осип» после визита в Иран. «Что касается кондиционеров, да, действительно жара. На улице сорок, в кондиционерах прохладно. Я тоже осип»,— сказал он.

21 июля директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс заявил, что президент Путин «слишком здоров».

«Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он даже слишком здоров… считайте это неформальной оценкой разведки»,— сказал он в ходе Аспенского форума по безопасности.

Весной ряд зарубежных СМИ обращал внимание на состояние здоровья российского президента. Однако сведения об ухудшении самочувствия Путина не соответствовали действительности, заявил 29 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Президент Владимир Владимирович Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания», — сказал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что оставит слухи о болезнях Путина «на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит». Так он ответил на вопрос французского журналиста, болеет ли Путин.

В марте Дмитрий Песков также отвечал на вопрос СМИ о здоровье президента после того, как тот покашливал во время заседания Совета по науке и образованию.

Пресс-секретарь объяснил, что плотная серия очных международных встреч не сказалась на здоровье Владимира Путина. «Все хорошо. Здоров», — рассказал Песков.

Немецкий журнал Der Spiegel ранее сообщал, что темы здоровья и личной жизни Путина «являются табу в России».

Слухи о возможных проблемах со здоровьем Путина стали появляться не менее 10 лет назад, когда он в 2012 году на протяжении двух месяцев не выезжал за границу. Тогда пресс-секретарь Кремля заявлял, что с президентом РФ все в порядке. Кадыров рассказал о состоянии здоровья Путина Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале аудиосообщение, в котором... 15 июня 15:04

В 2016 году Владимир Путин рассказал, что ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

«Стараюсь спортом заниматься, вести здоровый образ жизни. Если приходится, простуда бывает, я стараюсь делать что-то вроде прививок своевременных, предгриппозных», — заявил он в ходе «Прямой линии».

Путина также спросили, какими лекарствами он лечится. «То, что дают, то и принимаю. Там наверняка есть и отечественные, и импортные», — сказал президент РФ.

В 2018 году Путин заявил на большой пресс-конференции, что у него со здоровьем все нормально и что он занимается спортом, но в межсезонье бывает и подхватит грипп.

«Здоровье такое же, как у всех. Я, слава Богу, занимаюсь спортом, и все у меня в порядке, стараюсь за ним следить, за этим здоровьем», — добавил он.