Военная операция на Украине. День 150-й

Украинские войска обстреливают поля в Запорожской области, чтобы уничтожить посевы, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Они стреляют и зажигательными смесями и с вертолетов и просто поджигают физически, то есть масса действий, которые осуществляются именно в этом направлении, нет сомнений, что это приказ сверху».
Чиновник добавил, что линия соприкосновения остается неизменной и составляет порядка 130-140 км.
Пока не установлен размер буферной у коридора для вывоза зерна из Украины, заявил РИА «Новости» замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. По его словам, это будет устанавливать Совместный координационный центр.
Гриффитс обратил внимание, что договоренности по «продуктовой сделке» опираются на добрую волю и приверженность всех сторон, чтобы данная схема действовала. То есть соглашение не предполагает принуждения.
Накануне стороны подписали документы по «продуктовой сделке» в Стамбуле:
Андрей Козицын покинул пост гендиректора Уральской горно-металлургической компании из-за возможных персональных санкций со стороны западных стран, пишет РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
Уральская горно-металлургическая компания — это крупнейший в России производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов.
РИА «Новости» уточняют со ссылкой на властей района, что критических разрушений моста на дамбе Каховской ГЭС нет, электростанция не пострадала.
ВСУ ударили по мосту через реку Ингулец в Херсонской области, сообщают власти региона. По данным чиновников, украинские военные применяли американскую РСЗО HIMARS.
Минобороны России показало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине.
По данным ведомства, «экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ». В итоге военные уничтожили «замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ».
Представитель Госдепа США подтвердил, что в Донбассе погибли два американца. Предположительно они были наемниками и воевали на стороне армии Украины.
Имена погибших неизвестны.
Словакия может отказать Украине в поставках вооружения и поддержке санкций против российских нефти и газа, пишет РИА «Новости», ссылаясь на украинское издание «Европейская правда».
Такое может произойти, считают авторы «ЕП», если на досрочных выборах поменяются власти. Например, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений, напоминает издание.
«Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки».
В вопросе поставок энергоресурсов из России Словакия может последовать примеру Венгрии, выступающей против введения эмбарго на российский газ.
Президент США Джо Байден заявил, что введение «потолка» цен на нефть из России поможет сделать топливо в США значительно дешевле — ТАСС со ссылкой на совещание американского лидера с помощниками по вопросам экономики.
Наращивание добычи нефти в США и ее высвобождение из американского стратегического резерва сработало в настоящий момент, полагает Байден. Он также уверен, что нефтегазовые компании США в настоящее время получают сверхприбыли и должны направить эти средства на наращивание добывающих и перерабатывающих мощностей.