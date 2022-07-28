Чем займется российская полиция на освобожденных территориях

На территориях Херсонской и Запорожской областей созданы временные управления МВД России. Сотрудники будут бороться с проявлениями экстремизма, займутся охраной правопорядка и выдачей российских паспортов.

Сотрудники МВД России из временных управлений на территориях Херсонской и Запорожской областей займутся борьбой с экстремизмом, помощью местным органам правопорядка, следственной работой, выдачей паспортов и обменом опытом с местной полицией.

«В Херсонскую и Запорожскую области прибыли сотрудники органов внутренних дел с целью организации работы временных управлений МВД России в данных регионах и оказания практической помощи местным органам правопорядка», — говорится в сообщении пресс-центра МВД. «Нам жаль украинский народ». В России пообещали избавить украинцев от «антинародного режима» Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поможет Украине избавиться от «антинародного и... 24 июля 21:22

Российские полицейские будут помогать местным правоохранителям, поскольку территориальные органы внутренних дел в Херсонской и Запорожской областях пока находятся в стадии формирования.

Задачи российской полиции

Отмечается, что в МВД от населения поступают обращения по разным вопросам, что свидетельствует о возросшем доверии к российским полицейским.

Российским правоохранителям предстоит обучить местных сотрудников основополагающим принципам работы и поделиться опытом координации между различными службами и населением. Также сотрудники МВД РФ займутся выдачей российских паспортов и будут оказывать помощь в формировании местных ОВД.

Российские специалисты будут следить за охраной общественного порядка на улицах городов, обеспечивать безопасность дорожного движения, проводить оперативно-розыскные мероприятия и следственную работу.

Также ведется борьба с проявлениями экстремизма. Отмечается, что сотрудники временных подразделений МВД РФ уже с первых дней после начала формирования территориальных ОВД приступили к работе. Уже развернуты пункты временной дислокации, обеспечены связь, работа дежурной части, контрольно-пропускной режим, а также подготовлен автотранспорт для патрулирования.

Российская полиция в Донбассе

9 апреля 2022 года глава МВД России Владимир Колокольцев подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из Донецкой и Луганской народных республик. Документ положил начало формированию нормативной базы для эффективного взаимодействия между правоохранителями России и республик Донбасса в целях борьбы с преступностью. В МВД ЛНР заявили о взятии Углегорской ТЭС Утром 26 июля вся территория Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске взята под контроль... 27 июля 08:03

Документы разработаны в развитие договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР и ЛНР, заключенных 21 февраля 2022 года.

Полиция на освобожденных территориях

25 мая 2022 года стало известно, что районные отделы полиции ДНР начали работу в Мариуполе. В городе приступили к работе Ильичевский, Орджоникидзевский, Жовтневый и Приморский райотделы полиции.

«МВД ДНР организовало работу райотделов полиции в Мариуполе», - сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Пушилин и Медведев уточнили географию Украины Глава ДНР Денис Пушилин считает, что настало время «освобождать русские города»: Киев, Чернигов, Полтаву... 27 июля 21:46

Отмечается, что большая часть сотрудников украинской полиции осталась в Волновахском, Володарском районах и Мариуполе, чтобы продолжить службу в системе МВД Донецкой Народной Республики.

В мае 2022 года замглавы Главного управления МВД по Запорожью Алексей Селиванов рассказал ФАН, что упор в построении новых органов внутренних дел на освобожденных территориях делается не на бывших украинских полицейских, а на добровольцев. Такой подход, по его мнению, позволяет создать «правильную, идейную полицию русского мира». Зеленский собрался вернуть утраченные территории за несколько недель Издание Politico сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть утраченные территории... 27 июля 00:50

По его словам, множество сотрудников прошли войну в Донбассе, в частности, принимали участие в Дебальцевской операции.

Селиванов сообщил о формировании местных органов полиции в Запорожье еще в конце марта.