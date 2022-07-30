«Это уничтожит остатки дипломатии»: почему США пока не признали Россию спонсором терроризма

Госсекретарь США Энтони Блинкен сопротивляется призыву объявить Россию государством – спонсором терроризма, пишет The New York Times. По мнению авторов материала, он не хочет окончательно разрывать отношения с Москвой и опасается, что тогда Соединенным Штатам придется ввести санкции против некоторых союзников, ведущих дела с Россией.

«Блинкен сопротивляется»

Администрация президента Джо Байдена с осторожностью относится к идее объявить Россию государством – спонсором терроризма, несмотря на настойчивые призывы конгресса и просьбы Украины, говорится в статье The New York Times. Лавров заявил Блинкену, что все цели и задачи «Операции Z» будут достигнуты Министерство иностранных дел РФ подтвердило, что глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен... 30 июля 14:58

«В течение нескольких недель на Блинкена оказывалось давление с целью официально объявить Россию государством – спонсором терроризма. Этот ярлык в настоящее время закреплен за Северной Кореей, Сирией, Кубой и Ираном. Но <…> Блинкен сопротивляется шагу, который может заставить его ввести санкции в отношении союзников США, ведущих дела с Россией, и может уничтожить остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой», — написали авторы материала.

Еще 27 июля на фоне «возмущения жестокой военной кампанией России на Украине» сенат США единогласно одобрил резолюцию, не имеющую обязательной силы, но призывающую Блинкена признать Россию спонсором террористических атак на Украине, а также в Чечне, Грузии и Сирии, в результате которых «погибли многие невинные мужчины, женщины и дети».

«Для меня Путин сейчас сидит на вершине государственного террористического аппарата», — заявил журналистам после голосования сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины и соавтор резолюции.

Он добавил, что санкции, которые уже были введены против России, «были эффективными, но нужно сделать больше».

Однако госсекретарь Соединенных Штатов «ответил уклончиво». Он сказал, что любое решение должно быть основано на существующих юридических определениях, а также предположил, что это спорный вопрос, поскольку Россия уже находится под многими санкциями. По его словам, уже введенные против Москвы санкции соответствуют ограничениям, которые последовали бы после признание страны государством, спонсирующим терроризм.

«Таким образом, практические результаты того, что мы делаем, одинаковы», — заключил Блинкен. «Был откровенный и прямой разговор»: главы МИД России и США провели переговоры Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым предложение... 29 июля 23:53

Если госсекретарь уступит сенату, что «это может раз и навсегда разорвать и без того ограниченные дипломатические связи администрации президента США Джо Байдена с Москвой», считают опрошенные изданием аналитики. Между тем Блинкен заявил, что считает важным сохранить отношения с Россией. Он поговорил в четверг по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – впервые после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Под давлением общественности

В статье отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский открыто призвал признать Россию спонсором терроризма. Теперь Палата представителей США готовится провести голосование по резолюции, принятой Сенатом.

Авторы материала уточнили, что разногласия между администрацией Байдена и конгрессом по поводу оценки действий России на Украине появились сразу после 24 февраля.

«Когда лидеры конгресса, в том числе госпожа Пелоси (спикер Палаты представителей конгресса США – «Газета.Ru»), обвинили российских военных в совершении военных преступлений, Блинкен был осторожен, сославшись на юридические критерии и необходимость доказательств и расследования. Но 16 марта президент Байден сменил эту позицию, объявив Путина «военным преступником», — говорится в статье.

По мнению журналистов NYT, заявление Байдена «привело Кремль в ярость, но не имело никаких политических последствий». Белый дом: Байден пока не намерен звонить Путину Президент США Джо Байден не планирует на данном этапе запрашивать телефонный разговор с российским... 29 июля 21:32

Опрошенные изданием эксперты считают, что в ответ на объявление России страной, спонсирующей терроризм, президент Владимир Путин «может выслать из страны всех американских дипломатов». До этого Москва разрешала посольству США оставаться открытым, а также позволяла оставаться в стране некоторым дипломатам, в том числе послу Джону Салливану.

«Даже во время войны на Украине Соединенные Штаты хотят продолжать работать с Россией по некоторым вопросам, включая международные переговоры с Ираном о восстановлении ядерного соглашения 2015 года, стороной которого была Москва и из которого вышел президент Дональд Трамп», — отмечается в материале.

Решение сената США

27 июля сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством — спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

«Принято/согласовано в сенате: резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского конгресса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае принятия подобной резолюции в Кремле очень негативно оценивают последствия для отношений с Вашингтоном. А официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством — спонсором терроризма «пропагандистским ходом». Она также пообещала не оставлять такую меру без ответа.