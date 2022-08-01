Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В «Шахтере» рассказали, как обстоят дела с иском... 09:05
В Челябинской области водитель заживо сгорел в автомобиле... 09:04
Ветеран разведки Клупов предсказал уничтожение РСЗО HIMARS... 08:59
ИБ-эксперт Слободчиков: смарт-колонки в квартире записывают ваши... 08:58
Global Times: самолет Пелоси может сесть на Тайване... 08:57
В Подмосковье 44-летний парашютист попал в больницу после... 08:56
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы 08:56
В Киргизии во время семейного торжества отравились... 08:47
Жителя Молдавии подозревают в изнасиловании двухлетней внучки 08:44
Депутат Колесник: Польша станет парком Юрского периода, а... 08:42
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция на Украине. День 159-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 159-й день

close
100%
Сергей Бобылев/ТАСС
В МИД РФ заявили о поддержке странами НАТО вербовки Киевом иностранцев для войны в Донбассе. Западные страны отказываются выдавать России разыскиваемых преступников «по политическим мотивам», добавили в ведомстве. За сутки на территории ДНР один человек погиб, еще девять получили ранения. Сегодня Одессу покинет первое судно с зерном, сообщили в Минобороны Турции. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:58

К 2035 году население Мариуполя, как ожидается, возрастет с 212 до 500 тысяч человек — Хуснуллин

По данным Минфина Украины, на 1 января 2022 года численность населения Мариуполя составляла 425 681 человек.

8:57

Азовсталь в Мариуполе, скорее всего, станет технопарком, там будут рабочие места — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК

8:49

⚡️Первое судно с зерном покинуло порт Одессы — CNN Türk

8:37

Суды в РФ начали отменять решения о выдворении граждан Украины из России «ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения», сообщает газета «Коммерсантъ».

Из-за нарушений миграционного законодательства этих людей содержат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). После начала спецоперации их высылка на Украину стала физически невозможна, в результате только в одном подмосковном центре оказалось 113 граждан Украины.

Отмечается, что ЦВСИГ занимается выдворением нарушивших закон украинцев, однако, поскольку теперь это стало невозможно, лишать их свободы нелегитимно, указал руководитель правовых программ МХГ Роман Киселев. При этом граждане Украины, не имеющие документы, даже не могут их оформить, поскольку консульства Украины в РФ закрыты.

По данным экспертов Московской Хельсинкской группы, уже отменено решение о выдворении из страны 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев освободили в Санкт-Петербурге.

8:32

Российские военные организовали переправу через Днепр у Антоновского моста, закрытого из-за украинских обстрелов.

8:28

8:18

8:12

Россия за 4 месяца получила 60 отказов от западных стран выдать преступников, «почти половина из них приняты по политическим мотивам», заявили РИА «Новости» в МИД РФ.

close
100%
AP Photo/Francois Mori
8:10

Ситуация вокруг Украины и санкции против России изменят устоявшуюся в мире сеть поставок и производства угля, а также приведут к росту выбросов парниковых газов, пишет японская газета Nikkei.

8:06

❗️Первое судно с украинским зерном выйдет из Одессы и направится в Ливан. Корабль Razoni под флагом Сьерра-Леоне отправится в 8:30 мск, сообщили в Минобороны Турции.

close
100%
Wikimedia Commons
8:01

Ряд стран НАТО негласно поддерживают действия Киева по вербовке иностранных граждан для участия в боевых действиях в Донбассе, заявил в интервью РИА «Новости» директор департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.

По его словам, в процесс вербовки «вовлечены не только неправительственные организации, но и украинские диппредставительства за рубежом, что противоречит ряду международных соглашений».

close
100%
Ukrainian Joint Forces Operation Press Service/AP
8:00

Доброе утро! «Газета.Ru» продолжает следить за ходом военной операции ВС РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+