«Визит Пелоси может довести Тайвань до точки невозврата»: чем угрожают военные учения Китая

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси спровоцировал Пекин на проведение одних из самых масштабных учений вокруг Тайваня за последние годы. В считанные дни остров может оказаться в окружении китайских ВМС. Обернутся ли учения полномасштабной военной операцией по захвату Тайваня и остались ли у сторон шансы вернуться к статус-кво — разбиралась «Газета.Ru».

Пелоси улетела, осадок остался

Нэнси Пелоси удалось привлечь внимание всего мира — в течение нескольких часов сотни тысяч людей наблюдали за траекторией полета борта C-40C, ежеминутно проверяя новостные сводки в ожидании драматической развязки. Сенсации не произошло. Пелоси благополучно сошла с трапа самолета, поприветствовала собравшихся в аэропорту Суншань, заявив о «непоколебимой» поддержке тайваньской демократии и отправилась в отел Grand Hyatt.

«Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — заявила Пелоси в ходе встречи с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, которая затем вручила спикеру почетный орден Благожелательных облаков. Соотношение вооруженных сил КНР и Тайваня Отношения между Пекином и Тайбэем крайне обострились после визита в Тайвань спикера палаты... 03 августа 13:22

Решение Пелоси посетить остров вопреки предостережениям Пекина и Вашингтона вызвало острую реакцию даже в демократическом стане. Газета The New York Times упрекнула спикера Палаты представителей США в безрассудстве, а их коллеги из The Washington Post предрекли удручающие последствия, с которыми столкнется Тайвань из-за визита спикера.

Китайские власти, к слову, не стали ждать, пока Пелоси покинет Тайбэй и ясно дали понять администрации Цай Инвэнь, что отвечать за последствия визита американского политика будет Тайвань — уже через несколько часов после прибытия спикера, Пекин начал масштабные учения сразу в нескольких акваториях вокруг острова. Самим учениям предшествовало массовое движение сухопутных войск к прибрежной линии в провинции Фуцзянь, которая находится в менее чем 300 км от Тайваня.

Вслед за началом учений Пекин объявил о введении экономических санкций против Тайбэя. Среди основных мер — прекращение поставок важного для производства полупроводников природного песка, а также приостановка импорта цитрусовых и двух видов рыбной продукции.

В то же время риторика официальных китайских властей косвенно свидетельствует о готовности выйти за рамки сугубо экономического давления.

Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявил, что «деструктивные действия» властей Тайваня ускорят крах правления главы тайваньской администрации, а в китайском МИДе отметили, что Пекин «не оставит места» выступающим за независимость Тайваня силам. Справка С 1683 по 1895 год Тайвань находился под управлением династии Цин, которая потеряла власть над островом в Японо-китайской войне 1894—1895 гг. Тайвань оставался японской колонией вплоть до 1945 года, пока власть не перешла Китайской Республике во главе с Чан Кайши. Читать дальше

Однако Китай не обязательно начнет военную операцию в ближайшее время, поскольку обладает достаточным количеством экономических рычагов, чтобы осложнить жизнь администрации Цай Инвэнь и заставить тайваньский истеблишмент пересмотреть свои приоритеты до следующих президентских выборов в 2024 году. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ, руководитель экспертно-аналитического центра Восточной и Юго-Восточной Азии ИДВ РАН Андрей Виноградов.

«Пекину нет необходимости форсировать силовой вариант решения вопроса сегодня. У него в запасе еще по крайней мере год. А там все будет зависеть от дальнейшего развития международной обстановки. В том числе от того, насколько США будут готовы продолжать линию на обострение отношений с Пекином»,

— рассказал Виноградов «Газете.Ru».

По мнению директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Кашина, на данном этапе Пекин, вероятнее всего, воздержится от проведения военной операции в отношении Тайваня, сделав акцент на экономическом давлении. Однако, уверен собеседник «Газеты.Ru», в дальнейшем Пекин может сместить вектор своего решения в сторону силового решения.

«Практика показывает, что Пекин будет вводить санкции постепенно — процесс растянется на недели, месяцы. Военные учения будут носить все более наступательный в отношении Тайбэя характер. Все это будет доставлять тайваньскому руководству максимум неудобств. К примеру, из-за нарушения транспортного сообщения возникнут негативные эффекты для экономики. Но это всего лишь первая фаза развития ситуации и развития кризиса», — сказал Кашин.

«Далее может быть как стабилизация, так и дальнейшая раскачка напряженности. Многое будет зависеть от США и действий самого Тайваня. На определенном этапе вопрос о военной операции встанет, но это будет зависеть от действий всех сторон. Сейчас такого решения пока что нет»,, — объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ. Статус-кво утерян Еще на прошлой неделе, когда президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин впервые с мая провели переговоры, глава Белого дома обратил внимание, что Вашингтон решительно выступает против односторонних усилий по изменению статус-кво или подрыву мира и стабильности в Тайваньском проливе. Однако именно усилиями спикера Палаты представителя США Пелоси ситуация в регионе рискует обостриться до точки невозврата. Ряд китайских СМИ уже заявили о переходе так называемой «красной линии» в китайско-американских отношениях. Андрей Виноградов не уверен, что стороны смогут вернуться к положению дел, которое сложилось в регионе до визита Нэнси Пелоси. «Операция на Украине — лишь жалкая прелюдия к конфликту на Тайване» На Западе все чаще говорят о еще одном возможном крупном военном конфликте, который может превзойти... 19 июня 13:47 «Отношения КНР с США, по-видимому, окончательно становятся враждебными. Пекин довольно долго — даже во времена [экс-президента США Дональда] Трампа — надеялся, что ему удастся сохранить хотя бы видимость нормальных отношений с США, позволяющую продолжать извлекать выгоды из сложившегося международного разделения труда в мире. Теперь, похоже, Китаю придется пересматривать свою стратегию внешней политики и внешнеэкономической деятельности. Смещая акценты в сторону более активного сотрудничества со странами, которые не поддерживают США и их партнеров по НАТО. В том числе более активного сотрудничества с РФ, ШОС, а также с теми, кого они называют своими объективными и ближайшими союзниками — развивающимися странами», — объяснил доцент Школы востоковедения НИУ ВШЭ. Аналогичное мнение выразил и Василий Кашин, по мнению которого визит Пелоси на Тайвань обернется «необратимыми и трагическими последствиями» для американо-китайских отношений. «Визит Пелоси стал поворотным моментом в развитии ситуации вокруг острова. Китайцы последовательно эволюционировали в сторону силового сценария. Но это событие может подтолкнуть их к окончательному и бесповоротному решению, поскольку в Пекине могут прийти к неутешительным выводам о степени американской решимости вмешиваться в конфликты и всячески им мешать. Визит будет иметь тяжелые и трагические последствия», — обратил внимание Кашин.

Стороны вряд ли смогут вернуться к установившемуся до визита Пелоси статус-кво, потому что Вашингтон должным образом не осудил инициативу Пелоси встретиться с Цай Инвэнь, уверен Василий Кашин.

«К статус-кво вернуться не получится. Ситуация изменилась необратимым образом, поскольку Вашингтон, с одной стороны, подчеркивал самостоятельность Пелоси, но с другой — четкого осуждения не было. Китайцы исходят из того, что акция была согласована с Белым домом. Как бы американцы не утверждали обратное, Пекин захочет дать достойный ответ», — резюмировал Кашин.