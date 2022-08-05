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Политика

«Кто угрожает, будет уничтожен». Израиль и «Исламский джихад»* обменялись ударами

Территория Израиля подверглась удару 80 ракет со стороны сектора Газа

Армия обороны Израиля начала воздушную операцию «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». ВВС страны наносят удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям противника. В ответ по югу Израиля было выпущено около 80 ракет, 33 из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». В Тель-Авиве открыли бомбоубежища. Подробнее об эскалации конфликта — в материале «Газеты.Ru».

В израильских городах Явне и Лахиш сработала сирена воздушной тревоги, предупреждая о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа.

«Сирены прозвучали в городах Явне и Лахиш… за последние несколько минут в центральном и южном Израиле прозвучали сирены», — сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

Один из местных телеканалов транслировал кадры, как система ПВО сбивает ракеты, запущенные с территории Газы. Как пишет The Times of Israel, несколько ракет-перехватчиков системы «Железный купол» поразили приближающиеся ракеты над южной частью Израиля.

По информации СМИ, в результате атак никто не пострадал, но двое мирных жителей были доставлены в больницу с приступом паники, начавшимся после того, как они услышали сирены Red Alert.

Муниципалитет Тель-Авива заявил, что открывает общественные бомбоубежища.

По данным Армии обороны Израиля, палестинский «Исламский джихад» (организация запрещена в России) выпустил около 80 ракет по югу Израиля.

Почти половина из них упала в секторе Газа. Границу перелетели 46, из которых 33 были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Остальные упали на открытой местности, разрушений нет.

Операция «Рассвет»

Армия обороны Израиля сегодня объявила о начале широкомасштабной воздушной операции «Рассвет» против группировки «Исламский джихад». «Наша политика однозначна — тот, кто нам угрожает, будет уничтожен», — заявил министр обороны Израиля Бени Ганц.

ВВС страны наносят удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям группировки.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул, что битва «будет длиться столько, сколько потребуется», так как власти страны придерживаются политики абсолютной нетерпимости к любым попыткам атак из Газы.

«Я полагаюсь на израильское общество и уверен, что оно даст широкую поддержку силам безопасности. Мы будем действовать столько, сколько потребуется, чтобы ликвидировать угрозу гражданам нашей страны. Израиль нанес точный удар по террористам» в палестинском анклаве, мы не ведем войну против жителей сектора Газа», — подчеркнул Лапид.

Ранее палестинский чиновник сообщил общественной телерадиокомпании Kan, что «Исламский джихад» оказывает сильное давление на ХАМАС, призывая присоединился к боевым действиям против Израиля. От ХАМАС пока никаких официальных заявлений не поступало.

В палестинском городе Дженин также началась мобилизация бригады «Аль-Кудс» и бригады «Мучеников Аль-Аксы».

«Эскалация очень опасна»

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с продолжающимся противостоянием между Израилем и палестинским «Исламским джихадом» в Газе.

«Я глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта между палестинскими боевиками и Израилем, в том числе целенаправленным убийством сегодня лидера палестинского исламского джихада в Газе», — сказал он.

«Продолжающаяся эскалация очень опасна. Запуски ракет должны быть немедленно прекращены, и я призываю все стороны избегать дальнейшей эскалации», — заключил Веннесланд.

ООН взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами с целью избежать эскалации конфликта, который «будет иметь разрушительные последствия, в основном для гражданского населения».

В результате атаки ВВС Израиля на сектор Газа сегодня погибли по меньшей мере семь человек, в том числе один из лидеров боевого крыла группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в РФ) «Рот Иерусалима» Тайсир аль-Джабари, а также пятилетняя девочка. Еще 40 человек были ранены, передает Sky News Arabia.

Ситуация на границе обострилась вечером 1 августа, когда израильские военные задержали в лагере палестинских беженцев «Дженин» одного из лидеров «Исламского джихада». В тот же день дороги около сектора Газа были блокированы, а КПП «Эрез» закрыт. Меры были приняты из-за возможной реакции группировки на арест.

*   организация запрещена в России
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