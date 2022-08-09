Военная операция РФ на Украине. День 167-й

В результате вечернего обстрела со стороны ВСУ пострадал ребенок 2019 года рождения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
По последним данным ООН, с начала российской спецоперации на Украине потери среди мирного населения составляют: 5401 убитый (в том числе 355 детей), 7466 раненых (в том числе 580 детей). 18,3 млн украинцев покинули свои дома, начиная с 24 февраля. 10,3 млн из них вынуждены были уехать из страны, став беженцами.
ВСУ за сутки 81 раз обстреляли ДНР, погибли четыре мирных жителя, сообщили в республике — ТАСС.
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов сегодня опустилась ниже $2 000 за 1 тыс. куб. м впервые с конца июля, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Медведев сравнил с идеями Гитлера слова Зеленского об ответственности всего населения России — ТАСС.
Кабмин Финляндии рассматривает возможность ввода ограничений на транзитный туризм из России в Европу. Предполагается, что эта мера будет касаться граждан РФ, которые прибывают в ЕС через территорию республики по финским визам, рассказал глава консульской службы МИД Юсси Таннер.
«Пока непонятно, как финны будут контролировать перемещение российских граждан внутри Евросоюза – паспортного контроля при перелетах внутри шенгенской зоны нет. Возможно, пограничники просто будут спрашивать у туристов цель поездки», — пишет TourDom.ru.
Страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал закрытие границ «самыми важными санкциями», пишет The Washington Post
Зеленский заявил, что «россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».
При этом президент Украины уточнил, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. По его мнению, нужно призвать к ответственности все население России. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — указал Зеленский.
Он отметил, что другие антироссийские санкции «слабые» по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.
Президент Украины Владимир ЗеленскийUkrainian Presidential Press Service/Reuters
❗️Росавиация продлила до 17 августа временный режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части РФ — ТАСС.
На фоне закрытия аэропортов резко выросла железнодорожная перевозка в Крым, отмечает TourDom.ru. По сообщению компании «Гранд Сервис Экспресс», на поездах на полуостров с января по июль прибыло 1,4 млн пассажиров. Это почти в 2 раза больше, чем за отчетный период в прошлом году.
Согласно опросу, проведенному Russian Field, 60% россиян поддержали бы приказ президента России Владимир Путина начать наступление на Киев силами российской армии, пишет газета «Коммерсантъ».
Опрос, проведенный исследователями с 28 по 31 июля, показал, что более половины россиян (59%) считают спецоперацию на Украине «затянувшейся», при этом еще до трети респондентов предполагают, что боевые действия продлятся еще более года.
В успешном ходе спецоперации уверены 62% респондентов, еще 19% уверены в обратном, а еще 19% не смогли определиться с мнением. Кроме того, вариант с заключением мира и прекращением специальной военной операции одобрили 65% россиян.
Данные опроса свидетельствуют, что за продолжение спецоперации выступают 52% россиян, а за мирные переговоры — 38%.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что по внедрению карты «Мир» в Турции «есть серьезные подвижки». Однако, судя по отзывам российских туристов, с расчетами пока есть сложности – безналичная оплата проходит не везде, передает TourDom.ru.
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью обратился к украинским гражданам после контрольной встречи с донецким «Шахтером» (5:0).
«Все, кто присутствовал сегодня на «Стадио Олимпико», глубоко чувствуют проблемы граждан Украины. Они демонстрируют, насколько сплочены, смелые и дружные. Мы знаем, чего хотим, — а хотим мы того же, что и все: счастья и мира. Мы видели многих украинских детей, их красивые лица и улыбки. Они продолжают улыбаться! Надеемся, что они будут улыбаться еще чаще», – сказал Моуриньо.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе МоуриньюReuters
Украинская легкоатлетка, бронзовый призер ОИ-2012 Ольга Саладуха в эфире YouTube-канала «Прямой FM» поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«На соревнованиях украинские спортсмены даже не выходили на дорожку. Затем последовало заявление президента МОК, что они позволяют быть Исинбаевой и Тарпищеву на каких-то мероприятиях. У нас это вызывало возмущение. Если они русские, мы потребовали, что ни жюри, ни судьи, ни тренеры, ни руководящие органы, ни спортсмены – нигде не должно быть россиян. Хотя бы в нынешнее время они должны быть отстранены», — сказала Саладуха.
Появление информации о проблемах в отношениях стран Запада и президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать об их желании подтолкнуть Киев к достижению компромиссного мира с РФ, пишет «Страна.ua».
По информации источника издания в политических кругах, на подобном решении и договоренности с Москвой якобы настаивают президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.
Представительство ДНР сообщило, что ВСУ обстреляли поселок на севере Горловки из артиллерии натовского калибра. «Выпущено шесть снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что средства ПВО отразили удары украинских военных — ТАСС.
Представительство ДНР также информирует, что подразделения ВСУ обстреляли города Макеевка и Ясиноватая из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца.
По данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, в 06:30 ВСУ выпустили по Ясиноватой четыре снаряда калибра 155 мм. В 06:40 украинские силовики выпустили еще четыре снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки. ВСУ также обстреляли Ясиноватую из 152-миллиметровых артиллерийских орудий, передает ТАСС.
Представительство ДНР сообщило, что подразделения ВСУ выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка — ТАСС.
ВСУ более чем за пять месяцев эскалации чаще всего обстреливали города ДНР из реактивных систем залпового огня «Град» и артиллерии натовского калибра 155 мм — ТАСС.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что новый пакет американской военной помощи Киеву на $1 млрд якобы подтверждает, что «США не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса на Украине, а хотят затянуть конфликт» — ТАСС.
В представительстве ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Волноваху в ДНР из ствольной артиллерии калибра 155 мм, которая стоит на вооружении стран НАТО. По его информации, ВСУ в 01:55 выпустили по Волновахе восемь снарядов калибра 155 мм — ТАСС.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждает, что ВСУ обстреляли Донецк из ствольной артиллерии калибра 152 мм. По его данным, украинские силовики в 01:10 выпустили по Кировскому району города шесть снарядов из артиллерии калибра 152 мм.
Также в представительстве сообщили, что в 00:30 ВСУ открыли огонь по Макеевке, выпустив три снаряда из артиллерии калибра 155 мм, передает ТАСС.
«Россия поражена цинизмом президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего российские войска в якобы обстреле Запорожской АЭС», — заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий — ТАСС.
США наладили стабильные поставки Украине снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS, передано уже «множество сотен» таких боеприпасов и в будущем следует ожидать продолжения данных шагов Вашингтона, указал замглавы Пентагона Колин Кол — ТАСС.