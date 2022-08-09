Военная операция РФ на Украине. День 167-й

09:27

Страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, считает президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал закрытие границ «самыми важными санкциями», пишет The Washington Post

Зеленский заявил, что «россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». По его мнению, российские граждане «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

При этом президент Украины уточнил, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. По его мнению, нужно призвать к ответственности все население России. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — указал Зеленский.

Он отметил, что другие антироссийские санкции «слабые» по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей.