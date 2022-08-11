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Политика

«Зима без газа». В России не видят причин возобновлять поставки «недружественной стране»

Сенатор Пушков заявил, что «надо дать возможность» Болгарии провести зиму без газа из России

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Валерий Шарифулин/ТАСС
Болгария сама отказалась от поставок газа из РФ, считает российский сенатор Алексей Пушков. Комментируя заявления чиновников из Софии о переговорах с «Газпромом», он отметил, что причин возобновлять экспорт топлива на территорию «враждебного государства» нет. Такое мнение Пушков выразил на фоне очередного витка дипломатической напряженности в отношениях двух стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии нет, София «отчаянно стремилась» провести зиму без голубого топлива из РФ. С таким утверждением выступил российский сенатор Алексей Пушков. Министр энергетики правительства Болгарии Росен Христов ранее заявил, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от «Газпрома».

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа.

Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, с 27 апреля «Газпром» приостановил поставки болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа оплаты по новой схеме, как того требовала Москва после перехода на расчеты в российской национальной валюте с «недружественными странами». Для этого покупателям необходимо открыть в «Газпромбанке» валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет — эту сумму и получает «Газпром».

Тогда в Болгарии не восприняли всерьез заявления российской стороны об изменениях в схеме оплаты, которые произошли на фоне антироссийских санкций. А директор компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов вообще принял за шутку письмо компании «Газпром-экспорт» об оплате российского газа в рублях. Как сообщает ТАСС, во вторник Йоцов признался об этом во время заседания Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР).

«До последнего верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него [в долларах] 26 апреля. Думали, что все это шутка», — сказал Йоцов.

В начале августа председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с «Газпромом», но ставит условие об изменении деталей контракта. Он добавил, что речь идет о договоре, который подписан до конца 2022 года, но гипотетически «Газпром» может изменить свои условия. По его словам, существует вероятность возобновления поставок российского газа.

Как пишет Mediapool, «многие ждут возобновления переговоров с «Газпромом» со стороны технического правительства Болгарии».

«Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от «Газпрома». В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», — сказал Росен Христов в эфире телеканала bTV.

Болгария оказалась в списке «недружественных государств» в начале марта, когда правительство РФ утвердило соответствующий перечень стран, «совершающих в отношении России недружественные действия». В него вошли 48 государств.

8 августа Москва объявила 14 сотрудников посольства и консульских служб Болгарии «неприемлемыми» и персонами нон грата. Соответствующую ноту МИД России получил глава болгарской дипломатической миссии Атанас Крыстин.

Позднее болгарский МИД уточнил, что речь идет о четырех дипломатах и 10 технических сотрудниках из диппредставительств в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также из Центра промышленности Болгарии в Москве. Они должны покинуть страну в течение 120 часов.

В МИД РФ пояснили, что это ответная мера на решения Софии выслать 70 сотрудников российских учреждений, ввести квоты для дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии и временно закрыть Генконсульство в Русе.

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