«Зима без газа». В России не видят причин возобновлять поставки «недружественной стране»

Болгария сама отказалась от поставок газа из РФ, считает российский сенатор Алексей Пушков. Комментируя заявления чиновников из Софии о переговорах с «Газпромом», он отметил, что причин возобновлять экспорт топлива на территорию «враждебного государства» нет. Такое мнение Пушков выразил на фоне очередного витка дипломатической напряженности в отношениях двух стран. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Причин возобновлять поставки газа «недружественной» Болгарии нет, София «отчаянно стремилась» провести зиму без голубого топлива из РФ. С таким утверждением выступил российский сенатор Алексей Пушков. Министр энергетики правительства Болгарии Росен Христов ранее заявил, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от «Газпрома». Bloomberg указал на победу России в противостоянии с Западом Россия одерживает победу в противостоянии на мировом рынке нефти, несмотря на жесткие санкции... 11 августа 05:53

«Полагаю, Болгарии надо дать возможность сделать то, к чему она так отчаянно стремилась, — провести зиму без российского газа.

Не вполне понятно, по какой причине следует продолжать поставки газа активно «недружественному», то есть враждебному государству, тем более, что оно само от них отказалось», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, с 27 апреля «Газпром» приостановил поставки болгарской компании «Булгаргаз» из-за отказа оплаты по новой схеме, как того требовала Москва после перехода на расчеты в российской национальной валюте с «недружественными странами». Для этого покупателям необходимо открыть в «Газпромбанке» валютный и рублевый счета: на первый поступает оплата в валюте, банк продает ее на Мосбирже и зачисляет деньги на второй счет — эту сумму и получает «Газпром».

Тогда в Болгарии не восприняли всерьез заявления российской стороны об изменениях в схеме оплаты, которые произошли на фоне антироссийских санкций. А директор компании «Булгаргаз» Людмил Йоцов вообще принял за шутку письмо компании «Газпром-экспорт» об оплате российского газа в рублях. Как сообщает ТАСС, во вторник Йоцов признался об этом во время заседания Комиссии по энергетическому и водному регулированию (КЕВР).

«До последнего верили, что поставки газа для нас не будут остановлены, потому что мы заплатили за него [в долларах] 26 апреля. Думали, что все это шутка», — сказал Йоцов. Министр энергетики Болгарии Христов допустил, что поставки российского газа возобновятся Министр энергетики Болгарии Росен Христов заявил, что поставки российского газа могут возобновиться. Об этом... 11 августа 10:08

В начале августа председатель совета директоров «Булгаргаза» Иван Топчийски сообщил, что компания продолжает вести переговоры с «Газпромом», но ставит условие об изменении деталей контракта. Он добавил, что речь идет о договоре, который подписан до конца 2022 года, но гипотетически «Газпром» может изменить свои условия. По его словам, существует вероятность возобновления поставок российского газа.

Как пишет Mediapool, «многие ждут возобновления переговоров с «Газпромом» со стороны технического правительства Болгарии».

«Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от «Газпрома». В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой», — сказал Росен Христов в эфире телеканала bTV.

Болгария оказалась в списке «недружественных государств» в начале марта, когда правительство РФ утвердило соответствующий перечень стран, «совершающих в отношении России недружественные действия». В него вошли 48 государств. Военная операция РФ на Украине. День 169-й Украинские военные обстреляли пивоваренный завод в Донецке, погиб один человек, в результате удара... 11 августа 10:14

8 августа Москва объявила 14 сотрудников посольства и консульских служб Болгарии «неприемлемыми» и персонами нон грата. Соответствующую ноту МИД России получил глава болгарской дипломатической миссии Атанас Крыстин.

Позднее болгарский МИД уточнил, что речь идет о четырех дипломатах и 10 технических сотрудниках из диппредставительств в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а также из Центра промышленности Болгарии в Москве. Они должны покинуть страну в течение 120 часов.

В МИД РФ пояснили, что это ответная мера на решения Софии выслать 70 сотрудников российских учреждений, ввести квоты для дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии и временно закрыть Генконсульство в Русе.