Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Чемпионка ОИ Непряева рассказала о неприятных последствиях после... 08:06
Тренер бойца Чимаева Финфу не считает Махачева фаворитом боя... 07:55
Reuters: Венесуэла остановила поставки нефти в Европу... 07:50
Экс-тренер «Тоттенхэма» Реднапп не исключил, что... 07:44
Врач объяснила, как проверить, есть ли запах изо рта 07:40
В Северной Корее отменен масочный режим 07:35
Тарпищев о теннисистке Касаткиной: мы видим новое рождение этой... 07:32
Диетолог Круглова: вино содержит полезные для здоровья вещества 07:31
В Брянской области ребенок застрял на эстакаде... 07:29
В «Краснодаре» отказались комментировать возможный... 07:25
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Политика

Военная операция на Украине. День 171-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 171-й день

close
100%
Станислав Красильников/ТАСС
В МИД РФ заявили, что США предупреждены о «точках невозврата» в отношениях с Россией и призвали Украину вспомнить о чувстве самосохранения при обстрелах Запорожской АЭС. Совместный координационный центр одобрил выход 13 августа из украинских портов двух сухогрузов с продовольствием. За сутки на территории ДНР погибли три человека, еще 11 ранены. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:12

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия призвал Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.

«Мы призываем и Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать все для того, чтобы эти обстрелы прекратились, иначе мы рано или поздно придем к катастрофе. Неужели чувство самосохранения в данном случае не возымеет места? Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно, это будет страшно. <...> Еще немного - и может произойти катастрофа», — приводит его слова ТАСС.

close
100%
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

РИА «Новости»
8:10

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход в субботу из украинских портов двух судов с зерном.

Сухогруз Thoe выходит из Черноморска с 2,9 тыс. тонн семян подсолнуха на борту. Их планируется доставить в порт Текирдаг в Турции.

Сухогруз Fulmar S выйдет оттуда же — с 12 тыс. тонн пшеницы, и направится в турецкий порт Искендерун.

8:05

За сутки на территории Донецкой народной республики (ДНР) погибли три человека, 11 были ранены.

8:02

В МИД РФ заявили, что США предупреждены о «точках невозврата» в отношениях с Россией.

«Упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — заявил ТАСС директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

8:01

Доброе утро! Мы продолжаем вести трансляцию специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Скопировать ссылку

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+