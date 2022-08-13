Военная операция на Украине. День 171-й

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия призвал Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС.
«Мы призываем и Украину, и тех, кто имеет влияние на киевский режим, сделать все для того, чтобы эти обстрелы прекратились, иначе мы рано или поздно придем к катастрофе. Неужели чувство самосохранения в данном случае не возымеет места? Ведь если что-то случится, это будет очень и очень серьезно, это будет страшно. <...> Еще немного - и может произойти катастрофа», — приводит его слова ТАСС.
Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в ЭнергодареРИА «Новости»
Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле одобрил выход в субботу из украинских портов двух судов с зерном.
Сухогруз Thoe выходит из Черноморска с 2,9 тыс. тонн семян подсолнуха на борту. Их планируется доставить в порт Текирдаг в Турции.
Сухогруз Fulmar S выйдет оттуда же — с 12 тыс. тонн пшеницы, и направится в турецкий порт Искендерун.
За сутки на территории Донецкой народной республики (ДНР) погибли три человека, 11 были ранены.
В МИД РФ заявили, что США предупреждены о «точках невозврата» в отношениях с Россией.
«Упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной — спонсором терроризма». Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва. Американская сторона предупреждена», — заявил ТАСС директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.