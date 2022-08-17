«Вы знаете, кто ваш злейший враг? Вы»: Арестович осудил ненависть украинцев к русским

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал слабостью и глупостью ненависть некоторых украинцев к русским и заявил, что «десятки и сотни тысяч колеблющихся» могли бы встать на сторону Украины. Также он оправдал президента страны Владимира Зеленского за то, что тот в феврале не предупредил население о готовящейся спецоперации ВС России.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович 16 августа в своем Telegram-канале заявил, что за «слабость и глупость» украинцев заплатят их близкие «тысячами жизней». Он отметил, что путь ненависти и отрицания, запуск процесса культуры отмены русских и белорусов – «решение для устрицы». Также в публикациях 17 августа Арестович заявил, что сокрытие информации о начале спецоперации президентом страны Владимиром Зеленским было вынужденной мерой.

«Вы не блистали умом и силой и в мирное время, а когда пришла война решили, что теперь ваши глупость и слабость оправданы. Пыжится можно сколько угодно, но вы - слабые. А под давлением — и самые глупые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих беларусов. Слабые выбирают самые простые решения», — написал Арестович.

По его словам, те украинцы, которые желают выплеснуть эмоции и запустить культуру отмены, рассчитывают на похвалу, однако у них «прибавилось только дури».

«Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы», — отметил он.

Время платить

Арестович полагает, что ненависть украинцев к русским и белорусам привела к тому, что от обоих народов Украина не получает поддержки, а Киев таким образом лишился помощи «от рядовых бойцов до специалистов и миллионеров».

«Это десятки и сотни тысяч колеблющихся, которые могли бы стать на нашу сторону — хотя бы внутренним несогласием — и не станут. Это ресурсы, которые они могли бы саботировать у наших врагов, или даже перенаправить к нам», — написал он, отметив, что теперь гражданам Украины придется «самим оплатить эти ресурсы тысячами жизней родных и близких».

По мнению Арестовича, данная ситуация может спровоцировать непредсказуемые последствия в будущем, после завершения российско-украинского конфликта, «во время событий внутри в самой РФ и Белоруссии, которые хлестнут по нам самое малое рикошетом. А, скорее всего, не самым малым». Однако советник Офиса президента не уточнил характер грядущих событий.

Также он обвинил участников боевых действий со стороны Киева в неумении воевать. «Умеющий воевать не отдает противнику ресурсы — он забирает их у него. Вы взялись бороться с противником, который в десятки раз мощнее по потенциалу, и — добровольно добавили ему потенциал».

Слабость — злейший враг

«Официальное определение «слабости» из оперативного словаря — «действия против наилучшего решения в данной ситуации». Для того, чтобы компенсировать свою слабость, вы занимаетесь неуемным восхвалением себя в соцсетях. <…> Ваши мозги эксплуатируют дилеры общественного мнения, которые быстро смекнули — что сейчас лучше продаётся. <…> Вам и расхлёбывать. Умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей», — сказал он.

В заключение он добавил, что надежда «слабых» украинцев на то, что «война все спишет» — не оправдается. «Мужчина не тот, кто умеет воевать. А тот, кто знает, кто его враг. Вы знаете, кто ваш злейший враг? Вы», — заключил он.

Защита Зеленского

В публикациях 17 августа Арестович оправдал президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью The Washington Post заявил, что намеренно не предупредил население страны о начале специальной военной операции ВС РФ. По его словам, это привело бы к панике, массовому отъезду жителей из страны и краху финансовой и логистической систем.

«Началась бы паника, массовая выемка денег, массовое оставление страны, разрыв производственных цепочек, бюджетный кризис, и уже в марте было бы не на что покупать снаряды. Найдите мне в современной истории примеры, когда госвласть предупреждала своих граждан о начале войны?» — написал он. «Если посеем хаос, русские нас сожрут». Зеленский признался, что знал о спецоперации Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что получал предупреждения от западных разведок... 16 августа 23:48

По его словам, в первые недели СВО с Украины бежали «целые управления силовиков» и «другие уважаемые люди».

«Самые храбрые храбрились — кто из Закарпатья, а кто – из Европы. Рассказывали, как надо побеждать», — написал он.

Также он признал ошибку украинских властей в подготовке страны к боевым действиям, поскольку «человечество не находится в фазе, когда умеет осуществлять процессы такого масштаба без ошибок». Народные массы, по его словам, могут лишь дать оценку действиям руководства страны на выборах и требовать создания специальной комиссии после окончания боевых действий, которая будет расследовать эти ошибки.

Охота на Зеленских

Кроме того, он заявил, что президент не вывозил свою семью с Украины с началом спецоперации.

«Президент тоже не вывез семью, и она встречала начало войны здесь. За его семьей специально охотились. И охотятся», — заявил он.

Также Арестович заявил, что список недостатков Зеленского составляют лишь два качества — его доброта и человечность.

Заявление Зеленского

Президент Украины 16 августа в интервью The Washington Post рассказал, что получал предупреждения от западных разведок о готовящейся спецоперации РФ, но не стал уведомлять о ней украинцев. По словам политика, он опасался хаоса, который непременно возник бы из-за паники и еще сильнее ослабил бы страну. Большинство граждан, в том числе и вся его семья, остались на родине и никуда не уехали, подчеркнул он.

«В целом, наше внутреннее ощущение было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны», — сказал он.

По словам украинского лидера, к 24 февраля Украина была «настолько сильна, насколько могла». Часть жителей покинула страну, но «большинство осталось здесь, они сражались за свои дома».

Зеленский также рассказал, что весь декабрь, январь и февраль граждане Украины активно выводили деньги из экономики государства. «Мы могли бы быть строгими в этом отношении, но мы не позволяли ни Национальному банку, ни кому-либо еще ограничивать возможность людей забирать свои деньги. Хотя мы прекрасно понимали, что это отразится на экономике страны», — отметил он.

Также он напомнил, что сразу после начала спецоперации просил страны Запада закрыть воздушное пространство, однако этого так и не было сделано.