«Да, я веселилась, даже бурно». В Финляндии подозревают премьера в употреблении наркотиков

Финский премьер Санна Марин вновь оказалась в центре скандала после публикации в СМИ видео, на которых она танцует и веселится в компании друзей. Политик заявила, что «не делала ничего противозаконного и кроме алкоголя не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого», а также призвала понять, что «на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь». В некоторых финских СМИ Марин обвинили в причинении вреда репутации власти, однако ряд политиков встал на сторону премьера.

36-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что не видит ничего предосудительного в видеозаписях из соцетей, на которых она поет и танцует в компании друзей. Вечеринка с участием премьера состоялась несколько недель назад, однако в СМИ видео с мероприятия попали только сейчас. Премьер Финляндии согласилась пройти тест на наркотики в связи со скандалом в СМИ Премьер-министр Финляндии Санна Марин согласилась пройти тест на наркотики в связи со скандалом... 18 августа 19:26

По словам политика, она знала, что участники вечеринки снимают происходящее на смартфоны, однако была уверена, что ролики не попадут в публичный доступ, поскольку «речь идет о личных видео, снятых в частных помещениях».

«Сожалею, что эти видео стали достоянием общественности. Они были сняты на одной из вечеринок с друзьями несколько недель назад. Мы отрывались, танцевали и пели», — сказала Марин. Она добавила, что «не делала ничего противозаконного и кроме алкоголя не принимала ни наркотиков, ни чего-либо другого».

Также она рассказала, что после вечеринки посетила два бара в центре Хельсинки.

«Я хочу показать, что на ключевых государственных должностях находятся обычные люди, ведущие обычную жизнь. У меня есть семья, работа, а еще у меня есть свободное время, которое я провожу с друзьями так же, как и многие другие люди моего возраста»,

— заявила финский премьер.

Ранее газеты Iltalehti и Ilta-Sanomat распространили видео, на которых наряду с премьер-министром веселятся член парламента Илмари Нурминен, телеведущие Тинни Викстрём и Каролина Туоминен, фотограф Янита Аутио, стилист Веса Сильвер, певица Альма, другие финские знаменитости.

Некоторые СМИ сообщают, что в одном из роликов можно услышать слово «jauhojengi» (термин «jauho» иногда используется для обозначения наркотиков). Однако пользователи социальных сетей отметили, что, скорее всего, звучало слово «jallujengi» или «jallu jenny», что является отсылкой к финскому ликеру Jaloviina, уточняет телеканал Yle. Тем не менее, премьера попросили объяснить, употребляли ли на вечеринке наркотики.

«Я не употребляла наркотиков и ничего кроме алкоголя. Да, я веселилась, даже бурно <…> Я танцевала, пела, веселилась, делала совершенно законные вещи. Я также не видела, чтобы другие так действовали [употребляли наркотики]», — заявила Марин в эфире Yle.

Премьер-министр также заявила, что готова пройти тест на наркотики, если это необходимо. Ее комментарий прозвучал после того, как председатель оппозиционной партии «Истинные финны» Риикка Пурра призвала ее добровольно пройти такой тест.

«Мне нечего скрывать. Я не употребляю наркотики», – подчеркнула Марин. Премьер также заявила, что не чувствует необходимости менять свое поведение, поскольку не считает, что сделала что-то плохое.

«Да, я буду тем же человеком, что и раньше, и надеюсь, что это будет принято. Мы живем в условиях демократии. На выборах каждый может решить эти вопросы», — сказала премьер.

Она выразила надежду, что теперь в центре внимания будет ее политическая деятельность. «Я намерена сконцентрироваться на исполнении обязанностей премьер-министра. Предстоит много работы. Хотя иногда у меня бывает выходной, и я отдыхаю со своими друзьями», — сказала политик. Она также не намерена выяснять, кто сделал нарезку из снятых на вечеринке видео и опубликовал ее.

Реакция СМИ и финских политиков

Ряд финских СМИ обвинили Санну Марин в причинении вреда репутации государственной власти, упирая на то, что новость о вечеринке активно подхватили зарубежные издания. Финскому премьеру Марин пришлось оправдываться после утечки видео с вечеринки Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в центре скандала после того, как в сети появилось... 18 августа 19:26

При этом финские политики разошлись в оценках случившегося. Так, депутат от «Финляндского центра» Микко Кярня предложил использовать слово «jauhojengi» для обозначения команды премьера.

«На фоне публичного обсуждения было бы разумно, если бы премьер-министр добровольно прошла обследование на наркотики, результаты которого были бы обнародованы независимым органом. Люди имеют право ждать этого от своего премьер-министра», — заявил депутат.

Член партии Liike Nyt Микаэль Юнгнер, напротив, встал на сторону Санны Марин, призвав «уважать частную жизнь каждого и дорожить человеческим достоинством, даже если речь о премьер-министре». Он назвал утечку видео возмутительной и заявил, что «попытка набрать на ней очки, в том числе со стороны СМИ, безвкусна».

Бывший министр иностранных дел Тимо Сойни заявил, что такое поведение премьера не могло остаться без внимания.

«Мне не хочется бросать камень первым, но я знаю, что на этих должностях нужно жить неестественно безупречной жизнью», — констатировал Сойни.

Он также подчеркнул, что самые большие ошибки в политике совершаются именно тогда, когда карьера лучше всего развивается.

В свою очередь председатель парламентской фракции СДП Антти Линдтман заявил, что Санна Марин пользуется доверием группы. Он отметил, что инцидент связан с тем, что премьер-министр делал в свое личное время.

«В конце концов, даже премьер-министр всего лишь человек», — отметил Линдтман.

Ранее немецкий журнал Bild, оценивая имидж Марин, назвал ее «самым крутым политиком в мире».

«Она — самый важный политик в своей стране, ей приходится вести страну через один из самых опасных кризисов своего времени из-за воинственной активности соседней России — и она все еще находит время для празднования», — написала газета.

Ответственность премьер-министра

Финский политолог Йохан Бекман в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Санну Марин никто не может уволить, поскольку она «под спецохраной» НАТО.

«Я напомню, что в феврале 2021 года был опубликован специальный отчет военного блока об информационной защите правительства Финляндии и про Санну Марин конкретно. Там стало понятно, что у НАТО есть особая программа защиты», — заявил политолог.

Он также считает, что есть вероятность того, что на вечеринке употребляли наркотики. «Там про порошок идет речь… Санна Марин утверждает, что на видео она не слышала слово порошок, хотя абсолютно всем понятно, что на видео фигурирует слово порошок», — утверждает Бекман.

Он со ссылкой на финские СМИ рассказал, что после вечеринки Санна Марин отправилась в ночной клуб Teatteri в центре Хельсинки. Как отмечало издание Seiskа, премьер к тому моменту уже была пьяна.

Вторая вечеринка за год

О подобных вечеринках с участием финского премьера уже сообщалось в СМИ. В декабре 2021 года в Финляндии произошел скандал из-за того, что Санна Марин провела вечер в ночном клубе после контакта с зараженным COVID-19. Грудь премьер-министра: как Санна Марин разделила Финляндию В Финляндии в начале октября разгорелся скандал из-за фотографии премьер-министра страны Санны Марин в модном... 22 октября 22:21

Сначала премьеру сказали, что ей не нужно изолироваться, поскольку она была полностью вакцинирована, но позже она пропустила сообщение, в котором ей рекомендовали уйти на самоизоляцию.

Марин объяснила, что пропустила текстовое сообщение, которое было отправлено на ее правительственный телефон, а не на личный гаджет, который у нее был с собой. Критики премьер-министра заявили, что она должна была всегда иметь при себе правительственный телефон из соображений национальной безопасности.

Канцлер юстиции Туомас Пёйсти по итогам разбирательства постановил, что Марин не нарушила никаких правил, когда пошла в ночной клуб без официального правительственного телефона. После инцидента была введена новая система, которая требует, чтобы получатель официальных сообщений подтверждал их получение. Марин принесла извинение за свой поступок и заявила, что ей необходимо было избегать социальных контактов.