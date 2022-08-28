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Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
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Стиль
Фото
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Политика

Тест: помыться или не бриться. Как европейцам советуют экономить в условиях энергокризиса

Попробуйте найти настоящие и выдуманные рекомендации европейцам о том, как экономить электроэнергию

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Джулия Робертс в фильме «Красотка» (1990)

Джулия Робертс в фильме «Красотка» (1990)

Touchstone Pictures
Европейцы стремятся отказаться от энергоресурсов из России, насколько это возможно. Местные власти, врачи и журналисты начали давать советы о том, как сэкономить на воде и свете, а в некоторых регионах уже штрафуют за несоблюдение антикризисных мер. «Газета.Ru» предлагает вам угадать, какие предложения по экономии ресурсов выдвигались в реальности, а какие — нет.

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