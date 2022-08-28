28 августа 2022, 09:49 Политика Тест: помыться или не бриться. Как европейцам советуют экономить в условиях энергокризиса Попробуйте найти настоящие и выдуманные рекомендации европейцам о том, как экономить электроэнергию Кристина Сизова

close 100% Джулия Робертс в фильме «Красотка» (1990) Touchstone Pictures