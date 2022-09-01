Военная операция РФ на Украине. День 190-й

❗️В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, по ним «работает авиация» — РИА «Новости» со ссылкой на главу города
Министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в пятницу одобрят план по ограничению цен на российскую нефть, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«Ожидаемое объявление открывает новый фронт в практически безуспешных попытках Запада сократить доходы России от продажи энергоносителей. <...> Тем не менее чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов, касающихся того, как будет действовать ограничение цен», — приводит выдержку из материала ТАСС.
Риэлторам, сдающим принадлежащую семье украинского президента Владимира Зеленского виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, запрещено вести переговоры с российскими клиентами. Об этом рассказал в среду газете La Stampa представитель агентства Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини.
Он подчеркнул, что вилла записана на итальянскую компанию, которой подчиняется другая на Кипре, и принадлежит жене [президента Украины] Зеленского.
«Мы уполномочены сдать ее в аренду при условии, что съемщиками не будут русские», — рассказал Сальвини.
Риэлтор сообщил, что в течение лета объект сдавался, но сейчас снова пустует. Он не уточнил, кто был съемщиком. Ранее другая газета Il Tirreno распространила информацию, что «виллу Зеленского арендовала российская пара, проживающая в Лондоне».
❗️Три мирных жителя погибли, один ранен при массированном обстреле Энергодара украинскими войсками, сообщили РИА «Новости» в администрации города.
❗️Город Энергодар утром в четверг подвергся массированному артиллерийскому удару, передает «Интерфакс».
Обстрел начался примерно в 6:00 мск 1 сентября.
Взрывы звучат в разных частях города каждые 3-4 минуты, в том числе в жилых микрорайонах и возле административных зданий в центре города. Во временной администрации города заявили, что
в результате обстрела в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома, в здание детского сада в центре, а также припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые, их число уточняется.