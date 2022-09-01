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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 190-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 190-й день

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Сапер Международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой проверяет школу №60 в Мариуполе перед Днем знаний

Сапер Международного противоминного центра ВС РФ со служебной собакой проверяет школу №60 в Мариуполе перед Днем знаний

Илья Питалев/РИА «Новости»
Город Энергодар, где находится Запорожская АЭС, утром был обстрелян из артиллерии, погибли три человека, один был ранен. Министры финансов стран-участниц G7 одобрят план по ограничению цен на российскую нефть, утверждают американские СМИ. Виллу семьи Зеленских в Италии запретили сдавать россиянам. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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8:19

❗️В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, по ним «работает авиация» — РИА «Новости» со ссылкой на главу города

8:15

Министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече в пятницу одобрят план по ограничению цен на российскую нефть, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Ожидаемое объявление открывает новый фронт в практически безуспешных попытках Запада сократить доходы России от продажи энергоносителей. <...> Тем не менее чиновники пытаются решить несколько сложных вопросов, касающихся того, как будет действовать ограничение цен», — приводит выдержку из материала ТАСС.

8:11

Риэлторам, сдающим принадлежащую семье украинского президента Владимира Зеленского виллы «Виттория апуана» в Форте-деи-Марми, запрещено вести переговоры с российскими клиентами. Об этом рассказал в среду газете La Stampa представитель агентства Real Estate Forte dei Marmi Villas Клаудио Сальвини.

Он подчеркнул, что вилла записана на итальянскую компанию, которой подчиняется другая на Кипре, и принадлежит жене [президента Украины] Зеленского.

«Мы уполномочены сдать ее в аренду при условии, что съемщиками не будут русские», — рассказал Сальвини.

Риэлтор сообщил, что в течение лета объект сдавался, но сейчас снова пустует. Он не уточнил, кто был съемщиком. Ранее другая газета Il Tirreno распространила информацию, что «виллу Зеленского арендовала российская пара, проживающая в Лондоне».

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Reuters
8:07

❗️Три мирных жителя погибли, один ранен при массированном обстреле Энергодара украинскими войсками, сообщили РИА «Новости» в администрации города.

8:02

❗️Город Энергодар утром в четверг подвергся массированному артиллерийскому удару, передает «Интерфакс».

Обстрел начался примерно в 6:00 мск 1 сентября.

Взрывы звучат в разных частях города каждые 3-4 минуты, в том числе в жилых микрорайонах и возле административных зданий в центре города. Во временной администрации города заявили, что

в результате обстрела в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома, в здание детского сада в центре, а также припаркованные автомобили. Есть погибшие и раненые, их число уточняется.

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Телеграм-канал «RT на русском»
8:00

Доброе утро, дорогие читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом специальной военной операции ВС РФ на Украине.

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