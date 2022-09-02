Кристина — жертва фашиста. Кто стрелял в вице-президента Аргентины

Покушение на убийство вице-президента Аргентины Кристины Киршнер совершил в Буэнос-Айресе гражданин Бразилии. Пистолет, которым был вооружен злоумышленник, дал осечку – хотя направлен был прямо в лицо политика. Бразилец был задержан. Экс-президент Бразилии осудил преступника и назвал его «фашистом». Что произошло в Буэнос-Айресе — в материале «Газеты.Ru».

В столице Аргентины Буэнос-Айресе вооруженный пистолетом мужчина попытался застрелить вице-президента страны Кристину Киршнер. Об этом сообщает телеканал Todo Noticias.

Покушение произошло вечером 1 сентября по времени Буэнос-Айреса возле дома политика – она стояла возле своей машины, общаясь со сторонниками.

В этот момент 35-летний бразилец Фернандо Андрес Сабаг Монтьель направил в лицо Киршнер самозарядный пистолет аргентинского производства Bersa Thunder 380. Однако произошла осечка, злоумышленник был задержан сотрудниками охраны Киршнер.

Известно, что Монтьель был судим – в прошлом году в его автомобиле полицейские нашли нож. Мотивы нападавшего не установлены, сейчас он арестован.

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что покушение на Кристину Киршнер является «самым тяжким событием с момента восстановления демократии в стране». 2 сентября Фернандес объявил выходным днем.

«Решил объявить день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом», — заявил он в экстренном обращении к нации.

Нападение осудили также президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент кубы Мигель-Диас Канель, президент Боливии Луис Арсе, президент Чили Габриэль Борич и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Выражаю мою солидарность с Кристиной Киршнер, ставшую жертвой фашиста, который не уважает различия и разнообразие. Кристина — женщина, заслуживающая уважения каждого демократа в мире. Слава богу, она не пострадала», — написал Лула да Силва в Twitter.

«Выражаем нашу солидарность вице-президенту Кристине Киршнер в связи с попыткой покушения на ее жизнь. Категорически осуждаем подобные действия, направленные на дестабилизацию мирной жизни братского народа Аргентины», — написал в свою очередь Николас Мадуро.

Кристину Киршнер, занимавшую с 2007 по 2015 годы пост президента Аргентины, обвиняют в коррупции. Президентом она стала после своего мужа Нестора Киршнера, бывшего главой государства с 2003 года. Железная леди в дорогих туфлях: Киршнер вернулась в политику После президентских выборов в Аргентине в большую политику вернулась бывший глава государства Кристина Киршнер... 28 октября 22:31

На прошлой неделе прокурор Диего Лусиани запросил для Кристины Киршнер 12 лет тюремного заключения по обвинению в коррупции. Прокуратура также потребовала запретить ей занимать государственные должности и обязать выплатить штраф в размере $1 млрд.

Вместе с Киршнер фигурантами уголовного дела о коррупции в высших эшелонах власти Аргентины выступают 12 человек. Всех их обвиняют в краже бюджетных средств, выделенных на строительные проекты в провинции Санта-Крус.

Покушение на Абэ

Бывший японский премьер-министр Синдзо Абэ был убит 8 июля в ходе своего выступления в городе Нара. Убийцей оказался бывший военнослужащий Сил самообороны Японии Тэцуя Ямагами, он дважды выстрелил в политика из самодельного дробовика.

close 100% Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершил 40-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк, ранее он служил в силах самообороны. 8 июля 2022 года Ямагами дважды выстрелил в спину экс-премьера из самодельной двустволки. Задержанный заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить». Абэ скончался спустя несколько часов после покушения Kyodo/Reuters/Global Look Press

На допросах он не раз объяснял, что напал на экс-премьера, так как считал его связанным с религиозной организацией «Церковь объединения», которую Ямагами винил в финансовых проблемах своей семьи. Его мать была ее последовательницей и за несколько лет пожертвовала «Церкви объединения» более 100 млн иен (свыше $720 тыс. по текущему курсу).

Изначально Ямагами планировал напасть на главу этой религиозной организации, но в итоге выбрал в качестве цели Синдзо Абэ, так как посчитал его более простым обьектом для нападения. При этом сама «Церковь объединения» официально опровергла любую причастность Абэ к своей деятельности.