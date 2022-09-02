Горожане, поцелуи, осел на горе. Что может остановить кортеж Путина

Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде остановил автомобильный кортеж для общения с жителями города. Он поинтересовался у калининградцев об отношении губернатора Антона Алиханова к местным жителям и на прощание пожелал им удачи. Что еще останавливало кортеж Путина — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин в ходе визита в Калининград 1 сентября остановил кортеж для короткого общения с жителями города. Он поинтересовался у жителей, не обижает ли их губернатор Антон Алиханов. Ранее Путин неоднократно останавливал кортеж для общения с россиянами, а однажды, на горе Афон в Греции, он провел короткую беседу с ослом.

Видео, на котором запечатлено общение президента с калининградцами, появилось в социальных сетях. На записи видно, как проезжающий кортеж тормозит у ограждения, за которым собрались люди, а затем из автомобиля вышел президент.

«Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам», — поинтересовался Путин.

Горожане тепло поприветствовали российского лидера. «Спасибо!», «Молодец!» — кричали люди, и уже было севший в автомобиль Путин снова вышел из салона, чтобы помахать калининградцам. Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда Президент России Владимир Путин после посещения Нахимовского училища в Калининграде 1 сентября... 02 сентября 17:56

Череповецкие холода

Путин во время поездки в Череповец в феврале 2020 года несколько раз останавливал кортеж и выходил на улицу пообщаться с горожанами, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Общался, причем и до начала, и после. По окончании встречи собралось людей еще больше, и он опять остановил кортеж», - сообщил Песков.

4 февраля череповчане собрались на улице около одного из продуктовых магазинов. Глава государства остановил кортеж, подошел к горожанам и пожал им руки. Путин также ответил на некоторые вопросы, прозвучавшие из толпы. При этом президент обратился к местным жителям и посоветовал им быть внимательнее к своему здоровью и не простужаться.

«Замерзнете же! Холодно», — сказал Путин.

Через некоторое время он вернулся в машину. Тогда в ходе визита Путин провел встречи с общественниками, обсудил подготовку кадров для экономики и социальной сферы, а также побывал в Центре боевых искусств и химико-технологическом колледже.

«Я почти как на отдыхе»

В середине июля 2017 года Путин побывал в Белгороде. Тогда он неожиданно решил остановить кортеж и пообщаться с жителями микрорайона Улитка. Жители, снимавшие проезд колонны, тут же с криками и аплодисментами подбежали к президенту.

Путин сделал фотографию с подбежавшим к нему ребенком и поинтересовался у встретивших его белгородцев, как им нравится новый микрорайон — на что люди рассказали, что условиями довольны, однако пожаловались на недоделки и пошли смотреть с президентом новую школу.

«Я почти как на отдыхе здесь у вас», — ответил Путин на просьбу жителя Улитки «отдыхать побольше».

А была ли девушка?

В ходе визита Путина в Екатеринбург в 2019 году сообщалось, что после общения со студентами Уральского федерального университета девушка бросилась под автомобиль картежа президента. Очевидцем инцидента стал журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

«Когда кортеж президента уже отъехал от здания университета, к нему бросилась девочка, буквально наткнувшаяся на этот кортеж. Он остановился, и на этот раз помощь пострадавшей оказал сам Владимир Путин, вышедший из машины», — рассказал Колесников.

Однако позже Песков опроверг данную информацию. Он уточнил, что девушке действительно понадобилась помощь, однако это произошло во время встречи Путина со студентами — девушка чуть не упала в обморок, так как сильно перенервничала, но ей помогли врачи президента.

Взрыв колеса

3 июня 2010 года неустановленный металлический предмет повредил колесо автомобиля из кортежа Путина на Кутузовском проспекте столицы. У автомобиля лопнула шина.

Уже на следующий день РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в спецслужбах сообщило, что предмет, повредивший колесо, не найден. Также он отметил грамотность действий водителя. Президентский кортеж: Су-57 сопроводили Путина Самолет Владимира Путина по подлете к Ахтубинску сопровождали шесть новейших истребителей Су-57. В сети... 15 мая 00:11

«Специалистами ФСО установлено, что, по всей видимости, металлический предмет, повредивший колесо, был размером 10 на 12 сантиметров. Он не остался внутри баллона, его не нашли. Другого внешнего воздействия на колесо не было <…> Офицер за рулем действовал грамотно и плавно сбросил скорость. Личная охрана премьера сработала четко и профессионально», — сказал собеседник агентства.

Паломники святой горы

Также со слов журналиста «Коммерсанта» Колесникова известен случай, произошедший с Путиным в конце сентября 2005 года. В ходе визита на святую гору Афон в Греции президент повстречался с ослом. Колесников вспоминает, что «это была великолепная особь: торс, по-своему могучий, большой пушистый хвост, огромные уши торчком».

В один момент президент попросил водителя передать ему управление автомобилем и сам сел за руль. Вскоре ему повстречался осел. По словам Колесникова, Путин проследовал порядка 5 километров за ослом по «библейской по всем формальным признакам» дороге и прибыл в монастырь. После посещения обители они встретились снова, и президент решил вступить в диалог с ослом, открыв окно автомобиля.

«Ну как ты? — Осел покачал головой, это означало, что все у него хорошо. — Ну тогда я поеду? — Осел согласно покачал головой: конечно, мол, чего стоять-то? — Ну тогда пока?» — описал Колесников разговор президента с ослом.

Случайный поцелуй

В июле 2017 года Путин приехал на Арбат поздравить правозащитницу Людмилу Алексееву с 90-летним юбилеем, передает «Комсомольская правда». Кортеж остановился в соседнем дворе, из автомобиля вышел президент и направился в ее квартиру. Прохожие, заметившие президента, остались ждать его возле подъезда. После визита к правозащитнице к Путину бросилась неизвестная блондинка и поцеловала президента. Ей оказалась 53-летняя Елена Корепина, юрист, университетский преподаватель. На данное событие молниеносно отреагировали соцсети, читатели утверждали, что данная ситуация является постановочной и заранее спланированной, однако сама женщина утверждает об обратном.

Она рассказала, что поехала с дочерью заключать договор на обучение в ГИТИС и надеялась встретить какую-нибудь знаменитость. Так и произошло — они встретили с дочерью актрису Светлану Дружинину. После они оказались рядом с домом правозащитницы Алексеевой, увидели пресс-секретаря Кремля Пескова, а затем и президента России. Она рассказала, как горожане аплодировали президенту, иностранцы называли его «super boy», жали ему руку.

«А нам пожать руку? — сказала в этот момент Корепина. — И потом как-то получилось, что мы обнялись и поцеловались. Это было неожиданно. Родственники потом спрашивали, а кто был инициатором? Это было взаимно. Он очень приятный мужчина, конечно».