«Мы не можем изолировать российский народ»: Боррель отметил усталость стран ЕС от санкций

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выступил в Праге на межпарламентской конференции, посвященной вопросам внешней политики и безопасности. Он заявил, что ЕС начнет регулировать поток приезжающих в страны блока граждан России, отметил усталость граждан Евросоюза от санкций против РФ, а также подчеркнул, что Европе не удастся полностью изолироваться от россиян. Главные заявления Борреля – в материале «Газеты.Ru».

Гражданам РФ будут выдавать визы

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может запретить гражданам России посещать страны блока. Постпреды Евросоюза могут утвердить остановку упрощенного визового режима с РФ 7 сентября Постпреды стран Евросоюза 7 сентября на заседании COREPER могут утвердить полную остановку... 05 сентября 12:18

«Мы не можем запретить российским гражданам приезжать к нам, в наши страны, — это не то, о чем договорились министры (иностранных дел ЕС в Праге 31 августа – «Газета.Ru»). Министры согласовали ряд элементов, которые помогут странам больше контролировать поток приезжающих. Я понимаю, что ряд стран столкнулись с таким потоком, который не соответствуют ситуации... Мы можем регулировать эту ситуацию, но мы не можем полностью изолировать российский народ от Европы», — сказал Боррель.

По его словам, граничащие с Россией страны ЕС будут сами регулировать въезд граждан, а также будут иметь право отказать в пересечении границы даже обладателям шенгенских виз.

«Если я получил визу, это еще не означает, что меня пустят. К примеру, можно приехать к границам США с визой, но во въезде может быть отказано по той или иной причине», — пояснил он.

Согласно открытым источникам, главы МИД стран Евросоюза по итогам неформальной встречи в Праге 31 августа договорились о полной приостановке облегченного визового режима с Россией. Они также подтвердили право каждой отдельной страны вводить собственные ограничения на поездки граждан РФ. При этом полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам так и не был согласован. Ожидается, что постпреды стран ЕС могут официально утвердить остановку упрощенного визового режима с Россией на очередном заседании 7 сентября.

Усталость от санкций

Глава дипломатии Евросоюза признает, что граждане некоторых стран блока устали от антироссийских санкций, а также обеспокоены приближающейся зимой. Он пообещал, что им разъяснят «необходимость» такой политики. Еврокомиссия: РФ может поставлять газ в ЕС по другим газопроводам, но не делает этого Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Россия... 05 сентября 14:53

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса, а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — подчеркнул Боррель.

Он уверен, что причиной нынешнего кризиса в преддверии зимы стали не санкции, а исключительно Россия, так как она «превращает энергетику в оружие». Глава евродипломатии также озабочен «российской пропагандой», которая «обвиняет в энергетическом кризисе санкции ЕС» и которая «пробирается в правительственные круги и СМИ многих стран, в частности, в Африке». Поэтому он призвал парламентариев стран Евросоюза интенсифицировать контакты с международными организациями, институтами и иностранным государствами, чтобы продвигать позицию Брюсселя.

«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть <…> В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии <…> Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии », — отметил Боррель.

На пути к независимости от России

Глава дипломатии также признал, что санкции пока не смогли помешать России получать деньги от экспорта газа и нефти. Но он надеется, что ограничения помешают развитию энергетических возможностей Москвы. Польша, Финляндия и страны Балтии намерены ограничить для россиян въезд в ЕС по суше Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия хотят запретить гражданам России пересекать границы этих стран... 01 сентября 15:10

«Россия нуждается в развитии новых нефтяных и газовых месторождений… но это невозможно без мощного технологического вовлечения западных компаний и западных технологий. Без нас они не смогут развивать свои газовые и нефтяные возможности», — считает Боррель.

При этом «позитивной стороной» нынешнего кризиса он назвал тот факт, что в Европе «осознали необходимость энергетической независимости от России».

«Как только мы освободимся от этой зависимости, значительно усилится наша стратегическая автономия, и наша политика в отношении России не будет уже обусловлена этой зависимостью, как это было до последнего момента», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Евросоюз намерен внести изменения в свою многолетнюю стратегическую оборонную концепцию «Стратегический компас» из-за событий на Украине, так как «события масштаба нынешних» в нем «предусмотрены не были».

«Стратегический компас» продолжает действовать, его положения должны быть реализованы, но мы уже начали думать о том, как адаптировать его к новой ситуации. Потому что эта новая ситуация определит наши будущие отношения с Россией, новые геополитические ориентации в мире… Мир сегодня гораздо более опасный, нежели еще в конце прошлого года», — заключил Боррель.