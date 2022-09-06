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Политика

«Взрыв был очень сильный». В центре Бердянска подорвали машину коменданта, он погиб

Комендант Бердянска Бардин погиб после подрыва автомобиля

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Телеграм-канал «Бердянск. Официально»
Комендант Бердянска Артем Бардин был госпитализирован в тяжелом состоянии после подрыва его автомобиля, позже он скончался в больнице. По словам члена администрации Запорожской области Владимира Рогова, это террористический акт, взрыв был очень сильным. Кроме того, после подрыва машины произошла перестрелка. Это не первое нападение на представителя местных властей подконтрольных ВС РФ территорий на Украине.

Автомобиль коменданта Бердянска Артема Бардина был взорван во вторник, 6 сентября, у здания администрации в центре города. Об этом сообщила в своем Telegram-канале мэрия Бердянска.

Чиновник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже агентство РИА «Новости» со ссылкой на местную администрацию сообщило, что чиновник скончался.

Три припаркованных рядом автомобиля также получили повреждения. Людей в них не было. Администрация города обвинила в теракте «террористов киевского режима».

«Буквально 20 минут назад был совершен теракт в Бердянске, обстоятельства сейчас выясняются. Был сильный взрыв буквально около здания городской администрации. <…> Информации сейчас нет, сейчас выехали там как раз следственные органы, аварийные службы, чтобы понять, что сделано. Взрыв был очень сильный», — заявил в эфире «Первого канала» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он добавил, что после взрыва произошла перестрелка.

30 августа взрыв произошел у одного из штабов движения «Мы вместе с Россией» в Бердянске. Жертв и пострадавших не было. Владимир Рогов тогда заявил, что этот взрыв – «очередной теракт со стороны киевского режима».

26 августа взрыв прогремел возле оздоровительного центра «Криворожский горняк» в Бердянске. В городской администрации сообщили, что был ранен замначальника городского ГАИ Александр Колесников. Его отвезли в больницу с осколочными ранениями.

24 августа в Запорожской области было совершено покушение на главу временной администрации поселка городского типа Михайловка Ивана Сушко. Под сиденье его машины заложили взрывное устройство, Сушко погиб.

23 августа покушение было совершено на жизнь заместителя главы департамента внутренней политики администрации Херсонской области Игоря Телегина, заявил замглавы пророссийских властей региона Кирилл Стремоусов.

Сработало самодельное взрывное устройство.

«Только что мы с ним разговаривали... Он жив и здоров. На него было совершенно покушение, но все нормально», — сказал Стремоусов РИА «Новости».

6 августа при взрыве погиб замглавы администрации Новой Каховки Виталий Гура.

11 июля покушение было совершено на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, заявил замглавы ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

Сигута ранен не был. «Ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность...» — пояснил Селиванов.

Вскоре мужчина, который предположительно совершил попытку покушения на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, был убит в перестрелке с правоохранителями в лесополосе.

«При задержании оказал вооруженное сопротивление. Ответным огнем получил ранения, несовместимые с жизнью», — заявили власти.

24 июня в результате подрыва автомобиля погиб сотрудник администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко.

18 июня покушение было совершено на главу УСИН Херсонской области Евгения Соболева – в его автомобиль заложили бомбу.

Он был в результате взрыва ранен и госпитализирован. Спустя две недели ФСБ задержала подозреваемых в покушении. Мужчины сознались в организации взрыва автомобиля.

В ходе специальной военной операции войска РФ взяли под контроль приморскую часть Запорожской области и практически всю Херсонскую область, заняв такие города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск.

В обоих регионах были сформированы временные администрации, летом их представители говорили о планах провести референдумы о вхождении в состав Российской Федерации.

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