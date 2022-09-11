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Политика

«В особых условиях». В России завершились трехдневные выборы

В России прошли выборы губернаторов, региональных и муниципальных депутатов

В России завершилось голосование на более чем 4,7 тыс. избирательных кампаний разного уровня. В их числе прямые выборы 14 губернаторов, а также депутатов шести региональных законодательных собраний. По итогам единого дня голосования заместят более 31 тыс. депутатских мандатов. В семи регионах в дополнение к традиционному голосованию проходило дистанционное. Окончательные итоги выборов ЦИК рекомендует подвести к 14 сентября.

В России подводят итоги единого дня голосования. Выборы разного уровня в этом году проходили с 9 по 11 сентября в 82 регионах страны, в некоторых регионах участки открылись только в воскресенье.

«В 20:00 местного времени (21:00 мск) завершили работу 558 постоянных и шесть временных избирательных участков в Калининградской области. Также завершилось дистанционное электронное голосование», — сказали в пресс-службе избирательной комиссии Калининградской области, где участки закрылись последними.

Всего по итогам единого дня голосования будет замещено более 31 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей.

Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев считает, что серьезных нарушений на выборах, способных повлиять на результаты голосования, не было.

Прямые выборы глав регионов прошли в 14 субъектах России: в Удмуртии, республике Марий Эл, Бурятии, Карелии, Владимирской, Тамбовской, Томской, Кировской, Саратовской, Свердловской, Рязанской, Калининградской, Новгородской и Ярославской областях. 11 сентября также выбирали главу Адыгеи, однако в этом регионе его избирают депутаты парламента республики из кандидатур, представленных президентом. Депутаты единогласно поддержали переизбрание Мурата Кумпилова на второй срок.

Еще в шести субъектах (Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, а также в Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях) выбирали депутатов региональных парламентов.

Муниципальные выборы прошли в 12 регионах России, в том числе в Москве. В столице выборы муниципальных депутатов состоялись в 125 из 146 районов. В Петербурге дополнительно выбирали муниципальных депутатов в 17 округах.

Кто голосовал дистанционно

Дистанционное электронное голосование в этом году применялось в семи регионах. В Калининградской, Калужской, Курской, Новгородской, Томской, Псковской и Ярославской областях его провели с использованием федеральной платформы, а в Москве устроили онлайн-голосование на собственной платформе.

Президент Путин 10 сентября проголосовал на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате, воспользовавшись компьютером в своем рабочем кабинете в Кремле. Премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также выбрали дистанционную форму голосования.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев опубликовал видео, в котором показал, как голосует онлайн на сайте мэра Москвы с планшета в своем рабочем кабинете.

«Мoсквичи привыкли к сoвременным городским электрoнным услугам», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин, который также голосовал онлайн.

Какой была явка

Явка на губернаторских выборах на момент окончания голосования, согласно сайту ЦИК РФ на 20:00 мск:

▪️Бурятия — 37,98%,
▪️ Карелия — 26,19%,
▪️Удмуртия — 37,48%,
▪️ Марий Эл — 26,37%,
▪️ Владимирская область - 27,57%,
▪️Калининградская область - 31,1%,
▪️Кировская область - 31,05%,
▪️ Рязанская область - 41,14%,
▪️ Новгородская область - 29,77%,
▪️Саратовская область - 50,47%,
▪️ Свердловская область - 25,09%,
▪️Томская область - 26,78%,
▪️Тамбовская область - 55,51%,
▪️Ярославская область - 22,52%.

Как пишет «Российская Газета», в Москве с учетом электронного голосования явка на выборах составила, по предварительным данным, 41%.

«Выборы проходят в особых условиях»

Комментируя итоги единого дня голосования, Медведев заявил, что избирательная кампания 2022 года продемонстрировала консолидацию граждан вокруг решения о проведении военной операции на Украине.

«Кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества наших людей вокруг решения президента нашей страны о необходимости проведения этой операции и действий наших вооруженных сил по защите всех, кто в ней сегодня нуждается в Донбассе, на других территориях, вообще по защите интересов нашей страны», — сказал он.

Глава «Единой России» заявил, что «в этом году выборы проходят в особых условиях» из-за военной операции. «Наши вооруженные силы защищают наших соотечественников, граждан нашей страны, и это не могло не сказаться на том, как проходила избирательная кампания», — сказал он.

Когда объявят результаты

Предварительные итоги единого дня голосования Центризбирком огласит 12 сентября. При этом комиссия рекомендовала коллегам не спешить с оглашением окончательных результатов.

По предварительным данным, победу одерживали действующие главы регионов. Так, врио губернатора Томской области единоросс Владимир Мазур лидировал с 83,87% голосов после обработки свыше 80% протоколов. На выборах главы Бурятии лидировал действующий губернатор Алексей Цыденов.

Партия «Единая Россия» по итогам обработки первых 14,36% протоколов набирала 50,62% голосов на выборах депутатов Сахалинской областной Думы. А на выборах городской Думы Владивостока, по предварительным данным, «единороссы» победили в 23 из 35 избирательных округов.

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