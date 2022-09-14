Военная операция РФ на Украине. День 203-й

В ЛНР заявили, что при украинском ударе по колледжу в Перевальске пострадали 1 взрослый и 6 подростков — РИА «Новости».
Украинские войска обстреляли детсад в Докучаевске в ДНР, ранена женщина, сообщили в штабе территориальной обороны республики — РИА «Новости».
Российский Красный Крест с начала военной спецоперации, объявив сбор пожертвований для вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины, привлек более 190 миллионов рублей, сообщила первый зампред Общероссийской общественной организации РКК, член Общественной палаты РФ Виктория Макарчук — РИА «Новости».
Значительная часть из сопровождающих делегацию Лаврова на ГА ООН лиц еще не получила визы США, сообщила Захарова — ТАСС.
Жителя Владивостока арестовали за госизмену в интересах военной разведки Украины: по данным ФСБ, он собирал и передавал Минобороны Украины данные о военных объектах Приморья — РИА «Новости».
Действия и санкции ряда стран Запада за последние десять лет привели к потере добычи нефти в мире на уровне 5-6 млн б/с, сообщил замминистра энергетики РФ — ТАСС.
В городе Перевальске погиб подросток, еще четыре человека ранены в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК — ТАСС.
Украинские войска обстреляли город Светлодарск в ДНР, выпустив три снаряда из американских гаубиц М777, сообщает представительство Луганской народной республики в СЦКК — РИА «Новости».
На линии соприкосновения в Запорожской области со стороны ВС Украины присутствуют военные, говорящие на английском и польском языках, сообщил Рогов — ТАСС.
❗ Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России до 22 сентября — ТАСС.
Представители Красного Креста готовы содействовать установлению контакта с омбудсменом Рады для создания механизма обмена пленными, сообщили в ЛНР — ТАСС.
Выплаты для пострадавших в результате «украинской агрессии» ввели в Запорожской области, сообщил замминистра труда и социальной политики администрации области Евгений Маркелов — РИА «Новости».
Россия, несмотря на «трудности» украинской кампании, располагает очень мощными вооруженными силами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ США Джон Кирби — РИА «Новости».
Можно ожидать, что осенью ЕС пересмотрит санкционную политику, поскольку с наступлением холодов «реальность стучится в двери каждой страны в Западной Европе», заявил госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер — РИА «Новости».
Действующий на Украине российский спецназ получил партию снайперских винтовок Чукавина, первые отзывы о них положительные, рассказал РИА «Новости» источник.
Концепция гарантий безопасности Украине должна «поставить Евросоюз в рабскую зависимость», чтобы ЕС уже никогда не восстановился, заявила Захарова — ТАСС.
Белгородская область отправила более 1 тысячи беженцев с Украины в другие регионы России, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков — ТАСС.
Эвакуированные в Россию граждане Украины столкнулись с блокировкой их украинских банковских счетов, на которых у многих остались сбережения, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — ТАСС.
Подразделения ВСУ за прошлые сутки два раза обстреляли Луганскую народную республику из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате погибли два мирных жителя, сообщили в ЛНР — ТАСС.
В Херсоне утром 14 сентября было слышно не менее пяти взрывов, предположительно работают российские силы ПВО — ТАСС.
Москалькова рассказала, что более 60 российских граждан продолжают удерживать на территории Украины. По ее словам, правительство РФ проводит активную работу по их вызволению — ТАСС.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что полностью разминировать город после того, как ВСУ сбросили множество противопехотных мин «Лепесток», сейчас невозможно — ТАСС.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины в Хабаровском крае трудоустраивали независимо от того, есть ли у них регистрация — ТАСС.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что с февраля в результате обстрелов города со стороны ВСУ погибли более 190 жителей, в том числе восемь детей — ТАСС.
Президент США Джо Байден заявил, что Украина добилась «значительного прогресса» во время военных действий, но ей «предстоит долгий путь» — ТАСС.
Горячая линия, развернутая в аппарате уполномоченного по правам человека РФ для обращений, связанных со специальной военной операцией, получает вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова — РИА «Новости».
Четыре человека погибли в результате прямого попадания украинского снаряда в многоквартирный дом в поселке Гольмовский ДНР, сообщил мэр Горловки Иван Приходько — РИА «Новости».
Женщина ранена в результате обстрела украинскими войсками Дворца культуры в Светлодарске, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР — РИА «Новости».
Украинские войска в ночь со вторника на среду обстреляли пять городов, включая столицу, в Донецкой народной республике, выпустив по ним более 40 снарядов, в том числе «натовского» калибра 155 миллиметров, сообщили в ДНР — РИА «Новости».
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация полагает, что Киеву удалось перехватить инициативу в боевых действиях в некоторых частях Украины — ТАСС.
В Запорожской области усилили линию обороны на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов – РИА «Новости».
Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие недели и месяцы планируют усилить поддержку Украины во всемирной организации — ТАСС.