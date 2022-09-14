14 сентября 2022, 08:26 Политика Военная операция РФ на Украине. День 203-й Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 203-й день Мария Шустрова

close 100% Виктор Антонюк/РИА «Новости»

Президент США Джо Байден заявил, что Украина добилась «значительного прогресса» во время военных действий, но ей «предстоит долгий путь». В Запорожской области усилили линию обороны на фоне увеличения группировки украинских войск на линии фронта. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что эвакуированные в Россию граждане Украины столкнулись с блокировкой их украинских банковских счетов, на которых у многих остались сбережения. Мэр Донецка заявил, что сейчас невозможно полностью разминировать город от «Лепестков». «Газета.Ru» ведет хронику событий.