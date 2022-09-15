Президент Польши Дуда предложил потребовать от России репарации за «советскую агрессию»

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею потребовать репарации за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России. Об этом он заявил в интервью журналу Wprost.
«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия позднее присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что мы должны также добиваться репараций от России», — сказал политик.
По словам Дуды, он «не видит причины, по которой они [польские власти] не должны были бы этого добиваться».
Накануне польский Сейм принял резолюцию, в которой призвал правительство Германии взять на себя «политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим рейхом войны».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил 6 сентября, что его правительство, как и все предыдущие кабмины, считает вопрос репарационных требований Варшавы «окончательно урегулированным» с точки зрения международного права.
1 сентября лидер польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша будет официально требовать от Германии репарации за Вторую мировую войну.
Польша оценивает ущерб, понесенный от Третьего рейха во время Второй мировой, в сумму 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн). Отмечается, что людские потери составили 5,2 млн человек, прямой материальный ущерб — 797 млн злотых, в сфере культуры страна потеряла на 19 млн злотых, в банковской сфере — 89 млн злотых. Отдельным пунктом значатся страховые убытки.
«Принято решение обратиться за репарациями к Германии. Заявлять о них — обязанность Польши», — сказал Качиньский.
За советскую агрессию
Депутаты польского парламента в принятой ими 14 сентября резолюции заявили также, что Польша «никогда не получила соответствующей финансовой компенсации» за потери – материальные и нематериальные – которые поляки понесли в результате «агрессии СССР».
Парламентарий от партии «Право и справедливость» Аркадиуш Муларчик заявил, что эти потери нуждаются в подсчетах и оценке экспертов.
В 1939 году состоялся освободительный поход Рабоче-крестьянской Красной армии — военная операция, в результате которой восточные области Польской Республики были присоединены к Украинской и Белорусской ССР, а также к Литовской Республике.
«Польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили своё действие договоры, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленная самой себе и оставленная без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР»,
— говорилось в ноте, врученной польскому послу в Москве в день начала Польского похода.
Пересмотреть итоги
Тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии за нападение в 1939 году.
Польские власти в очередную годовщину начала Второй мировой войны представили подготовленный экспертами трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Озвученная итоговая сумма составила 6 220 609 000 000 злотых (в зависимости от курса это около $1,3-1,5 трлн).
В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат,
так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушениями, под давлением СССР и касалось только уже не существующих ГДР и ПНР, которые «не являлись суверенным государством».
Польские политики сейчас регулярно озвучивают мнение о том, что России также следовало бы выплатить Польше репарации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала польские притязания «шаромыжничеством».