«Впереди непростые времена». В ЕС могут изменить отношение к России

Представители МИД Франции, ФРГ и Польши назвали военную операцию на Украине поворотным моментом в отношениях ЕС с Москвой, поэтому теперь Евросоюзу придется пересмотреть основные принципы двусторонних отношений. Министры заявили о необходимости стратегического подхода к восстановлению Украины и одобрили выделение Киеву финансовой помощи. Кроме того, ЕС в будущем может создать миссию по обучению украинских военных, которая также займется ремонтом военной техники.

Франция, Германия и Польша выступили за пересмотр основных принципов европейской политики в отношении России на фоне военных действий на Украине. «Завтра будет хуже». США пригрозили новыми санкциями для тех, кто поддерживает политику Кремля США планируют продолжать вводить санкции в отношении россиян, которые поддерживают политику властей... 09 сентября 23:44

«Российское вторжение на Украину стало поворотным моментом в отношениях ЕС и России, мы должны пересмотреть основные принципы политики ЕС в отношении РФ», — сказано в коммюнике глав МИД трех стран.

Министры провели встречу в формате Веймарского треугольника — группы для развития сотрудничества между тремя странами, которая существует с 1991 года.

«Мы выступаем также за стратегический подход с участием международных партнеров к задачам восстановления Украины в координированном и стабильном формате», — заявили они.

Дипломаты приветствовали соглашение министров финансов ЕС о выделении нового пакета макрофинансовой помощи Украине на сумму €5 млрд. Они назвали это решение «четким сигналом о приверженности Евросоюза делу поддержки украинского сопротивления» и призвали к исполнению оставшихся обязательств в рамках программы выделения €9 млрд.

В коммюнике также заявляется, что в долгосрочной перспективе помощь ЕС украинским военным предполагает «выход за рамки предоставления оборудования». Министры отметили, что в будущем в Евросоюзе могут создать специальную миссию «по обучению и помощи украинским силам в ЕС, которая также будет обеспечивать техническое обслуживание и ремонт военной техники».

Также они констатировали озабоченность европейцев в связи с возможным дефицитом газа и высокими ценами на энергоресурсы.

«Использование [Россией] энергоносителей в качестве геополитического оружия, в частности, прекращение или значительное сокращение поставок газа в некоторые государства-члены, вызвало обеспокоенность людей по всему ЕС», — заявили министры.

Они призвали объединить усилия и выступили за «согласованный подход, основанный на духе европейской солидарности, для разработки успешного ответа на этот существенный вызов для наших экономик и общества».

Положение дел в ЕС

Будущее будет непростым для всей Европы и мира из-за конфликта на Украине и противостояния с Россией, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с ежегодной речью «Состояние ЕС». «Отправьте эти счета в Москву!» Глава ЕК переложила ответственность за дорогое электричество на Россию Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на критику со стороны Европарламента из-за цен... 14 сентября 21:25

«Впереди непростые времена. Многое на кону, не только для Украины, но для всей Европы и мира. И нас будут испытывать те, кто хочет разделить нас», — сказала она.

Глава ЕК назвала действия России «войной против Украины», а также против экономики, ценностей и будущего Европы.

Фон дер Ляйен констатировала, что цены на газ в странах ЕС увеличились в 10 раз по сравнению с уровнем, который существовал до пандемии. «Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», — сказала она.

«В прошлом году российский газ составлял 40% нашего импорта. Сегодня эта цифра снизилась до 9%. Но Россия продолжает манипулировать энергетическими рынками, предпочитая сжигать газ в факелах, чем поставлять его [Евросоюзу]», — сказала фон дер Ляйен.

При этом глава Еврокомиссии заявила, что ЕС намерен продолжать санкционное давление на Москву и не считает нужным «искать умиротворения». Глава ЕК заявила, что ЕС ввел против России «мощнейшие санкции из тех, что знал мир».

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что многие в Европе не поддерживают санкции в отношении России и оказание военной помощи Украине.

«То, что сейчас происходит на Украине, доказывает нашу правоту и оправдывает стратегию, которой мы следуем: военная поддержка, чтобы [Украина] могла защищаться, санкции против российской экономики, чтобы ослабить ее, и дипломатия, чтобы изолировать Россию, — сказал Боррель. — Третье никого не беспокоит, но есть много людей, которые против двух других решений».

Он заявил, что «сейчас время выдержать последствия, которые война имеет и будет иметь» для Евросоюза.

«Мы всегда говорили, что нужно сделать возможным сопротивление, потому что это способ решения проблемы, и то, что происходит сейчас, доказывает нашу правоту», — заявил он.

Москва ответила Брюсселю

Комментируя тезисы доклада о положении дел в Евросоюзе, представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «дела в ЕС обстоят неважно».

«И проблема здесь не только в экономических сложностях, которые связаны с нарастающим энергокризисом, рукотворно созданным отказом Брюсселя от нормального взаимодействия с Россией в энергосфере. Не в рекордной инфляции и рецессии. Не во все большем недовольстве экономической ситуацией со стороны простых европейцев. Основная проблема — в той политике, которую проводит руководство», — считает Захарова.

По ее мнению, фон дер Ляйен нужно признать ошибки, допущенные Еврокомиссией и Евросоюзом в экономической сфере, включая санкционную политику в отношении России.