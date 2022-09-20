Херсонская область, ЛНР и ДНР требуют срочно провести референдум

Общественный совет Херсонской области призвал главу региона Владимира Сальдо немедленно провести референдум о вхождении в состав России. Накануне с аналогичными инициативами выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. В Мелитополе начался общенародный съезд, участники которого обсудят присоединение к России Запорожской области. В Госдуме РФ также считают, что голосование больше нельзя откладывать.

Референдум в Херсонской области

В совете Херсонской области уверены, что инициатива немедленно провести референдум «будет полностью поддержана жителями херсонщины».

«Вхождение в состав России не только станет торжеством исторической справедливости, но и обезопасит территорию области, откроет новые возможности на пути к возрождению и восстановлению мощи нашей земли и возвращению к полноценной мирной жизни», — цитирует РИА «Новости» обращение совета к главе Херсонской области Владимиру Сальдо.

По словам председателя совета, референдум пройдет в кратчайшие сроки.

«Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — подчеркнули в совете.

Власти региона отметили, что при проведении референдума будет, в том числе, онлайн-голосование.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА «Новости», что «никто не сможет отменить» голосование, все взятые под контроль территории, включая Запорожскую область, «станут в ближайшее время субъектами РФ».

«Как это будет происходить — для людей, в принципе, уже не важно. Люди готовы, они пойдут и сделают свой выбор », — отметил Стремоусов в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно его данным, практически 95% Херсонской области находится под полным контролем РФ.

«Есть несколько буквально населенных пунктов, но они являются буферной зоной, там ведется еще сейчас отражение атак», — уточнил он.

Владимир Сальдо также заявил, что после референдума в Херсонской области обратится к российскому президенту Владимиру Путину, чтобы «как можно скорее юридически утвердить итоги».

Голосование в ДНР

Накануне с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении в состав России выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. Соответствующие обращения они направили главам республик Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

Во вторник депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский сообщил РИА «Новости», что парламентарии также обратятся к главе ДНР с просьбой инициировать проведение референдума о вхождении в состав России.

Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что в администрациях и парламентах Донецкой и Луганской народных республик с понедельника началась активная проработка вопросов по проведению голосования.

«Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь, что интересует нас, — это, конечно, безопасность. Я, конечно же, никаких иллюзий не испытываю, что это не произойдет сразу после опубликования результатов референдума, в которых я не сомневаюсь», — отметил он.

Пушилин уточнил, что ЦИК республики в состоянии максимально открыто и выверенно провести это голосование, используя в том числе опыт 2014 года. В мининформации ДНР со ссылкой на главу ОП Александра Кофмана сообщили, что общественная палата республики выступит с инициативой проведения электронного голосования на референдуме для нескольких территорий.

«Сложностей с проведением референдума в воинских частях в ДНР не будет», — пообещали в Telegram-канале ведомства.

Согласно данным Кофмана, для проведения голосований на территории республик Донбасса все готово, в том числе по линии ЦИК.

Подготовка в ЛНР

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил в эфире «России 24», что республика координируют действия по организационным вопросам с ДНР. Кроме того, скоро начнутся «достаточно серьезные консультации между республиками и Российской Федерацией».

По его словам, ЛНР обратится к иностранным государствам, непредвзятым к ситуации в республике, чтобы они направили наблюдателей на референдум.

«Мы будем обращаться к государствам, которые внимательно относятся ко всем этим процессам, которые смотрят непредвзято на то, что у нас происходит, и будем приветствовать их присутствие на нашем голосовании, чтобы они сами, собственными глазами в лице уполномоченных представителей, смогли убедиться в том, что действительно люди, проживающие в Донбассе, они настроены открыто, полностью осознанно принять решение о вхождении в состав РФ», — сказал Мирошник.

Съезд в Запорожье и реакция России

В Мелитополе сегодня прошел общенародный съезд граждан Запорожской области, участники которого обсудили вопрос проведения референдума по вхождению региона в состав России, сообщает РИА «Новости». Согласно данным агентства, на мероприятие приехали делегаты из почти всех населенных пунктов области. Многим не хватило места в зале, поэтому некоторые люди стояли в проходах.

После съезда стало известно, что общественное движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе Запорожской области с просьбой провести референдум о присоединении к России.

Лидер ЛДПР, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, выступая в Госдуме, заявил, что территории Донецкой и Луганской народных республик должны войти в состав России.

«Это (призыв немедленно провести референдум – «Газета.Ru») сигнал о том, что больше не стоит откладывать важнейшее мероприятие по вхождению в состав России. Уверен, что главы территорий поддержат то, о чем заявили руководители общественных палат», — заявил он.

По словам Слуцкого, Россия должна «отныне и навсегда нести ответственность за безопасность» жителей этих регионов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал проведение в ДНР и ЛНР референдумов о вхождении в состав России. Аксенов считает, что голосование должно поставить точку в противостоянии «абсолютному злу киевского режима» и восстановить историческую справедливость.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что референдумы в Донбассе «имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР» и других взятых под контроль территорий, но и «для восстановления исторической справедливости».

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — написал Медведев.

Он также отметил, что «посягательство на территорию России – преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты».

«Но не менее важно, что после внесения изменений в Конституцию нашего государства ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять. Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — заключил он.