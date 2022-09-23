«Делайте свой выбор свободно, не бойтесь». Как голосуют на референдумах

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях стартовали референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября. Западные страны, включая США и государства Евросоюза, сообщили, что не признают итоги референдумов на территориях Украины.

С 8 утра пять дней

Начавшееся голосование будет длиться пять дней. Вторник станет единственным днем, когда избиратели смогут проголосовать на избирательных участках. Все предшествующие дни в целях безопасности участвовать в референдуме они смогут только на придомовых территориях и по заявлениям на дому, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня в 8:00 по московскому времени начался процесс проведения референдума о вступлении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики на правах субъекта. Голосование проходит по установленной ранее форме на всей территории ДНР, контролируемой властями республики», — приводит агентство слова председателя ЦИК ДНР Владимира Высоцкого.

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко уточнила, что 461 участок работает с 8 утра на территории республики. В то же время началось голосование в Запорожской и Херсонской областях.

В некоторых регионах России также открылись участки, где могут проголосовать украинские беженцы. Как сообщил Центризбирком Якутии в Telegram, шахтеры из Донбасса, переехавшие в город Нерюнгри, тоже смогли проголосовать.

Участки для голосования также открылись в Якутске, Мирном и на Сахалине.

«У нас все штатно, все спокойно. Свыше 450 участков, свыше 1000 наблюдателей, в том числе наши наблюдатели — мои заместители Екатерина Мартьянова и Анна Ревякина — находятся сейчас в России, они наблюдают на российских избирательных участках. При этом все спокойно, слава Богу, пока нет эксцессов», — сказал журналистам председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Председатель крымского избиркома Михаил Малышев рассказал журналистам, что около 16 тысяч бюллетеней для голосования на референдуме напечатано для зарубежных территориальных участков, расположенных в Крыму.

По его словам, представителей ДНР в Крыму больше, чем из других регионов, поэтому наибольшая часть бюллетеней будет использована жителями Донбасса.

Сенаторы-наблюдатели

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что на референдумах в качестве наблюдателей работают в том числе российские сенаторы.

«Для голосования все готово на максимально высоком уровне, приглашены международные наблюдатели, российские сенаторы также работают в качестве наблюдателей. Я с ними связывалась, и, как говорят мои коллеги, в плане организации просто объективно не к чему придраться», — сказала она.

По ее словам, условия проведения голосования диктуют особые требования по безопасности, но при этом сделано все, чтобы обеспечить прозрачность и открытость.

Матвиенко также заявила, что референдумы проходят в полном соответствии с международными нормами и уставом ООН.

«Волеизъявление проходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ЛНР, ДНР, других освобожденных территорий есть такое право, законное право, а в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь», — считает она.

Комментируя тот факт, что на Западе итоги голосования не признают, она сказала, что «это уже никого не удивляет, просто таким образом Европа и Америка подтвердили свой цинизм и то, что мнение жителей этих регионов их совершенно не интересует».

«Историческая веха»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что Евросоюз «разразился очередными угрозами в адрес» России «в связи с проведением референдумов».

«Мы отдаем себе отчет в своих решениях, и нечего нас пугать <…> ЕСовским чиновникам не понять страдания людей, и не им советовать, что делать. У жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей есть право на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН. Дорогие наши соотечественники, делайте свой выбор свободно. Ничего не бойтесь. Примете решение войти в состав Российской Федерации — мы вас поддержим», — пообещал парламентарий.

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале обратился к согражданам по видео. В нем он назвал начало референдумов «исторической вехой».

«Сегодня нам остается сделать один шаг. И я призываю всех жителей, всех граждан ЛНР, сделать наш выбор. Прийти на референдум и отдать голоса за наше светлое будущее», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник, выступая перед началом референдума.

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей выступили за присоединение к РФ перед началом референдумов.

В Херсонской области за присоединение к России выступили 89% респондентов, в Запорожской — 87%. Против — по 2% в обеих областях. Затруднились с ответом 11% жителей Запорожской области и 9% жителей Херсонской области.

«Оскорбление принципов суверенитета»

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 20 сентября заявил, что референдумы, подготовка которых идет на взятых под контроль РФ территориях Украины, «оскорбляют принципы суверенитета и территориальной целостности».

«Эти референдумы являются посягательствами на принципы суверенитета и территориальной целостности, которые составляют основу международной системы и лежат в основе Устава ООН», — подчеркнул он, выступая на брифинге в Белом доме.

По его словам, США никогда не признают «никакие притязания России» на «аннексированные территории».

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц сказал агентству EFE, что «эти референдумы нельзя признать», так как «они нарушают как принципы международного права, так и международные соглашения».

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал «привлечь к ответу» Россию, ее политическое руководство и всех вовлеченных в организацию референдумов и «другие нарушения международного права» на Украине.

20 сентября было обнародовано заявление Борреля, в котором он осудил готовящиеся на Украине референдумы.

«ЕС решительно осуждает запланированные незаконные референдумы, которые направлены против законных и демократически избранных украинских властей, нарушают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, являются грубым нарушением международного права. Результат таких действий будет недействительным, не получит признания ЕС и государств-членов», — подчеркнул глава европейской дипломатии.